Cât va mai dura război din Ucraina?

Promisiunea Germaniei de la începutul acestui an de a trimite tancuri în Ucraina a marcat cea mai recentă concesie a acestei țări și a pus capăt escaladării treptate a tipului de echipament pe care aliații îl furnizau.

Într-adevăr, atunci când Rusia a invadat Ucraina în februarie anul trecut, aliații săi au rezistat solicitărilor de ajutor ofensiv și au urmat o definiție îngustă a echipamentului de protecție. La Berlin, liderii s-au ferit inițial de ajutorul care nu se încadra în definiția germană a termenului “defensiv”.

Acest lucru s-a schimbat, Germania promițând acum să livreze tancuri de luptă Leopard 2 și aprobând cererile altor țări de a le urma exemplul. De asemenea, cancelarul Olaf Scholz a autorizat recent furnizarea de vehicule de luptă de infanterie pentru a ajuta la împingerea forțelor rusești în afara Ucrainei ocupate.

Abordarea evolutivă se potrivește unui conflict pe cât de fluid, pe atât de imprevizibil.

Acum, o colecție de vehicule occidentale de tip tanc urmează să ajungă pe front în această primăvară, iar instruirea este deja în curs de desfășurare în țările donatoare. Vehiculele poartă speranța de a permite forțelor ucrainene să obțină victorii pe câmpul de luptă care să ducă la un fel de scenariu de încheiere a războiului – dacă armele ajung la timp.

Scholz a declarat pentru ziarul Tagesspiegel că vrea ca președintele rus Vladimir Putin să răspundă la o întrebare: “Cum va ieși lumea din această situație teribilă?”.

Defense News a vorbit cu analiști de securitate națională, legislatori și oficiali pensionați, întrebându-i pe fiecare cum s-ar putea încheia conflictul.

Răspunsurile lor sunt sumbre: Războiul va fi costisitor, va costa vieți omenești și probabil va dura cel puțin câțiva ani – sau chiar va deveni interminabil. Va taxa industriile de apărare americană și europeană, în special în ceea ce privește munițiile, și ar putea provoca ruina economică în Rusia. Toate acestea în timp ce posibilitatea unei escaladări nucleare rămâne.

Și au spus că victoria va depinde de un Congres hotărât să asigure un sprijin continuu pentru Ucraina. Dar chiar și atunci, însăși conceptul de victorie poate fi inexact, au avertizat ei.

“Pentru acest an, ar fi foarte, foarte dificil să expulzăm militar forțele rusești din toată – fiecare centimetru din Ucraina sau din Ucraina ocupată de Rusia”, a declarat reporterilor generalul Mark Milley, președintele Statului Major al armatei americane, în timpul unei vizite în Germania luna trecută. “Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla, nu înseamnă că nu se va întâmpla, dar ar fi foarte, foarte dificil.”

Milley a insistat asupra faptului că războiul se va încheia probabil la masa negocierilor – la un moment dat. Oficialii și experții se așteaptă la o primăvară sângeroasă, pe măsură ce Rusia trimite noi recruți pe linia frontului, iar Ucraina încearcă să respingă o ofensivă în timp ce își organizează propria ofensivă.

În timp ce războiul intră în al doilea an, ajutorul militar continuă să curgă. Dar capacitățile industriale sunt rare, iar națiunile au început să analizeze cu atenție cât de mult echipament pot să pună la dispoziție, menținând în același timp propriile cerințe de autoapărare și pe cele ale NATO.

În același timp, sezonul electoral din Statele Unite – cel mai important susținător al Ucrainei – va stimula argumentele potrivit cărora un război în Europa, cu o durată necunoscută, este o pacoste costisitoare pentru America.

Cât a durat războiul?

Întrebați cu privire la durata probabilă a războiului din Ucraina, analiștii din Statele Unite și Europa au făcut previziuni similare, cu termene care variază de la câteva luni la ani și până la “nedeterminat”.

Yohann Michel, analist de cercetare la Berlin în cadrul think tank-ului International Institute for Strategic Studies, anticipează “luni lungi”, în timp ce Michael Kofman, director al programului de cercetare în cadrul programului de studii privind Rusia de la Center for Naval Analyses din Washington, se așteaptă la alți ani de lupte.

“De obicei, războaiele tind să dureze mai mult decât se așteaptă sau speră oamenii, dar mai ales conflictele interstatale de această durată”, a spus Kofman. “Istoria ne spune că războaiele care durează atât de mult … sunt susceptibile să devină prelungite, durând mai mulți ani”.

Poate că analistul italian Lucio Caracciolo a fost cel mai pesimist dintre toți. “Acest război va dura la nesfârșit, cu pauze lungi de încetare a focului”, a spus el.

“Se va opri doar atunci când Ucraina sau Rusia sau ambele se vor prăbuși, deoarece pentru ambele părți este o chestiune de viață și de moarte”, a adăugat Caracciolo, editorul publicației italiene de geopolitică Limes.

Peter Roberts, cercetător asociat senior la Royal United Services Institute din Londra, a declarat că există diferite moduri de a defini sfârșitul unui război: “sfârșitul fazei cinetice” față de “sfârșitul unui conflict înghețat de tip Georgia sau o situație asemănătoare celei din Coreea care durează ani de zile”.

