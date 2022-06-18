НАС НЕ СЛЫШАТ: 88% РЕСПОНДЕНТОВ В 22 СТРАХ МИРА СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ МНЕНИЕ ИГНОРИРУЮТ ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАКОНОВ

Независимая исследовательская компания Povaddo опубликовала результаты международного опроса

Ежегодно в законодательстве разных стран появляются новые законы и поправки, с целью обеспечить необходимые условия для защиты здоровья населения. Среди таких поправок числятся и законы об употреблении табачных изделий. В Республике Молдова это зачастую законы о налогообложении, о запрещенных местах для курения, о сокращении точек продаж табачных изделий, об употреблении табачных заменителей и альтернативных видов курения. При всех жёстких ограничения количество курящих при этом не сокращается, а мнение людей не учитываются в законодательном процессе.

Все люди единогласно понимают вред от курения, поэтому даже потребители никотина зачастую не выступают против введенных законов, но в обществе, тем временем, нарастает недоумение об отсутствии инклюзивного диалога для решения основных проблем, влияющих на общество сегодня.

Результаты международного опроса, проведенного независимой исследовательской фирмой Povaddo для компании Philip Morris International, показывают, что граждане во всем мире разочарованы дискриминационными подходами к выработке политик.

Более восьми из десяти взрослых, опрошенных в 22 стран мира (82%), считают, что лучшие решения важнейших глобальных проблем можно найти не в крайностях, а в компромиссах.

В опросе приняли участие более 44 тыс. взрослых (примерно поровну среди взрослых, употребляющих и не употребляющих никотинсодержащие продукты).

Результаты показали, что 88% респондентов полностью согласны с тем, что при принятии решений, лидеры должны прислушиваться к мнению людей, которых они представляют.

“Если мы хотим осмысленно и оперативно решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся как общество, требуется более сбалансированный и инклюзивный подход», – заявил старший вице-президент по внешним связям в Philip Morris International Грегуар Вердо.

Результаты опроса также показали, что:

75% согласны с тем, что вряд ли реалистично ожидать, что общество может полностью отказаться от никотина и алокголя. Поэтому правительству следует принять меры для снижения вреда от их употребления;

72% согласны с тем, что их правительства должны учитывать роль альтернативных продуктов в борьбе курением в их странах.

Старший вице-президент по внешним связям Грегуар Вердо отметил, что при обсуждении важных социальных проблем следует привлекать экспертов в данной области, частные компании, лидеров гражданского общества, и другие заинтересованные стороны.

Данные опроса Povaddo подтверждают – 90% респондентов считают, что для решения насущных социальных проблем при принятии законов необходимо учитывать все точки зрения. 88% заявили, что они с большей вероятностью проголосуют за лидеров, которые выслушивают все стороны вопроса

В настоящее время менее трети опрошенных взрослых (31%) считают, что их взгляды находят отражение в том, как их правительства решают важнейшие вопросы.

Опрос проводился с 5 по 23 февраля 2022 года. В нем приняли участие более 44 тыс. взрослых людей в возрасте от 21 года в 22 странах мира, среди которых: Аргентина, Бразилия, Болгария, Колумбия, Коста-Рика, Чешская Республика, Доминиканская Республика, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Малайзия, Мексика, Филиппины, Португалия, Сербия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Великобритания и США. В каждой стране было проведено около 2000 интервью.



