Dmitro Kuleba îndeamnă lumea să se pregătească încă de pe acum pentru înfrângerea Rusiei

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, a cerut politicienilor, experților și mass-mediei să se pregătească încă de pe acum pentru înfrângerea Rusiei în războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei, transmite G4media.

„Stimați responsabili politici, experți, mass-media și mediul academic din străinătate. Știu că unii dintre voi au dificultăți să își imagineze o victorie ucraineană, dar suntem pe cale să o obținem. Este mai bine să ne pregătim pentru o înfrângere rusă încă de pe acum, în loc să încercăm să explicăm de ce Ucraina nu poate sau nu ar trebui să câștige”, a scris Kuleba pe contul său de Twitter, potrivit ziarului ucrainean Pravda.

Dear policy-makers, experts, media, and academia abroad. I know that some of you struggle to imagine a Ukrainian victory, but we are on the way to it. It is better to prepare for a Russian defeat already now, instead of trying to explain why Ukraine can not or should not win.