“Mi-ar plăcea să cred că faza cinetică s-ar putea încheia în 2023, dar bănuiesc că am putea avea în vedere încă trei ani cu această amploare a luptelor”, a spus Roberts.

Michel a adăugat că există factori încă necunoscuți care vor determina finalul conflictului.

“Cine va fi primul care va lansa următoarea ofensivă? Ce rol va juca vremea?”, s-a întrebat el. “Mai este și problema munițiilor – prima tabără care va duce lipsă de muniție va avea probleme. În timp ce nu a existat un program european real de creștere a producției, stocurile rusești vor fi suplimentate de China?”.

Iar luptele lungi și epuizante comportă propriile riscuri, potrivit lui Benjamin Jensen, expert în jocuri de război la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Aceasta deoarece, cu cât conflictele durează mai mult, cu atât mai mult epuizează resursele finite și, prin urmare, părțile sunt mai dispuse să parieze.

“Chiar și statele bogate și avansate tehnologic din Orientul Mijlociu au ajuns în cele din urmă la un punct în care aruncă rachete asupra orașelor civile, folosesc în mod deschis arme chimice și luptă în valuri – doar oameni care se grăbesc pe câmp și sunt împușcați”, a spus Jensen.

Oricare dintre părți poate acționa cu îndrăzneală dacă se află în corzi și are nevoie de o strategie de ieșire. Ucraina, a sugerat Jensen, ar putea încerca o operațiune specială spectaculoasă pentru a asasina un oficial al Kremlinului, sau Rusia ar putea decide să folosească – sau pur și simplu să testeze – arme nucleare.

În opinia lui Jensen, chiar și prăbușirea forței convenționale a Rusiei sau o victorie tradițională a Ucrainei ar putea să nu însemne că războiul s-a încheiat; oricare dintre acestea ar putea duce la o escaladare nucleară din partea Rusiei.

În ofensivă în această primăvară

La 24 februarie 2022, forțele rusești au atacat Ucraina fără un sol înghețat care să le susțină vehiculele blindate, ceea ce a însemnat că au trebuit să se țină de drumuri, unde au ieșit în evidență ca ținte ușoare.

Dar în această iarnă, se așteaptă ca ei să lanseze atacuri prin câmpii deschise, care ar fi mai greu de înfrânt, a declarat Daniel Rice, un fost căpitan al armatei americane care anul trecut a devenit consilier special al generalului Valerii Zaluzhnyi, comandantul armatei ucrainene.

“Îngrijorarea este că o acțiune ofensivă rusă de amploare ar putea trece prin ea și există o mare îngrijorare că ar putea cuceri Kievul”, a declarat Rice, în prezent președinte al grupului de consultanță Thayer Leadership din West Point, New York. “Oamenii se trezesc la realitatea că trebuie să dai arme ofensive pentru a pune capăt acestui război – cel puțin pentru a-l câștiga.”

Provocarea acum este antrenarea și echiparea unei forțe blindate suficient de mari și de sofisticate pentru a învălui forța de luptă a Rusiei.

Soldații ucraineni vor trebui să învețe cum să opereze și să întrețină ultimul lot de ajutor militar, care include vehicule de luptă pentru infanterie Marder și Bradley din Germania și Statele Unite, precum și tancuri Challenger 2, Leopard 2 și Abrams din Marea Britanie, Germania și, respectiv, SUA. De asemenea, Franța s-a angajat să livreze tancuri ușoare pe roți AMX-10 RC.

“Sunt multe de făcut într-o perioadă scurtă de timp”, a spus Rice. “Doar pentru că au doar vehiculele potrivite nu înseamnă că vei fi capabil să întreprinzi o acțiune ofensivă majoră în viitor. Dar … acești ucraineni au surprins lumea de fiecare dată”.

Generalul-maior în retragere Patrick Donahoe, fost comandant al școlii de război de manevră a armatei americane de la Fort Benning, Georgia, a declarat că modernizările occidentale oferă Ucrainei șansa de a domina lupta strânsă cu adversarii ruși și de a încheia luptele tactice în avantajul său.

Forțele rusești încearcă deja să încetinească tancurile din Ucraina cu mine, tranșee și “dinți de dragon” piramidali, din beton, un tip de fortificație care nu a mai fost văzut în luptă de la cel de-al Doilea Război Mondial. Forțele ucrainene, odată echipate și antrenate pentru războiul cu arme combinate și pentru tacticile cu tancuri, vor fi “concepute pentru a face o gaură într-o rețea defensivă”, a prezis Donahoe.

Dar porțiunile considerabile de teren pe care Ucraina vrea să le elibereze vor necesita timp și chiar și pentru a construi forțele necesare vor fi necesare șase luni, a estimat Donahoe.

Recentele donații de arme – Kievul încă mai vrea avioane de luptă și rachete tactice cu rază lungă de acțiune – se bazează pe presupunerea că vor forța Moscova să pună capăt invaziei și să înceapă negocierile, deoarece costurile militare sunt prea mari. Acest obiectiv a coexistat cu o așteptare că guvernul lui Putin probabil nu se va opri niciodată din luptă, deoarece pierderea războiului ar putea însemna sfârșitul puterii sale politice.

