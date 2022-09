Succesul Armatei Ucrainei în direcția Lugansk a impus propagandiștilor să găsească urgent o scuză pentru comanda rusă care a făcut ca trupele rusești să fie încercuite în Liman. În timp ce corespondenții militari deplâng în mod deschis eșecul, propaganda și editorii de ziare relatează că a fost un succes al trupelor rusești care „nu au permis ca zona să fie eliberată chiar mai devreme”, că „situația este sub control” și că „nu există niciun motiv de panică”.

Denis Pușilin, șeful „republicii populare donețl”, a declarat că, deși veștile din Liman sunt alarmante și principala rută de aprovizionare este sub foc, aceasta se află încă „sub controlul forțelor armate ruse”.

„Prieteni, veștile despre Krasny Liman sunt alarmante. SBU încearcă din răsputeri să umbrească cumva un eveniment istoric pentru noi. În acest moment, Krasny Liman este într-un semicerc, drumul dinspre Svatovo este sub controlul nostru, dar periodic sub foc. Grupuri DRG constante. Yampol și Drobyshevo nu se află în totalitate sub controlul nostru. Băieții noștri se luptă și aduc rezerve, trebuie să rezistăm, dar inamicul a aruncat și el forțe serioase. Este o veste foarte neplăcută, dar trebuie să privim situația cu sobrietate și să tragem concluzii din greșelile noastre. Ne vom descurca cu totul!

Jurnalistul Life Herman Kulikovsky și reporterul său Vladimir Solovyov susțin că eliberarea de către ucraineni a orașului Liman este rezultatul norocului SBUși al succesului armatei ruse de a-i împiedica pe ucraineni să elibereze Liman chiar mai devreme.

Generalul rus Andrei Gurulev, fost deputat în Duma de Stat, care a cerut anterior distrugerea centralelor termice și a barajelor ucrainene, a declarat într-o înregistrare video că „nu există niciun motiv de panică”:

„Prietenii mei, o mulțime de întrebări despre Liman – cum se face, de ce. Vă asigur că o bătălie este în desfășurare. Oamenii muncesc, țin linia. Dacă există o descoperire undeva, nu înseamnă că există un motiv de panică. Rezervele vin, aviația funcționează, artileria lovește foarte bine țintele, mai ales cele ale armatei. Nici nu aveți idee câți dintre acești khokhlovaci am depășit și am depășit în armament. Da, ei aruncă acolo tot ce pot, dar e bine, lasă-i să arunce, lasă-i să macine. Ne va fi mai ușor să atacăm mai târziu.

În ciuda acestui fapt, canalele corespondenților de război dau de înțeles cititorilor despre un dezastru militar și un eșec major al comandamentului. Canalele z nu-și pierd optimismul, pentru că „Vladimir Vladimirovici știe totul”. Potrivit „unui colonel al Ministerului de Interne al LNR”, în Liman se duc lupte grele, dar „forțele aliate lucrează din greu asupra inamicului”.

Oficialii și propagandiștii ruși se angajează în astfel de „muncă de negare” de fiecare dată când SBU reușește să elibereze cu succes teritoriile ucrainene de sub ocupație. De exemplu, în timpul eliberării orașelor Kupiansk și Izium, evadarea militarilor ruși din ofensivă a fost numită retragere tactică și o relocalizare deliberată a trupelor.

