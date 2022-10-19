Бизнес во время войны: В Украине расцветает контрабанда табачных изделий



Кроме масштабной гуманитарной катастрофы, которая разразилась на Украине, широкое распространение получил бизнес табачных контрабандистов, которые воспользовавшись моментом, решили не отказываться от колоссального заработка, даже в такое тяжелое время

Мало кто знает, что ключевым трендом с начала боевых действий на Украине является рост нелегального рынка сигарет. С начала войны все крупные международные табачные компании, которые соблюдают законы и условия безопасности для сотрудников, вынуждены были приостановить работу своих фабрик на Украине. Моментом воспользовались нелегалы, ведь именно в это время подпольные местные фабрики начали расцветать. Особенно те, которые находятся на территориях, которые украинские власти не могут контролировать. Как следствие – эти фабрики не соблюдают законы, не следят за стандартами качества и не платят налоги. Практически работают по-черному.

Подделка, которая распространилась по всей Украине

Тот факт, что международные табачные компании возобновили свою работу, никак не повлияло на деятельность подпольных “бизнесов”, ведь их продукция гораздо дешевле, а темпы распространения – буквально бешеные.

Поддельная продукция распространилась по всей стране. В крупных городах на юге и востоке Украины появились сотни торговых точек, продающих контрабандную продукцию, а также подделки международных брендов по 30-40 грн за пачку. В то время как самые дешевые легальные сигареты сейчас на украинских прилавках стоят 55 грн. Из-за логичного снижения доходов (ситуация в экономике сейчас, по понятным причинам, аховая!) потребители переходят на нелегальные продукты, из-за этого в проигрыше – легальный бизнес, а также само государство, которое теряет миллиарды гривен от невыплаченных в бюджет налогов.

Помимо физических точек продаж, которые находятся в невзрачных продуктовых магазинах, сигареты можно заказать и онлайн. Это то, что в принципе запрещено законодательством Украины. Однако широко распространено на практике. На онлайн-площадках для продажи выставлены тысячи объявлений, потребителям предлагается широкий выбор сигарет, цена за пачку не достигает даже 20 гривен, а посылки доставляют обычной почтой.

Власти Украины едва успевают контролировать онлайн-сегмент: только за последнее время удалось заблокировать около 54 нелегальных сайтов, торгующих табачными изделиями.

Статистика и цифры: объём теневого рынка Украины

По данным исследованием Kantar, объём теневого рынка составил 8 миллиард единиц в прошлом году. В сущности, каждая пятая пачка сигарет произведена нелегально.

Контрабанда и теневой рынок сигарет выросли также за счёт налогового прессинга. Пытаясь реализовать свое обязательство по уравнению ставок на акциз на уровне европейских, Украина реализует повышение акциза на сигареты с темпом 20% в год, чтобы к 2025 году достичь минимальной акцизной нагрузки на эту продукцию на уровне 90 евро за 1 тысячу штук.

В результате, в 2021 году уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг рекордных 20,4%, подсчитали в «Kantar Украина». Это самый высокий показатель за весь период независимости.

В 2021 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табачных изделий оценивали в 15,5 млрд грн, однако в этом году цифра будет значительно больше.

Пока оценочных данных о размере нелегального рынка табачных изделий в Украине в 2022 году нет, но и так понятно, что из-за активных боевых действий ухудшилось качество контроля над оборотом подакцизных товаров, а также в последние месяцы участились случаи табачной контрабанды на границе.

Криминальный провоз табачных изделий на границе

В последние месяцы участились случаи табачной контрабанды на границе, из Украины в другие страны. К примеру, вот свежий случай, который произошел совсем недавно. На украинско-румынской границе пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения табачных изделий. У одного из водителей изъяли прицеп с продукцией стоимостью 1 миллион гривен.

При осмотре транспортного средства в международном автомобильном пункте пропуска Порубное, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили специально оборудованный тайник в грузовом автомобиле. Используя конструктивные особенности транспортного средства, водитель, которым оказался 25-летний гражданин Румынии, умудрился спрятать в днище прицепа 3 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора Украины.

По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составила почти 210 тысяч гривен. Также за незаконное перемещение табачных изделий был изъят полуприцеп-самосвал с продукцией стоимостью 1 миллион гривен.

Впоследствии при аналогичных обстоятельствах таможенники остановили 63-летнего гражданина Румынии, который грузовым автомобилем марки «Мерседес» пытался незаконно перевезти 2 тысячи пачек табачных изделий. Стоимость изъятых сигарет составила 140 тысяч гривен.

И это капля в море! А сколько таких случаев нераскрытых?

А что в Молдове?

В Молдове в прошлом году нелегальная торговля табачными изделиями составила всего лишь 4%, и это благодаря мерам властей по контролю над контрабандой и сбалансированной акцизной политики.

Но, учитывая доходы населения и постоянный рост цен, не стоит игнорировать тот факт, что потребитель всегда в поиске более дешёвого товара, то – что стимулирует теневой рынок и контрабанду из соседней страны. А это и доходы мимо госбюджета Молдовы, и по качеству продукции – огромные вопросы.

kp.md

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