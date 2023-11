Candidatul PAS la Primăria Ungheni, Dionisie Ternovschi, implicat într-o fraudă de zeci de milioane de euro în Italia. Ternovschi și cumnatul Podgornii sunt locotenenții mafiotului Fausto Neviani

Partidul politic parlamentar „PAS” a informat opinia publică că actualul viceprimar al municipiului Ungheni, Dionisie Ternovschi, va candida pentru fotoliul de edil al municipiul Ungheni. Ceea ce puțini cetățeni știu este faptul că Dionisie Ternovschi este implicat într-o fraudă de zeci de milioane de euro în Italia, acesta având rolul de locotenet în cadrul grupării mafiote care a păcălit statul din peninsulă prin neplata TVA.

Candidatul PAS la Primăria Ungheni, Dionisie Ternovschi, activa împreună cu cumnatul său Ghenadie Podgornii în cadrul unei rețele criminale prin care fraudau statul italian la TVA prin înregistrarea a zeci de firme pe numele unor cetățeni din Albania, Bulgaria și Republica Moldova, companii prin care derulau operațiuni financiare fictive. Cumnatul Ghenadie Podgornii folosea în acte un nume fals, mai exact Victor Stratan. Procurorii italieni menționează că Ternovschi, alias Denis, avea rol de mână dreaptă a mafiotului Fausto Neviani.

„ Pe lângă Fausto Neviani, brațul său operațional Dionisie Ternovschi (cunoscut sub numele de Denis), un moldovean stabilit la Reggio, precum și Ghenadie Podgornii, rezident în Cavriago, cunoscut în acte însă sub numele de Victor Stratan, alias folosit conform anchetatorilor pentru a ocupa funcții în companii. ”, notează procurorii Italieni.

Un mafiot vă cere votul! Oare doamna Maia Sandu știe cu ce se ocupă acest individ care dorește să ajungă primar al municipiului Ungheni pe lista PAS!?

Fausto Neviani este cunoscut ca un investitor în fotbalul din Republica Moldova. Neviani controla împreună cu Ternovschi și cumnatul său Ghenadie, echipa de fotbal CF Ungheni. Cei trei erau implicați în scheme frauduloase, așa zisa mafie a pariurilor, prin care trucau meciurile de fotbal, astfel obțineau foloase necuvenite pe teritoriul Republicii Moldova.

Fausto Nevianii și Ghenadie Podgornii, fratele soției lui Ternovschi, figurează ca asociați în cadrul a două companii pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv I.C.S. TDV GROUP S.R.L. și I.C.S. REAL&FINANCIAL INVESTMENTS S.R.L.

Ce spune presa din Italia și instanțele de judecată despre Ternovschi și cumnatul său

Fausto Neviani, arestat în Italia

————————————————-

„De fapt firmele erau conduse astfel: Fausto Neviani era șeful și Venturelli și Ternovschi mai jos care dădeau ordine care veneau de la Fausto”.

Când Adrian Kaftirani vorbește în fața ofițerilor Guardia di Finanza, el mărturisește că este un angajat al antreprenorului din Reggio Emilia, Fausto Neviani și că ar fi câștigat 30 de euro pe zi pentru a fi asociat în drept – dar nu de fapt – în niște firme pe care Neviani le-ar fi folosit pentru a crea un sistem bazat pe infracțiuni fiscale evaluate de ordinul milioanelor de euro.

Declarații pe care Kaftirani – un tânăr de 34 de ani originar din Albania – le-a făcut apoi în iunie anul trecut(2020) în cadrul ședinței de proba în fața judecătorului de cercetare preliminară Luca Ramponi, apărat de avocatul Antonella Corrente.

„Incidentul probatoriu a fost necesar pentru că clientul meu este un străin venit ilegal în Italia și fără documente cu antecedente pentru care au evaluat riscul ca acesta să plece”, explică telegrafic avocatul său.

Judecătorul a stabilit apoi probele pentru a le putea folosi într-un eventual proces pe ancheta „fantomă” care a culminat în aprilie anul trecut cu șapte arestări și mai multe sechestre despre care până acum nu s-a cunoscut nimic.

Kaftirani a mărturisit, de fapt, că a folosit pseudonime precum Costea Sorin, Marius Bogdan Voicu sau Andrei Niță, reiterând judecătorului ceea ce le spusese finanțatorilor: după el era o persoană neregulată căreia Neviani i-a propus să preia roluri în unele companii. I s-ar fi pus la dispoziție documente false cu care s-a deplasat la notar pentru înregistrarea firmelor. O sarcină, a lui, care avea să se încheie apoi după faptă pentru că rolurile erau fictive și vizau acoperirea realului dominus, indicat de parchetul Reggio de Fausto Neviani, apărat de avocatul Noris Bucchi care nu face declarații în acest sens.

