Запретить или регулировать. На форуме по никотину обсудили, как страны борются с курением

Альтернативные продукты исключают процессы горения, таким образом, в организм не попадают порядка 6 тысяч химических элементов, из которых около 70 являются канцерогенами, а также смола и углекислый газ.

Эксперты со всего мира приняли участие в Global Forum on Nicotine (GNF), подчеркивая важность государственных регуляторов в продвижения концепции снижения вреда от курения.

Сотни ученых, экспертов из крупнейших стран мира в рамках Глобального Форума по Никотину (Global Forum on Nicotine), который прошел в Варшаве, обсудили перспективы альтернативных продуктов, а также, пытаясь понять, каким будет будущее никотина. Эксперты пришли к выводу, что переход от классических, горючих сигарет к альтернативным устройствам является лучшим выбором для курильщиках которые не могут отказаться от этой вредной привычки.

Борьба за здоровье нации

Альтернативные продукты, такие как системы для нагревания табака, электронные сигареты, снюс, никотиновые патчи, которые, устраняя процесс горения, считаются инструментами снижения вреда, и этот подход был внедрён во многих странах с целью улучшения общественного здравоохранения.

Эксперты со всего мира приняли участие в Global Forum on Nicotine (GNF), подчеркивая важность государственных регуляторов в продвижения концепции снижения вреда от курения.

Непримиримая и бескомпромиссная борьба с никотином не будет иметь успеха, более того – она обречена на провал, так как люди продолжают курить, несмотря ни на что. Ни пандемии прошлых лет, ни болезни, ухудшающаяся экология не могут помешать этим процессам. Это реальность и выбор взрослых людей. Однако Всемирная Организация Здравоохранения должна направить свои усилия на то, чтобы помочь более, чем одному миллиарду взрослых курильщиков (примерно столько насчитывается во всем мире), если не отказаться от вредной привычки, то снизить вред для здоровья, – считает почетный профессор Имперского колледжа Лондона Джерри Стимсон.

Успешный опыт Великобритании и США

Подход, который, будучи успешным в некоторых странах мира (прежде всего, в США и Великобритании, где напомним, после распространения систем для нагревания табака и электронных сигарет было зафиксировано снижение числа курильщиков обычных сигарет), до сих пор сталкивается с противостоянием во многих странах мира. И поддерживается через различные косвенные политики Всемирной Организацией Здравоохранения.

Многие люди рассматривают использование систем для нагревания табака, вейпов и другие формы потребления никотина просто как способ бросить курить. А нужно признать, что причина, по которой примерно четверть взрослых в мире употребляют никотин в течение многих лет, заключается в факторе стресса, – пояснила эксперт из Австралии Фиона Паттен.

В этом и заключается психологический аспект курения, который мешает многим людям избавиться от вредной привычки. Известно, что продукты с никотином улучшают настроение, подавляют аппетит, помогают уменьшить беспокойство, поэтому так много людей, представителей стрессовых профессий курят больше, чем представители менее стрессовых.

Изучение этого вопроса поможет разъяснить широким, почему люди должны использовать более безопасные способы получения никотина, нежели курение сигарет, – пояснила Паттен.

Альтернативы должны быть доступны широким слоям населения

По данным, которые озвучил Джерри Стимсон, по некоторым оценкам, 98 миллионов взрослых курильщиков во всем мире уже перешли на продукты на основе никотина, но с меньшим количеством вредных веществ.

Несмотря на противодействие ВОЗ и проводимой организацией радикальной политике снижения вреда через запрет курения, те же органы здравоохранения Великобритании призывают курильщиков, которые постоянно курят, переходить на электронные сигареты, которые в настоящее время являются наиболее популярным средством отказа от сигарет.

Он напомнил о положении дел в Японии, там продажи обычных сигарет упали на треть, благодаря внедрению нагреваемых табачных изделий.

Теперь задача состоит в том, чтобы сделать эти продукты доступными даже для жителей стран с низким уровнем дохода, – считает Джерри Стимсон.

Негативный опыт Индии

В форуме принимал участие эксперт из Индии, представитель Ассоциации вейперов этой страны – Джаганнатх Сарангапани, который рассказал о том, что в Индии и вовсе запрещены вейпы. Обороты от табачного бизнеса исчисляются миллиардами, однако правительство объявило войну альтернативным продуктам. И жители страны курят обычные горючие сигареты.

Это мое первое личное участие в форуме, и похоже на паломничество. Я увидел тех, кто занимается изучением снижения вреда от табака, и таким образом понял, что я не один, – в своей стране эксперт идет против мейнстримных течений. – Встреча с сторонниками со всего мира, которые ведут одни и те же битвы, что и я, а также обмен опытом и идеями омолаживает, вселяет надежду, что впереди – есть перспективы.

В Индии электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака запрещены, несмотря на огромное распространение сигарет среди населения страны.

Проблема курения в Индии является гигантской и ежегодно приводит к 1 миллиону смертей. Но сигаретный рынок процветает и защищен: сигаретное законодательство давно не изменялось, налогообложение государство давно не трогало три года. А ВОЗ наградила министерство здравоохранения Индии за запрет электронных сигарет и систем для нагревания табака, потребители которых составляют всего 0,02% рынка. При этом в Индии не было сделано ничего эффективного для решения проблемы курения, – констатировал эксперт.

С одной стороны, власти этой страны жалуются на отсутствие исследований альтернативных продуктов, с другой – законы запрещают государственным органам проводить исследования по инструментам снижения вреда.

А между тем, люди курят из-за никотина, но умирают от смолы. И так происходит во всем мире. Увы.

Источник: kp.md



