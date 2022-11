„Deja e târziu pentru frică”. Mame și soții încep propriul război cu armata rusă și cer pace cu Ucraina

La Sankt Petersburg, timp de două zile, au avut loc pichete ale „Consiliului Mamelor și Soțiilor” – o organizație care reunește rude ale mobilizaților și recruților trimiși în regiunea Belgorod, scrie publicația Bumaga.

În 14 noiembrie, peste 20 de activiști ai „Consiliului" au venit din diferite orașe ale Rusiei, la sediul din Sankt Petersburg al Districtului Militar de Vest, pentru a face cunoscute armatei solicitările pe care le au:

Începerea negocierilor cu Ucraina

Renuntarea la folosirea armelor nucleare

Retragerea recruților din regiunea Belgorod

Investigarea cazurilor de recrutare ilegală sau trimitere a conscrișilor în zona de război

Nici femeile care au stat în pichet și nici cele care au încercat să ajungă la sediul Districtului Militar de Vest nu au fost reținute de poliție.

Cum a apărut „Consiliul Mamelor și Soțiilor”? Care este ideologia sa și cine din cine este alcătuit? Bumaga spune povestea noii mișcări și a celor trei protagoniști activi ai săi.

Despre crearea „Consiliului mamelor și soțiilor”

Fiul de 20 de ani al Olgăi Țukanova, din Samara, a fost convocat la serviciul militar în iunie 2022.

Pe 31 iulie, fiul a depus jurământul – Olga a fost prezentă la ceremonia din regiunea Astrahan și își amintește că în acea zi conducerea unității i-a asigurat pe părinți că fiii lor nu vor fi trimiși în Ucraina.

Olga Țukanova

„Deja în august – trecuse mai puțin de o lună de la depunerea jurământului – au început să-l persuadeze să semneze voluntar un contract: i-au spus direct că este pentru participarea la operațiunea specială. A refuzat, iar eu am început să sun la unitate. Un timp l-au lăsat în pace, dar în septembrie au luat-o de la capăt. Am aflat că se pregătea pentru trimiterea în Ucraina”.

Potrivit Olgăi Țukanova, acum nu există niciun canal de comunicare cu fiul ei. Ea bănuiește că el și alți recruți sunt presați să semneze contractul.

Pe 23 septembrie, Țukanova a publicat pe pagina sa personală de Vkontakte un apel la unitate către mamele și soțiile recruților și celor mobilizați, pentru a solicita o reacție din partea Ministerului Apărării și a parchetului față de încălcările care se petrec în armată.

Pe 28 septembrie, asociația obștească „Uniunea Populară pentru Renașterea Rusiei” a anunțat crearea „Consiliului Mamelor din întreaga Rusie” (denumit în continuare „Consiliul Mamelor și Soțiilor”). Sub conducerea Olgăi Țukanova.

Olga a refuzat să explice, pentru Bumaga, de ce a ales tocmai această organizație pentru a-i fi propagată ideea.

„Uniunea Populară pentru Renașterea Rusiei”, conform informațiilor de pe site, a fost creată în 2019. Organizația are reprezentanți în toate regiunile țării. Participanții la mișcare au mers la pichete solitare împotriva vaccinării contra coronavirusului, organizația face campanii împotriva 5G, „sclaviei digitale”, OMG-urilor și, de asemenea, pledează pentru renașterea URSS.

Ideologia „Consiliului Mamelor și Soțiilor” este contradictorie: pe de o parte, participanții se opun doar încălcării legilor în chestiunea mobilizării și serviciului militar, fără a contesta legitimitatea acestor procese, pe de altă parte, cer negocieri pașnice pentru a pune capăt ostilităților.

„Am venit la Sankt Petersburg în numele Consiliului, pentru a depune cereri scrise la Parchetul Militar și la sediul Districtului Militar de Vest. Cerem discuții de pace între Rusia și Ucraina, pentru a elimina cauza tuturor acestor nenorociri. La începutul lunii noiembrie, am trimis și am dus personal astfel de apeluri la Moscova, la Ministerul Apărării și la sala de recepție a președintelui”.

