Dreptul la proprietate nu este un moft

Un apel din care INIȚIATORII SCRISORII PEN CLUBULUI ROMÂN ar trebui SĂ RADIEZE DEZINFORMAREA PRIVIND MITROPOLIA BASARABIEI, reparând o eroare de sorginte rusească, impardonabilă acum și pururea

Pornind de la acest APEL, două întrebări ar aștepta însă un răspuns sincer de la PEN CLUB România câtă vreme atacul incorect si injust există :1.Intr-o Românie si RepMoldovă in care guvernarile nu au reușit sa rezolve adecvat si definitiv problema proprietatii nici in cazul Bisericilor si nici al particularilor, dezavuand, in pofida unor hotarari CEDO, un fenomen firesc al retrocedării proprietăților furate de regimul comunist, declarația PEN CLUB-ului roman referitoare la Mitropolia Basarabiei vine sa reactiveze efectele devastatoare ale desuetei, acum, declarații a lui Iliescu de la Satu-Mare potrivit careia dreptul de proprietate ar fi un moft !

2.Amestecând un neadevăr despre reconstituirea dreptului de proprietate al Mitropoliei Basarabiei asupra clădirii seminarului său teologic, cu multiplele probleme reale si grave ale ICR, obțin cei doi inițiatori ai scrisorii PEN CLUBULUI român vreun beneficiu din alinierea semnatarilor la corul rusesc al detractorilor Mitropoliei Basarabiei !?

Desigur că până se va scrie si Cartea amăgirilor cea nouă, este dreptul fiecarui semnatar la amăgire si dezamagire si la a promova un apel – care, pana la urma in forma aceasta, nu-i va folosi nici Maiei Sandu – dar dacă in mod sincer ICR este tema legitimă a scrisorii inițiate si nu vreun machiaverlâc de Dâmbovița sau de pe Bâc, atunci mai degrabă s-ar fi putut propune desființarea ICR … urmată de reînființarea ICR in afara controlului politic parlamentar [ca doar nu e autoritate administrativa autonoma, adică serviciu secret, ca sa funcționeze asa] .Pentru ca exista precedentul in soluția adoptata recent de desfiintare a Institutului Hurmuzachi ca sancționare a formei caricaturale in care degenerase politc – soluție pe care, cu tot regretul celui care a contribuit la fondarea instituției, am susținut-o deși știam ca desființarea era obsesia Ambasadei Ruse încă din anul 1998.

