FAKE NEWS! Deputat PAS: R. Moldova este protejată de NATO

Republica Moldova este sub aripa NATO, UE și SUA. O spune deputatul PAS, Oazu Nantoi, anunță portalul pro-guvernamental Vocea Basarabiei.

Conform dex.ro (dicționarul explicativ al limbiir române) expresia folosită de Oazu Nantoi este descrisă astfel: „sub aripa (cuiva) expr. sub protecția (cuiva), protejat (de cineva)”.

Prin urmare, expresia “Republica Moldova este sub aripa NATO” este una falsă, greșită și mincinoasă, deoarece Republica Moldova este o țară neutră. Neutralitatea este prevăzută în Constituția țării și este recunoscută de Organizația Națiunilor Unite. Aceasta înseamnă că Republica Moldova nu face parte dintr-un bloc militar și nu este aliată cu nicio țară sau alianță militară. Mai exact, R. Moldova nu este sub protecția NIMĂNUI, nu are niciun aliat în cazul unui război.

Deputatii sunt aleși să reprezinte interesele cetățenilor și să ia decizii importante în numele acestora. În calitate de reprezentanți ai societății, ei ar trebui să aibă responsabilitate și să se asigure că informațiile pe care le furnizează publicului sunt exacte și verificabile.

Cine este Oazu Nantoi

Oazu Nantoi „face” politică de 30 de ani. Și-a început cariera în calitate de vicepreşedinte al Sfatului Frontului Popular din Moldova, mișcare politică apărută pe fundalul destrămării URSS. În 1990 devine unul dintre cei trei co-președinți ai Partidului Social Democrat din Moldova.

În 2007 intră în echipa Partidului Democrat din Moldova (PDM), condusă pe atunci de Dumitru Diacov, iar în 2008 devine vicepreședintele formațiunii. În perioada 2007-2009 a fost consilier municipal din partea PDM, iar din 2009 până în 2010 – deputat.

În perioadă de „glorie” a PLDM, Nantoi sărea din parașută cu mesajul „Filat hotarit” (foto).

În 2015 îl regăsim pe Nantoi deja în echipa Partidului Popular European din Moldova (PPEM), formațiune creată de Iurie Leancă după ce a părăsit rândurile Partidului Liberal Democrat din Moldova. În același an a fost candidatul formațiunii la funcția de primar general al municipiului Chișinău, clasându-se pe locul trei în primul tur de scrutin. Ajunge în schimb șeful fracțiunii PPEM în Consiliul Municipal Chișinău, funcție pe care o deține până în 2018.

Tot în 2015 participă și la fondarea Platformei Civice Demnitate și Adevăr, fiind membru constituant. Platforma devine ulterior partid politic.

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 este ales deputat pe circumscripția națională din partea Blocului electoral ACUM, din care fac parte formațiunile politice Partidului Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. Oazu Nantoi a candidat și pe Circumscripția uninominală nr. 12 – Sîngerei, unde a pierdut în fața candidatului democraților.

Este reales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Traiectoria lui Oazu Nantoi în 30 de muncă politică remunerată gras de statul R. Moldova: Frontul Popular (Roșca) – Partidul Social Democrat – PDM (Diacov) – PLDM (Filat) – PPEM (Leancă) – Platforma Civică Demnitate și Adevăr (Năstase) – PAS (Maia Sandu).

