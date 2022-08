Emilia Șercan: Cum v-a salvat infractorul fugar Cristian Rizea, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă? Și cum m-a îngropat pe mine?

Infractorul condamnat și fugar Cristian Rizea este, după cum chiar el o spune public, instrumentul principal în operațiunea de kompromat pusă la cale împotriva mea în data de 17 februarie 2022, după ce am reclamat la poliție furtul unor fotografii personale și încărcarea acestora pe zeci de site-uri pentru adulți.

O captură de ecran pe care am pus-o la dispoziția Poliției Române drept probă, pentru a demara ancheta penală, a fost publicată 4 ore și 22 de minute mai târziu pe site-ul lui Rizea, realitateadinmoldova[.]md, înregistrat în Republica Moldova.

Acțiunea lui Rizea – care a avut loc la o lună după ce am dezvăluit în exclusivitate că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat – a fost amplificată în România de zeci de site-uri ale grupului de presă Realitatea, care au preluat cu link, în aceeași zi, materialul publicat pe realitateadinmoldova[.]md.

Ulterior, postul de televiziune Realitatea Plus, patronat din umbră de afaceristul Maricel Păcuraru – condamnat de justiție în dosarul „Poșta Română” – a devenit platforma prin care au fost lansate și alte atacuri la adresa mea.

Tot la Realitatea Plus, dar și într-o serie de transmisiuni live pe Facebook din data de 12 iulie 2022, infractorul fugar a afirmat că el este cel care a publicat fotografiile mele „în exclusivitate”, demontând teza Poliției, potrivit căreia acestea ar fi fost publicate înainte ca eu să depun plângere penală.

Rizea a făcut aceste afirmații în ziua în care a fost audiat la Chișinău, prin comisie rogatorie, în dosarul deschis la București ca urmare a plângerilor mele penale referitoare la divulgarea unei informații nepublice dintr-un dosar penal și violarea vieții mele private.

În video-urile pe care le-a postat pe pagina sa de Facebook și în declarațiile date la Realitatea Plus, Rizea s-a lăudat că „toate [imaginile] au apărut la mine” – deci și proba scursă din Poliția Română -, dar și că „toate acele fotografii” au fost preluate mai apoi de „toată presa din România”.„Pentru că la Rizea vin toate informațiile grele. De unde? Vom vedea de unde”, a adăugat Rizea.

Faptul că site-ul lui Rizea a publicat imaginile la 40 de minute după ce am părăsit secția de poliție, fiind „sursa zero” a kompromatului, este confirmat de două expertize tehnice distincte, făcute de Bitdefender respectiv Qurium.

Tot pe 12 iulie, Rizea a dezvăluit că rolul pe care și l-a asumat este unul mai amplu, de instrument într-o altă operațiune, mai sofisticată, care în literatura de specialitate poartă denumirea de „character assassination”, adică „asasinat moral”.

Fără a prezenta vreo dovadă, Rizea m-a acuzat că aș fi fost „folosită de o grupă din serviciile secrete din România care, în complicitate cu un serviciu secret din Federația Rusă, își doreau să dărâme guvernul condus de Nicolae Ciucă și să destabilizeze România”.

Rizea a afirmat că a pus la punct operațiunea de discreditare a mea cu scopul de a-l apăra pe Nicolae Ciucă: „l-am salvat pe primul-ministru al României” și „am îngropat-o definitiv pe Emilia Șercan”, a afirmat acesta.

Cristian Rizea se află în Republica Moldova din 2019, acolo unde, prevăzător, a fugit înainte de a fi condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Timp de trei ani, statul român nu a făcut niciun demers semnificativ pentru a-l extrăda pe fostul deputat PSD, care a avut două mandate consecutive de reprezentare în Parlamentul României, în legislaturile 2008-2012 respectiv 2012-2016.

Întrebări pentru prim-ministrul Nicolae Ciucă

1. Infractorul fugar Cristian Rizea a făcut în data de 12 iulie, într-un interval de câteva minute, următoarele afirmații:

„ Rizea l-a salvat și îl salvează pe primul-ministru al României ? Hehehei!”.

? Hehehei!”. „Dacă eu v-am zis că l-am salvat pe primul-ministru Nicolae Ciucă , acum, vă dați seama cum e cu… păi…”.

, acum, vă dați seama cum e cu… păi…”. „Vedeți, prieteni, cum Rizea îl salvează pe primul-ministru Nicolae Ciucă ?”.

?”. „Și, da, prieteni, iată că fugarul Rizea îl salvează pe primul-ministru al României Nicolae Ciucă . Mă bucur, că asta dovedește că sunt un om de cuvânt și un om care își asumă lucruri”.

