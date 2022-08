Germania produce energie electrică arzând non-stop cărbune! Mașina electrică a devenit în 2022 și mai poluantă

In urma cu 6 luni Germania a anuntat subtil ca nu mai inchide centralele pe carbune pentru ca importul de gaze naturale din Rusia era periclitata.

Acum, dupa 6 luni rusii au oprit 80% din exportul de gaze spre Germania, singura solutie fiind arderea fara limita a carbunelor in centralele electrice.

In viata reala, fanii masinilor EV se tot lauda ca masina electrica este “CURATA”, insa se pare ca in Germania incepand cu acest an toate aceste masini ruleaza cu energie MURDARA care este produsa prin arderea a milioane de top de carbune cu emisii direct in atmosfera.

Tinand cont de amprenta de CO2 a masinii electrice in Europa, se pare ca incepad cu acest an aceasta este mai mare decat cea a unei masini diesel sau pe benzina, si aici nu punem in calcul poluarea reala a reciclarii acumulatorului.

Mai multă energie electrică din lignit și huilă

Aproximativ 16% din energia electrică din Germania este încă produsă în termocentrale pe gaz. Însă, cel puțin pe termen scurt, acest lucru se va schimba. În vreme ce energiile regenerabile, care generează aproximativ 42% din energia electrică a țării, nu pot fi extinse rapid, producția de electricitate în termocentralele pe lignit și cărbune poate fi pornită fără probleme.

În prezent, în Germania mai sunt conectate la rețeaua electrică 151 de termocentrale pe cărbune. La începutul legislaturii actuale, executivul german format din social-democrați, liberali și ecologiști s-a angajat să elimine treptat centralele electrice pe cărbune până în 2038.

Centralele electrice pe lignit aflate în rezervă ar putea fi repornite într-o perioadă de timp relativ previzibilă, a declarat Kerstin Andreae, președinta Comitetului Executiv al Asociației Germane a Industriilor de Energie și Apă (BDEW) luni la postul tv ARD. Același lucru ar fi valabil și pentru centralele electrice pe bază de huilă, cu diferența că aceasta ar trebui să fie importată, a spus Andreae.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!