După ce au mers 2000 de km ca să vină acasă, moldovenii stau cu orele în cozile din vămile conduse de Vasiloi (Șeful Poliției de Frontieră) și Talmazan (Șeful Vămii). Foștii membri PAS s-au dus în America pe o săptămână

„Împreună cu colegul meu, șeful Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Igor Talmazan, în această săptămână ne vom afla într-o vizită de lucru în SUA, care este organizată de către Ambasada SUA în Republica Moldova U.S. Embassy Moldova și Programul Controlul Exporturilor și Securitatea Frontalieră (EXBS) al Departamentului de Stat al SUA”, se laudă Vasiloi pe facebook în timp ce moldovenii stau cu orele pentru a putea trece vama R. Moldova.

„Agenda prevede intrevederi bilaterale cu colegii din Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din SUA U.S. Customs and Border Protection. Vizita prevede și familiarizarea cu activitatea Centrului național de stabilire a țintelor, Biroul pentru combaterea traficului internațional de stupefiante și aplicarea legii, Agenția de reducere a amenințărilor din cadrul apărării ș.a.”, ne promite Vasiloi.

Familia Țaranovici este stabilită de ceva timp în Germania. În ultimii doi ani, din cauza pandemiei, nu au putut călători. În acest an, însă, dorul de părinți și rude i-a adus acasă.

„ – Nu am fost acasă de doi ani și venim acasă, la părinți.

-Cum a fost drumul? Ați făcut drum lung?

–Ca de obicei 2000 de km. Greu, dar dacă e dorul de casă, e dorul de casă”.

Timpii de așteptare pentru călătorii care traversează frontiera de vest spre Uniunea Europeană, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni sunt în continuare foarte mari, chiar dacă autoritățile din Chișinău și București se lăudau că problema e pe cale să fie rezolvată.

31 iulie 2022

27 iulie 2022, cozi infernale în vama R. Moldova cu România

Contrabanda cu tigari din Republica Moldova spre Romania ar fi crescut de aproape 4 ori in primavara acestui an. Asta arata datele unui studiu realizat de o companie de cercetare de peste Prut. Autorii spun ca fenomenul ar putea avea legatura cu razboiul din Ucraina si redirectionarea fluxurilor de marfuri pe teritoriul tarii noastre. Reprezentantii Serviciului Vamal din Moldova ne-au spus ca nu se pot expune la acest subiect pentru ca nu stiu de unde au fost luate cifrele prezentate in studiu. Precizeaza, insa, ca toate cazurile de contrabanda dejucate sunt facute publice (sic), iar in ultimii patru ani importul si exportul de tigari a scazut.

Studiul realizat de compania de cercetare Novel Research din Romania, privind cercetarea comertului ilegal cu produse din tutun, citat de Mold-street, arata ca la hotarul cu Republica Moldova se atesta o tendinta de crestere a contrabandei cu tigari, in perioada lunilor martie-mai 2022. Mai exact, cota Republicii Moldova ar fi crescut de aproape patru ori, de la un nivel de 6,9% in martie, la 26,7% in mai 2022. Fata de luna ianuarie, cresterea ar fi si mai semnificativa – de 7,6 ori, arata studiul Novel Research. Atunci nivelul contrabandei era de 3,5 la suta.

NIVELUL TRAFICULUI DE TIGARI DIN REPUBLICA MOLDOVA SPRE ROMANIA

Martie – 6,9%

Mai – 26,7%

Ianuarie – 3,5%

Autorii nu explica acest fenomen, dar afirma ca ar putea avea legatura cu razboiul din Ucraina si redirectionarea fluxurilor de marfuri din aceasta tara prin teritoriul tarii noastre. Or, cota Ucrainei in traficul cu tigari a coborat la 0%. Am solicitat un comentariu de la Politia de Frontiera si Serviciul Vamal, dar responsabilii de acolo ne-au spus ca nu se pot expune in privinta acestor date pentru ca nu stiu de unde autorii studiului au luat aceste cifre.

Igor TALMAZAN, ex-deputat PAS, actualul Director al Serviciului Vamal al R. Moldova, colegul lui Vasiloi pentru „trip-ul” spre SUA.



Partidul Actiune si Solidaritate: „Treptat, facem ordine la vama si oprim contrabanda, iar veniturile la fisc sunt in continuare in crestere. Curatam institutiile statului de functionari corupti si simplificam procesele.”…se arata in raspunsul oferit de serviciul de presa al PAS.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!