„Consiliul Mamelor și Soțiilor”, condus de Țukanova, propune crearea de consilii ale mamelor în fiecare oraș – organisme de control public care vor înregistra încălcările, vor verifica modul în care sunt instruiți mobilizații și cât de bine sunt aprovizionați. „Cred că dacă femeilor li se permite să controleze, nu vom pierde un milion și jumătate de seturi de uniforme de la Ministerul Apărării. Ei bine, unde dispar? Cel mai probabil, apar în magazine și apoi le cumpără aceiași oameni mobilizați”.

Cine și pentru ce a intrat în „Consiliu”

În dimineața zilei de 14 noiembrie, Olga a ajuns la Sankt Petersburg, unde se află sediul Districtului Militar de Vest, alături de 20 de membri ai „Consiliului”, din diferite orașe. Unul dinte ei este Zinaida Kurbatova.

Fiul ei, Alexei Kurbatov, a servit în 2011 ca șofer de mașină în Corpul de comunicații. Pe 21 septembrie, în prima zi a mobilizării, Alexei, în vârstă de 31 de ani, a fost convocat Potrivit mamei sale, specialitatea militară necorespunzătoare, a fost pur și simplu înlocuită – din „electrician fără experiență de luptă” a fost trecut ca trăgător.

Zinaida susține că Alexei nu a fost supus unei examinări sau pregătiri medicale. După două zile într-o unitate din regiunea Voronej, a fost trimis în regiunea Belgorod, iar apoi în linia frontului, lângă Kupiansk.

Familia a depus plângere la Parchetul Militar. Li s-a transmis să aștepte procedura. Iar deja după opt zile de la mobilizare, Alexei a murit.

Zinaida Kurbatova

„S-a stins pe 29. Acest lucru a fost raportat de prietenii săi, care se aflau și ei acolo. Oficial, moartea a fost anunțată doar câteva săptămâni mai târziu. Pe certificat, data decesului este 5 octombrie”.

După vestea morții fiului ei, Zinaida a văzut un interviu cu Olga Țukanova. Ea a găsit canalul de Telegram al „Consiliului Mamelor și Soțiilor” și a scris că dorește să participe la activitatea acestuia.

„De la Consiliu m-au sunat pe 12 noiembrie. Au spus că urmează să meargă la Sankt Petersburg, la sediul Districtului Militar de Vest și la Parchetul Militar. Am decis să mă alătur. Regiunea Voronej aparține și Districtului Militar de Vest. Am făcut repede bagajele și am plecat duminică pentru a fi aici luni. Cred că noi putem fi forța care va obliga Ministerul Apărării să acorde atenție propriilor erori, ca să spunem așa. Erori care au costat viețile băieților noștri”, spune Zinaida Kurbatova.

Familia unei alte activiste din Consiliu, Svetlana Belova, din Samara, nu a fost afectată de război – rudele ei nu participă la „operațiunea specială”. Dar, spune ea, a intrat în „Consiliul Mamelor și Soțiilor” pentru că se teme că mobilizarea nu se va încheia. Iar atunci va afecta pe toată lumea, inclusiv propria-i familie.

Svetlana Belova

La începutul lunii noiembrie, Belova a participat la depunerea cererilor la Moscova. Ea notează că acolo reprezentanții Consiliului, deși nu imediat, au fost autorizați să participe la o întâlnire la Ministerul Apărării: „După ce încerci o oră, încep să se miște”, descrie ea. A fost nevoie de două zile pentru a intra în sediul din Sankt Petersburg.

Despre negocieri cu Districtul Militar de Vest și pichete

Pe 14 noiembrie, activiștilor nu le-a fost permis să intre în sediul Districtului Militar de Vest, din Piața Palatului. Gardienii le-au îndemnat pe femei să se împrăștie. Au refuzat, apoi au apărut soldați cu mitraliere la intrarea în sediu, iar puțin mai târziu a venit poliția.

„Singura persoană din clădire, cu care am putut vorbi cât de cât în prima zi, a fost un bărbat în civil. Nu s-a prezentat, dar apoi ne-am dat seama că era Viaceslav Melnik, șeful serviciului pentru relația cu cetățenii. Când a văzut că filmăm, s-a speriat, apoi ne-a condus la fel de arcadă și a început să ceară să ne predăm telefoanele”, spune Olga Țukanova.

