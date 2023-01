Ce ne așteaptă din partea Rusiei în 2023: Posibilele evoluții ale războiului din Ucraina, de la o ofensivă puternică la deschiderea unui nou front

După ce generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General rus, a primit comanda nemijlocită asupra grupului de forțe implicat în războiul din Ucraina, au apărut unele întrebări privind posibile schimbări în strategia Moscovei de a acționa militar pe teritoriul Ucrainei.

ONG-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care prezintă, zilnic, o sinteză a operațiilor militare din Ucraina, a publicat, pe 15 ianuarie, un raport care, se concentrează pe pregătirile probabile ale Rusiei de a desfășura o acțiune strategică decisivă în 2023. Potrivit ISW, această mișcare este menită să întrerupă șirul de succese operaționale ale Ucrainei și să permită Rusiei să recâștige inițiativa, fapt ce ar explica numirea generalului Gherasimov la comanda nemijlocită a operației.

Înainte de a prezenta argumentele ISW, mai trebuie menționat că, acum, comandantul rus al operației, în speță generalul Gherasimov, are autoritate asupra tuturor forțelor armate ale Rusiei și, spre deosebire de predecesorii săi, are la dispoziție, fără să ceară aprobare, capabilități și rezerve strategice nefolosite până în prezent, pentru care comandanții anteriori trebuiau să ceară autorizare. De exemplu, ar putea arunca în luptă toată aviația tactică și toate forțele aeromobile, fără să fie nevoit să ceară aprobare. Teoretic ar putea să dispună pentru manevre de intimidare, inclusiv de triada nucleară, cu mențiunea că nu poate da ordine pentru lansări de luptă.

Tănând cont de evoluțiile politico-militare din ultimele două-trei luni, ISW a identificat mai multe linii de efort (LOE – line of effort), asupra cărora se va concentra Rusia pentru a susține o acțiune decisivă în următoarele șase luni:

LOE 1: Kremlinul intensifică eforturile de generare a forței atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Putin și Ministerul rus al Apărării au anunțat planuri de extindere drastică a armatei ruse convenționale prin formarea de noi divizii, restabilirea districtelor militare din vestul Rusiei de dinainte de 2010 și creșterea vârstei de recrutare – toate indicând intenția de a reforma armata rusă pentru a conduce lupte convenționale la scară largă. Serviciile de informații ucrainene au raportat că Kremlinul încearcă să ridice numărul personalului militar la două milioane până la o dată nespecificată (de la aproximativ 1,35 milioane în septembrie 2022), în timp ce oficialii de informații occidentali au remarcat că, comanda militară rusă se află în „pregătiri serioase” pentru un potențial al doilea val de mobilizare.

LOE 2: Armata rusă conservă personalul mobilizat pentru o întrebuințare viitoare – o inflexiune față de abordarea inițială a Kremlinului de a trimite trupe neantrenate pe front în toamna anului 2022. Putin a declarat, pe 7 decembrie, că Forțele Armate ruse nu au trimis încă tot personalul mobilizat din primul val de mobilizare către linia frontului, probabil că va dura timp pentru a antrena și echipa aceste forțe pentru o utilizare ulterioară.

LOE 3: Rusia încearcă să-și revigoreze baza industrială de apărare. Din decembrie, Putin a ținut mai multe întâlniri de conducere și a vizitat întreprinderi de apărare din întreaga țară. Putin a recunoscut public problemele legate de aprovizionare, cum ar fi lipsa dronelor de recunoaștere, și a cerut în special ca unul dintre miniștrii săi să emită contracte de achiziții publice de apărare într-un interval de timp mai scurt decât era planificat. Putin și alți oficiali de la Kremlin au întreținut unele discuții potrivit cărora, autoritățile ruse ar putea naționaliza proprietăți pentru a sprijini efortul de război al Rusiei.