. Mă bucur, că asta dovedește că sunt un om de cuvânt și un om care își asumă lucruri”. „Și eu mă bucur că Rizea, iată, a fost cel care a pus umărul ca acest guvern Nicolae Ciucă să-și facă treaba în continuare în România…”.

Cum v-a salvat infractorul Cristian Rizea, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă? De la ce anume v-a salvat și în ce mod?

2. Infractorul fugar afirmă că se „bucură” că v-a salvat, „că asta dovedește că sunt un om de cuvânt și un om care își asumă lucruri”.

Prin ce a dovedit infractorul fugar Cristian Rizea că e un om de cuvânt în raport cu domnia voastră, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă?

Ce lucruri și-a asumat infractorul fugar Cristian Rizea să facă în numele dumneavoastră, domnule Ciucă?

Care era obiectivul acțiunilor pe care Rizea și-a dat cuvântul că le va face?

În fața cui și-a dat Rizea cuvântul și și-a „asumat lucruri”? A dumneavoastră, personal? Dacă nu, cine sunt intermediarii dintre domnia voastră și infractorul fugar Cristian Rizea, „salvatorul” domniei voastre?

***

3. Tot în data de 12 iulie 2022, atunci când spunea că l-a salvat pe prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, infractorul fugar Cristian Rizea afirma următoarele lucruri:

„ Am îngropat-o definitiv pe Emilia Șercan ”.

”. „ Rizea a îngropat-o definitiv pe Emilia Șercan ”.

”. „Da, prieteni, am îngropat-o definitiv pe jurnalista, așa-zisa jurnalistă impostoare Emilia Șercan.”

Prin ce anume m-a îngropat pe mine infractorul fugar, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă?

Prin publicarea fotografiilor mele furate și a probei scurse din poliție, care au stat la baza unei ample operațiuni de kompromat?

Prin lansarea scenariului conspiraționist că am scris la 18 ianuarie despre teza dumneavoastră de doctorat plagiată pentru că aș fi folosită de „de o grupă din serviciile secrete din România, care în complicitate cu un serviciul secret din Federația Rusă, își doreau să dărâme guvernul condus de Nicolae Ciucă și să destabilizeze România”?

Cine i-a cerut infractorului fugar Cristian Rizea să execute misiunea de a „mă îngropa”, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă?

4. Cristian Rizea este un infractor condamnat definitiv de justiția română care se sustrage, de trei ani, de la executarea pedepsei cu închisoarea și care a afirmat în mod repetat, la 12 iulie, că „m-a îngropat” pentru a vă „salva” pe dumneavoastră și că „a pus umărul ca acest guvern Nicolae Ciucă să-și facă treaba în continuare în România”. Vreme de 13 zile nu ați dat nicio declarație publică prin care să vă disociați de afirmația potrivit căreia un infractor fugar „m-a îngropat” pe mine, jurnalist, pentru ca dumneavoastră să vă păstrați funcția de premier.

Când intenționați să vă precizați explicit poziția, în fața publicului român, față de Cristian Rizea, autorul asumat al „asasinatului moral” la care am fost supusă după ce am probat plagiatul din teza dumneavoastră de doctorat?

***

5. Așa cum am scris în investigația jurnalistică din 18 ianuarie 2022, în care am demonstrat cu probe că teza dumneavoastră de doctorat este plagiată, PressOne a transmis la Biblioteca Națională o primă cerere pentru acces la teza de doctorat în septembrie 2020. La acel moment nu erați prim-ministru, ci ministru al Apărării, iar Rusia nu se pregătea să invadeze Ucraina. Pentru că nu am primit acces la teza dumneavoastră, o a doua cerere a fost trimisă la Biblioteca Națională în mai 2021, iar o a treia a fost depusă în luna octombrie 2021. Nici în aceste două momente nu erați prim-ministru, iar Rusia nu avea trupele masate la granița Ucrainei.

În declarația pe care mi-ați dat-o în preziua publicării dovezilor de plagiat mi-ați transmis că „apreciez interesul dumneavoastră față de etica academică și respectarea acesteia în cadrul lucrărilor științifice”.

Dumneavoastră, domnule prim-ministru, aveți informații că ancheta mea despre teza de doctorat plagiată a domniei voastre este altceva decât un act jurnalistic onest, de informare a publicului?

***

6. În momentul în care am descoperit că o probă dintr-un dosar penal instrumentat de Poliția Română s-a scurs pe site-ul unui infractor fugar, în cel mai scurt timp am depus plângere penală pentru a afla cine a făcut acest lucru împotriva mea.