Oficialul le-a sugerat femeilor „să le ia actele” – plângerile privind încălcările, cererea de negocieri de pace și retragerea recruților din regiunea Belgorod – și să le predea conducerii.

„Le putem trimite prin poștă. Și, în general, acestea nu sunt bucăți de hârtie, ci viețile oamenilor. Sunt femei care cred că vor trimite o cerere, li se va răspunde și se va rezolva problema – dar nu este așa. De aceea, căutăm o întâlnire personală cu conducerea Districtului Militar de Vest. [Acțiuni active] fără frică, este prea târziu pentru frică. Pentru că acum există o amenințare la adresa vieții celor dragi. Și ce este mai rău decât pierderea unui fiu sau a unui soț?”

Nefiind primite la conducerea sediului, două femei au stat pe rând în pichete solitare, în Piața Palatului și pe Nevski Prospekt. „Recruții de la granița cu Belgorod sunt răniți și mor! Labutin [procuror militar al districtului de vest] — faceți o anchetă!” – era scris pe pancarta unei activiste din Tomsk. Ea a spus că nepotul său, în vârstă de 20 de ani, fusese convocat în iunie la serviciul militar.

A doua zi, mai multe mame au reusit să intre în sediu. Pentru a vorbi cu un oficial al armatei, femeile stătuseră câteva ore în frig. Svetlana Belova, din Samara, descrie astfel ceea ce s-a întâmplat: „Bărbatul care fugise literalmente de noi ieri a promis că va accepta. Pentru a ajunge la el, trebuie să treci printr-o poartă în spatele căreia sunt paznici. Și acești paznici pur și simplu închid porțile în fața noastră! Am început să-l sunăm înapoi pe [Viacheslav Melnik], dar el nu răspundea. Drept urmare, când poarta a fost deschisă ușor, o femeie și-a băgat piciorul prin ea și a anunțat că nu va pleca până nu începe discuția. Abia atunci au început să lase pe rând”.

Zinaida Kurbatova, mama soldatului decedat, a reușit să obțină o întâlnire cu șeful serviciului pentru problemele cetățenilor, Viaceslav Melnik.

„Am cerut deschiderea unui dosar privind trimiterea ilegală a mobilizaților [pe front] fără pregătire. Cum sunt cazul meu particular și altele asemănătoare cu al meu. Melnik a ascultat toate acestea, a vorbit cu tact, corect și a acceptat cererea. Sunt recunoscătoare pentru conversația de astăzi. Au promis că vor da un răspuns în 30 de zile, eventual cu o prelungire de încă o lună, dar [Melnik] a promis că ne va preveni dacă va fi așa”, a declara Zinaida Kurbatova.

Belova notează că mulți dintre cei care au venit la sediul Districtului Militar de Vest pentru răspunsuri trimiseseră anterior solicitări scrise acolo. Dar, timp de două luni sau mai mult, nu primiseră niciun răspuns.

Acum, oficialii au nevoie de încă o lună pentru a verifica informațiile. Belova crede că armata nu are acest timp. Pe 15 noiembrie, „Consiliul Mamelor și Soțiilor” a distribuit un mesaj video de la Oksana Abramova – ea susține că fiul său, soldat, și alți angajați din regiunea Belgorod, au asistat la moartea unui coleg în timpul unui atac cu mortier. Oksana sună la numărul unității militare înregistrate în regiunea Leningrad. Bumaga nu a putut confirma aceste informații din alte surse.

„Am fost contactați de mamele acelor recruți care au văzut toate acestea. Au trimis un mesaj video și o declarație – toate cu nume, prenume, număr, așa că vorbim deschis despre această situație. Nu este un fals. Și nici discreditarea armatei. Astăzi am depus o plângere pentru ca situația să fie rezolvată. Acolo mor recruți și ni se spune că nu participă la operațiunea specială. Ce este, atunci?”, spune Svetlana Belova

membră a „Consiliului mamelor și soțiilor".