Puncte de presiune

În cursul anului trecut, strategia de propagandă internă a lui Putin s-a transformat de la un mesaj de “luptă împotriva naziștilor” în Ucraina la “luptă împotriva Occidentului” în această țară, a declarat Stefan Meister, expert în Rusia și Europa de Est la Consiliul German pentru Relații Externe cu sediul la Berlin. “Narațiunea este marea luptă a Războiului Rece”, a spus el, o încadrare care a ajutat la atragerea de noi recruți.

Iar controlul cvasi-total al informațiilor de către guvern face dificilă disidența. “Cei care sunt împotriva războiului au plecat, iar cei care au rămas se adaptează”, a spus Meister.

De asemenea, încercările anterioare de a stoarce voința de război de la Moscova din punct de vedere economic nu au dat rezultatele imediate pe care le sperau experții. Cu toate acestea, este posibil ca anul acesta să înceapă să apară fisuri.

“Consensul este că rușii obișnuiți vor începe să simtă acest lucru în acest an”, a declarat Charles Lichfield, analist economic și de sancțiuni la Atlantic Council, cu sediul la Washington. “Dar rușii au un grad uriaș de toleranță la durerea economică”.

Moscova s-a dovedit ingenioasă atunci când a fost vorba de introducerea autonomiei în bunuri esențiale, a explicat Lichfield. De exemplu, tactica de refolosire a dispozitivelor electronice ale mașinilor de spălat vase pentru arme, ironizată în Occident ca fiind un semn de disperare, înseamnă probabil că “cineva s-a gândit la asta de la început”, a spus el.

Un domeniu care trebuie urmărit este plata pensiilor de către Rusia. O incapacitate de a face acest lucru ar putea favoriza nemulțumiri economice capabile să întoarcă opinia publică împotriva războiului, a declarat Lichfield pentru Defense News.

“Ar trebui ca situația să fie foarte gravă pentru ca rușii să ajungă acolo”, a spus el, adăugând că nu există nicio modalitate de a ști câte rezerve a ascuns guvernul după ani de zile de cecuri grase din vânzările de energie.

După ce a impus sancțiuni și controale la export, Lichfield se așteaptă ca ultimul punct de presiune economică a Occidentului – plafonarea prețului petrolului – să dea rezultate, deoarece economia rusă este strâns legată de piața energetică.

Ce arme va trimite Washingtonul?

Statele Unite, în calitate de cel mai important susținător militar al Ucrainei, rămân centrul de greutate în ceea ce privește un eventual rezultat al conflictului. Până în prezent, liderii americani au fost în mare parte uniți în sprijinul Kievului.

Reprezentantul Adam Smith din Washington, cel mai important democrat din Comisia pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, se așteaptă ca războiul să se încheie la masa negocierilor, dar a declarat că o diplomație serioasă nu a început pentru că Putin încă se agață de obiective “maximaliste”.

“Sfârșitul final este ca ucrainenii să recupereze cât mai mult teritoriu de dinainte de 24 februarie, să-l forțeze pe Putin să se așeze la masa negocierilor, iar apoi, în cele din urmă, Ucraina va trebui să facă un anumit compromis în probleme precum Crimeea și anumite porțiuni din est și să aranjeze garanții solide de securitate pentru viitor”, a declarat Smith pentru Defense News într-un interviu telefonic.

“În acest moment, rușii vorbesc despre o ofensivă majoră în următoarele patru luni”, a adăugat el. “Se pare că rușii se gândesc cel puțin că au o oarecare posibilitate de a reuși în acest efort. Eu sunt sceptic”.

La rândul său, administrația Biden a început să delibereze în legătură cu problema spinoasă dacă ajutorul acordat Ucrainei ar trebui să implice recucerirea Crimeei, pe care Rusia a confiscat-o și apoi a anexat-o în 2014.

“Ar fi un lucru extraordinar de riscant de făcut”, a spus Smith. “Dar este important să purtăm aceste conversații. Și, din câte am înțeles, nivelurile înalte ale guvernului nostru au vorbit despre asta.”

Charles Kupchan, senior fellow la Council on Foreign Relations și fost director al Consiliului de Securitate Națională pentru afaceri europene în administrația Obama, a declarat că “nu ar încuraja Ucraina să încerce să reafirme controlul asupra Crimeei prin forță, pur și simplu pentru că riscurile de escaladare sunt foarte mari”.

“Crimeea are o importanță strategică considerabilă pentru Rusia”, a declarat Kupchan pentru Defense News. “Ea se profilează în mod deosebit din punct de vedere istoric. Îmi este greu să îmi imaginez că rușii ar accepta o înfrângere completă și expulzarea din Crimeea”.

Dar unii dintre cei de la Capitoliu sunt mai optimiști în ceea ce privește alinierea în spatele obiectivului președintelui Volodymyr Zelenskyy de a restabili pe deplin suveranitatea Ucrainei asupra teritoriului său.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!