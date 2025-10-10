Discuții secrete despre formarea noului Guvern! Igor Grosu s-ar vrea premier

Partidul Acțiune și Solidaritate poartă discuții interne privind formarea viitorului Guvern, însă deocamdată nu a fost anunțat candidatul la funcția de prim-mnistru. Reprezentanții formațiunii spun că decizia va fi luată „într-un timp rezonabil”, iar echipa guvernamentală ar putea include și persoane din afara PAS. „Dați să pun o intrigă: sunteți convinși că va fi păstrată conducerea Parlamentului?”, a declarat Adrian Lebedinschi în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

„Noi, jurnaliștii, suntem revoltați că discutați acolo, pe ascuns, fără transparență. Unde e transparența?”, a întrebat Mariana Rață, mideratoarea emisiunii.

Pîslariuc a menționat că deciziile vor fi anunțate „într-un timp rezonabil”: „Da, sunt discuții în privința echipei guvernamentale, nu doar a prim-ministrului, dar și a miniștrilor”, a precizat el.

Potrivit acestuia, PAS nu intenționează să desemneze exclusiv membri de partid în viitorul Guvern.

„Noi niciodată nu am ținut neapărat să recrutăm doar din partid. În cei patru ani trecuți, aproximativ 60% dintre miniștri nu erau membri PAS, inclusiv prim-ministrul”, a menționat Pîslariuc.

„Toate opțiunile sunt deschise și ele se discută”, a venit în replică Pîslariuc.

Și pe Telegram s-au lansat zvonuri că premierul Dorin Recean s-ar retrage în Parlament, iar la funcția de prim-ministru se discută candidatura lui Igor Grosu.