LOE 4: Putin recentralizează în subordinea Ministerului Apărării, controlul asupra efortului de război din Ucraina prin numirea de comandant al teatrului de acțiuni militare pe cel mai înalt ofițer în uniformă al Rusiei, șeful Statului Major General, Valery Gherasimov.

LOE 5: Kremlinul își intensifică coordonarea spațiului informațional rusesc pentru a sprijini războiul. Kremlinul modelează spațiul informațional pentru a regenera sprijinul pentru invazie prin reintroducerea narațiunilor de dinainte de 24 februarie și prin luarea de măsuri pentru a recâștiga controlul asupra acoperirii războiului, după ce anterior a cedat acest spațiu unei varietăți de actori independenți. Oficialii de la Kremlin au reluat, la sfârșitul anului 2022, promovarea unei narațiuni false, conform căreia existența unei Ucraine independente amenință suveranitatea și cultura Rusiei, justificând invazia Rusiei și sacrificiile ruse ca măsuri inevitabile și necesare de „autoapărare”. Propagandiștii de la Kremlin au intensificat, de asemenea, narațiunile despre consecințele juridice internaționale care așteaptă Rusia dacă nu câștigă războiul, de natură să stârnească temeri de înfrângere și să motiveze rededicarea spre război. Kremlinul și-a intensificat eforturile de a dezvolta relații cu și de a coopta cunoscuți bloggeri pro-război care au apărut ca o alternativă puternică atât la Putin, cât și la acoperirea deliberat vagă a războiului făcută de Ministerul rus al Apărării.

Scenariile luate în calcul

ISW, consideră că efortul Kremlinului de a se pregăti pentru o probabilă acțiune strategică decisivă în 2023 nu exclude eforturile de a stabili condițiile pentru un război de uzură, pe termen lung.

Acțiunea strategică decisivă a Rusiei în 2023 se poate manifesta în mai multe cursuri posibile de acțiune (COA – course of action) care nu se exclud reciproc. Conform doctrinei militare americane, o armată poate întreprinde o acțiune decisivă la fiecare nivel al războiului pentru a produce un rezultat definitiv și a atinge un obiectiv. Acțiunile decisive pot fi la nivel tactic, operațional sau strategic și pot fi fie ofensive, fie defensive, precizează ISW.

COA 1: O ofensivă rusă majoră, cel mai probabil în zona regiunii Lugansk. Forțele ruse ar putea încerca să conducă o ofensivă majoră în zona Regiunii Lugansk. Capturarea completă a regiunilor Donețk și Lugansk rămân obiectivele oficiale de război ale Kremlinului și se numără printre cele mai realizabile (deși încă extrem de provocatoare) obiective ale Rusiei, dat fiind că regiunile Donețk și Lugansk sunt din punct de vedere logistic teritoriile cele mai ușor de capturat de Rusia.

Forțele ruse au desfășurat forțe suplimentare în regiunea Lugansk și au întreprins alte activități semnificative în 2022, despre care ISW consideră că pot sprijini o operațiune ofensivă în regiunea Lugansk. ISW continuă să evalueze că este puțin probabil ca forțele ruse să conducă o ofensivă în sudul Ucrainei, în regiunile Herson sau Zaporojie. Fluviul Nipru desparte linia frontului în regiunea Herson și reprezintă un obstacol serios în calea manevrei. Rețeaua de fortificații de câmp ale Rusiei în regiunea Herson și minarea extinsă din regiunea Zaporojie indică faptul că forțele ruse acordă prioritate operațiunilor defensive în ambele provincii.

COA 2: O operațiune defensivă rusă pentru a învinge și exploata contraofensiva ucraineană. Kremlinul a redistribuit unități militare semnificative din direcția de sud (Herson) către regiunea Lugansk la sfârșitul anului 2022 și a stabilit fortificații în regiunea Lugansk, precum și în regiunile Belgorod și Kursk din Rusia. Oficialii ucraineni și-au semnalat de mult timp public intenția de a efectua contraofensive în 2023. Milbloggeri ruși au avertizat de mult despre contraofensivele ucrainene.