Neviani este acuzat împreună cu alte 14 persoane că ar fi înființat un cerc de eliberare de facturi false de aproape 14 milioane de euro, că s-a sustras de la impozite directe de aproximativ 28 de milioane și TVA de 6,6 milioane și chiar a obținut o rambursare necuvenită a TVA-ului de aproximativ 2 milioane, reciclare. 6,4 milioane. Cifre uluitoare care vor fi apoi cântărite odată cu continuarea anchetei aprofundate, cu interceptări telefonice și de mediu.

Pe lângă Neviani, brațul său operațional Dionisie Ternovschi (cunoscut sub numele de Denis), un moldovean stabilit la Reggio, precum și Ghenadie Podgornii, rezident în Cavriago, cunoscut în acte însă sub numele de Victor Stratan, alias folosit conform anchetatorilor pentru a ocupa funcții în companii.

În aprilie anul trecut, fosta secretară și mâna dreaptă a lui Neviani, Gianna Venturelli, fosta sa soție Maria Lo Brutto și fiul său Luca Neviani au ajuns și ei în arest la domiciliu, precum și contabila lui Casalgrande Giulia Manfredotti, aceasta din urmă suspendată cu acțiune disciplinară și a lui ordinul contabililor din Reggio Emilia până în mai 2022.

După faza de investigație și mărturisirea lui Kaftirani – în urma căreia nu a fost supus niciunei măsuri – unii suspecți au cerut să fie audiați de procurorul adjunct Iacopo Berardi, titular al anchetei împreună cu colegul său. Giulia Stignani. Interogații în urma cărora un cunoscut profesionist din Reggio Emilia s-a retras din anchetă, a cărui postare extrasă ar fi fost arhivată, soartă care ar putea să vină pe alți suspecți minori. Principalii suspecți sunt în schimb acuzați de asociere infracțională, urmat de o serie lungă de infracțiuni pentru un total de 78 de acuzații întocmite de parchet.

Pentru a înțelege ce se afla în spatele acestui număr mare de companii suspecte, ofițerii Guardia di Finanza din Reggio Emilia au efectuat interceptări telefonice și ambientale care le-au permis să surprindă conversațiile dintre Fausto Neviani și asociații săi. Un grup ținut împreună de afacerile ilicite ale antreprenorului din Reggio Emilia, care conform autorităților fiscale era și un om fără bani, dar sub care a existat un mic imperiu construit în anii de fraudă a trezoreriei. Pe langa ordinul de arestare a lui Neviani si a celorlalti 6 suspecti care au ajuns in arest, judecatorul de urmarire Luca Ramponi a dispus și sechestrul a nenumărate bunuri.

Până în prezent, Poliția Financiară din Reggio Emilia a reușit să sechestreze 7,6 milioane de euro, inclusiv 29 de proprietăți, acțiuni ale companiei, mașini, conturi curente și numerar. Depozitul din Via Iori 1/B din Reggio Emilia, unde se află și astăzi semnul tipografiei conduse de Neviani, a fost pus sub sechestru preventiv în vederea confiscării. Acțiunile unor companii precum All Business of Bergamo sunt și ele sub sigiliu, chiar dacă posibilitatea de a efectua sechestrul firmelor din Moldova nu este posibil, unde Neviani este cunoscut și unde are și o echipă de fotbal. Antreprenorul din Reggio Emilia visa să aducă talentul lui Mantua în echipa sa care juca atunci în divizia A a campionatului fostei republici sovietice, luptând pentru promovarea în clasamentul de vârf, Divizia Națională.

Unele firme care făceau referire la Neviani aveau sediul atât în ​​străinătate, inclusiv în Bulgaria, cât și în zona Reggio Emilia, gestionate cu ajutorul avocatului lombard – pentru care fusese aranjată obligația de a semna – și a contabilului Reggio Emilia Giulia Manfredotti, care datorită cunoștințele ei profesionale ar fi avut – potrivit parchetului – chiar și rolul de organizator în cadrul asociației criminale, deci aduse la nivelul membrilor familiei lui Neviani și al celor mai apropiați complici.

Un „rol cheie”, așa cum îl numește judecătorul de cercetare preliminară, pentru că se pare, de exemplu, că profesionistul a pus „ștampile de conformitate” pe declarațiile de TVA care certificau în mod fals creditele de TVA în compensare. Acuzații care vor trebui confirmate sau infirmate la proces, dar totul i-ar fi beneficiat de ecranare pe Neviani, care reușește astfel să plaseze un văl „între activitățile corporative ilicite a căror implementare le conduce și proprietatea formală a persoanelor juridice exploatate în acest scop”.

Printre celelalte trucuri folosite de Neviani pentru a se proteja de atenția poliției se numără și utilizarea unor comunicații neinterceptabile, precum serviciul de mesagerie Telegram,

