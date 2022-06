Editorialist The Times: „Este vremea să ducem războiul pe teritoriul Rusiei”

„Este vremea să ducem războiul pe teritoriul Rusiei”, scrie, astăzi, 29 iunie, un editorialist al publicației britanice The Times, Roger Boyes. El a fost corespondent Reuters la Moscova și, ulterior, a lucrat pentru The Times de la Varșovia, unde a scris despre revoluția declanșată de Solidarnosc.

Boyes arată că Rusia bombardează zilnic fostul oraș ucrainean Harkov, în prezent ocupat de ruși, trăgând de pe teritoriul ei, dar Ucrainei i s-a cerut, de către statele vestice să nu atace teritoriul rusesc. El spune că centrul nervos al campaniei ruse împotriva Harkovului este la Belgorod, oraș din Rusia.

Editorialistul The Times apreciază că atacul asupra mall-ului din Kremenciuk a fost deliberat, acesta fiind un semn al „războiului total” purtat de Putin. Acesta ar anticipa – potrivit lui Boyles – o „toamnă de aur”:

De asemenea, editorialistul The Times susține că sancțiunile nu mai trebuie anunțate cu șase luni înainte, dând astfel timp celor vizați să-și protejeze averile.

Financing a war crime is also a war crime.

Companies must safeguard their reputation and not sponsor the despicable war crimes by paying taxes to Russia”s budget that transforms them into missiles for the mass killings of innocent people of Ukraine pic.twitter.com/wTLcGT3DJu

— Andy Hunder (@AndyHunder) June 27, 2022