Rusia încearcă să securizeze regiunile Donețk și Lugansk – teritoriile pe care guvernul rus le-a revendicat (ilegal) ca fiind teritoriu rus – și să evite o altă înfrângere semnificativă, cum ar fi pierderea teritoriilor din regiunea Harkov sau retragerea din orașul Herson. Acestea au fost atât evenimente semnificative care au degradat moralul Rusiei, cât și percepția asupra capacității (reduse) a forțelor ruse de a-și atinge obiectivele mai mari precum „demilitarizarea și denazificarea” completă a Ucrainei. Forțele ruse ar putea încerca să învingă o contraofensivă ucraineană și să priveze Ucraina de inițiativă prin distrugerea unei proporții semnificative a forțelor ucrainene mecanizate. O astfel de acțiune decisivă rusă de succes ar putea apoi permite forțelor ruse să dezvolte o contraofensivă pentru a exploata forțele ucrainene dezorganizate și epuizate.

COA 3: Cel mai periculos curs de acțiune (MDCOA – most dangerous course of action) este cel al unei ofensive ruse în nordul Ucrainei, dar rămâne puțin probabil în acest moment. Cu toate acestea, Kremlinul creează flexibilitate în planificare și va extinde probabil prezența militară a Rusiei în Belarus în perioada premergătoare exercițiilor majore planificate (care ar putea susține o operațiune de luptă) în septembrie 2023.

Rusia va desfășura, probabil, mai multe forțe în Belarus sub pretextul exercițiilor Zapad (Vest) 2023 și Union Shield 2023, care vor avea loc probabil în septembrie 2023. Kremlinul a trimis în Belarus, pe 12 ianuarie, un ofițer superior rus, comandantul-șef al Forțelor Terestre ruse, generalul Oleg Salyukov – unul dintre cei trei adjuncți nou numiți ai lui Gherasimov – în Belarus. Salyukov ar putea avea scopul de a crea structuri de comandă și control necesare unui grup operațional de atac rus. Acestea sunt activități anormale care ar putea indica faptul că Rusia va ataca Ucraina din Belarus. Nu există în continuare nicio dovadă că forțele ruse din Belarus au creat structurile de comandă și control necesare unui grup operativ de atac, potrivit ISW.

Comentariul autorului:

Deși ISW nu exclude și alte scenarii, inclusiv o nouă ofensivă generală pe toate direcțiile sau un război pe termen lung, este interesant că ISW acordă cele mai mari șanse unei operații decisive în următoarele șase luni, ceea ce ar fi în logica aducerii generalului Gherasimov la comanda nemijlocită a grupului de forțe implicat în operație. Dacă nici Gherasimov nu reușește, ar putea însemna că războiul convențional nu dă rezultatele scontate și Kremlinul ar putea apela la alte metode de atingere a scopului său – ocuparea Ucrainei sau cel puțin tăierea ieșirii la mare a Ucrainei.

În altă ordine de idei și plecând de la ipoteza unei operații directe în regiunea Odessa, fără a trece prin regiunea Nikolaev, este de luat în calcul o debarcare în regiunea Bugeacului, urmată de joncțiunea cu trupele din Transnistria.

Este nevoie de mai multă infanterie marină, de mai multe nave de debarcare fie ele și civile convertite, de mai multă aviație, dar generalul Gherasimov are autoritate deplină să aducă aceste forțe și mijloace în poziție de luptă. Este la îndemână o astfel de operație, desigur cu mult mai multe costuri umane, iar societatea civilă rusă este posibil să fi acceptat o astfel de normalitate a războiului. Un succes aici ar fi gura de oxigen pentru Putin și conducerea actuală a Ministerului rus al Apărării. În această ipoteză, sunt de înțeles îngrijorările Republicii Moldova privind un atac împotriva sa din partea Rusiei.

Defense România

