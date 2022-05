Dacă Rusia invadează R. Moldova, câți îi vor întâmpina cu flori pe ocupanții ruși?

Ieri a fost facut un sondaj prin care s-a aflat cati mancurti avem si cati vor intampina cu flori ocupantii si ne vor vinde pe toti.

De ce zic asta? Dar cum sa explic rezultatele sondajului realizat de CBS Research?

Fiind întrebați ce se întâmplă în Ucraina, 40,5% au declarat că este vorba de „o invazie nejustificată în care nimeni nu a provocat Rusia”. Alți 22,8% sunt de părere că Rusia „apără republicile populare din Donbas de atacurile Ucrainei”, iar 15,2% susțin că este vorba de „o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism”. 😡 Adica 38% din respondenti considera invazia rusa justificata! Astia sunt descreieratii care justifica agresiunea, omorurile si violurile. Prea multi pentru o tara atat de mica.

Astia sunt urmasii tradatorilor si celor care scriau donosuri pe timpul deportarilor, atunci cand genofondul natiunii a fost puternic decimat, fiind deportati in special intelectualii si gospodarii. Iar dupa cum stiti, donosurile erau scrise de rasuri si putori.

Cam de asta Republica Moldova se îneacă în noroi mai mult de 30 de ani. Aproape 40% de mancurţi și incă vreo 19% de extratereștri formeaza o majoritate care categoric franeaza orice dezvoltare si schimbare. E greu celor care cugeta sa locuiasca printre asa genofond. Dupa cum am zis si anterior, problema nu e atat in guvernare, cat in popor. Pentru ca fie are popor are guvernarea care o merita.

Nota: Sondajul a fost realizat în perioada 27 aprilie – 6 mai pe un eșantion de 1111 de respondenți. Marja de eroare este de +/-2,8%.

Inna Virtosu