Dacă dumneavoastră, în calitate de prim-ministru, dețineți informații că am publicat dovezile de plagiat ca parte dintr-o acțiune ostilă României – și îndreptată împotriva dumneavoastră personal, ca șef al Executivului – ați depus la Parchetul General plângeri penale care să ducă la devoalarea acestor acțiuni?

Ați anunțat Consiliul Suprem de Apărare a țării că sunteți ținta unui atac care are drept obiectiv înlăturarea domniei voastre de la conducerea Guvernului și de a „destabiliza România”, așa cum afirmă infractorul fugar Cristian Rizea, prin publicarea dovezilor că teza de doctorat a domniei voastre este plagiată?

***

7. Într-o declarație de presă de vineri, a doua zi după ce justiția i-a condamnat definitiv pe cei doi înalți ofițeri de poliție care m-au amenințat cu moartea în 2019, Guvernul pe care-l conduceți a afirmat că „este șocantă gravitatea acestui caz” și că „instituțiile responsabile au datoria tragerii la răspundere a celor vinovați în toate investigațiile aflate în derulare”. Ați spus, în aceeași declarație, că „niciun jurnalist nu poate fi amenințat, intimidat sau agresat”.

Infractorul fugar Cristian Rizea a confirmat, prin declarații publice, că site-ul său este cel care a publicat „în exclusivitate […] „toate acele fotografii”, infirmând astfel teza poliției, care susține că acea captură de ecran devenită probă ar fi fost publicată pe un alt site înainte ca eu s-o fi predat anchetatorilor. Prin declarațiile sale, Rizea recunoaște că el și site-ul său sunt instrumentul operațiunii de kompromat îndreptate împotriva mea.

În calitate de premier al României și pentru a fi consecvent cu declarațiile făcute în ultimele luni, prin care ați afirmat că „susțineți libertatea de exprimare”, veți cere, domnule Nicolae Ciucă, urgentarea anchetei în care am reclamat divulgarea de informații nedestinate publicității și violarea vieții mele private?

***

8. Procedura de extrădare a fugarului Cristian Rizea – care se adăpostește în Republica Moldova, țară cu care România are relații privilegiate – trenează de trei ani.

Ultima comunicare publică privind stadiul procedurii de extrădare a fugarului Rizea făcută de Ministerul Justiției, aflat în subordinea dumneavoastră, datează din 29 decembrie 2021. Din comunicatul postat pe site-ul ministerului reiese că autoritățile din Republica Moldova nu oferiseră Ministerului Justiției informațiile solicitate „cu privire la situația juridică actualizată a susnumitului Cristian Rizea”.

Când ați cerut ultima dată ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, informații privind stadiul procedurii de extrădare a lui Cristian Rizea?

Ați solicitat președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierului Natalia Gavriliță – cu care ați avut întâlniri și convorbiri pe parcursul acestui an, inclusiv pe tema sprijinirii candidaturii Moldovei la UE – să facă demersuri pentru urgentarea procedurilor de extrădare a fugarului Rizea?

***

Domnule prim-ministru Nicolae Ciucă,

Operațiunea de kompromat a cărei țintă sunt de cinci luni, în care instrument principal este un condamnat penal care se laudă că îi datorați funcția de premier, a atras după sine avertismente ale instituțiilor europene și internaționale și a alarmat ambasadele euro-atlantice, organizațiile civice, asociațiile românești și internaționale care militează pentru libertatea de exprimare și care protejează jurnaliștii amenințați, hărțuiți, intimidați.

Toate aceste instituții consemnează, în rapoarte publice, că în mandatul dumneavoastră de premier România își dobândește reputația de țară în care autorii unei operațiuni de kompromat împotriva unui jurnalist de investigație beneficiază de protecție la cel mai înalt nivel.

Prin investigații mimate și tergiversări sistematice, prin inacțiune și fabricații, instituțiile statului român nu se situează de partea legii, ci a fărădelegii, protejând rețele de influență care comit fapte penale în numele dumneavoastră.

Cu ce preț?

Vă cer, după o campanie de discreditare împotriva mea care durează de șase luni, să răspundeți public atât la întrebările de mai sus, cât și la apelurile și scrisorile pe care vi le-au trimis organizații media precum Reporteri Fără Frontiere, Committee to Protect Journalists, European Federation of Journalists, European Centre for Press and Media Freedom, Active Watch, Article 19, International Press Institute sau OBC Transeuropa.

