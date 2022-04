Ilan Șor propune ca banii băncilor din R. Moldova să fie furați

Partidul fugarului Ilan Șor va propune, la una dintre ședințele următoare ale Parlamentului, un proiect de lege, potrivit căruia un anumit procent din banii băncilor moldovenești să fie „furați” de stat și oferiți… agricultorilor.

În 2021, băncile moldovenești au avut un profit de 2,3 miliarde de lei, iar Șor propune ca jumătate din acești bani să fie oferiți înapoi oamenilor.

Șor: Băncile moldovenești sunt ca niște motani grași

„Acești bani au fost scoși din buzunarele oamenilor. Foarte bine, asta înseamnă business, doar că businessul trebuie să se mai și împartă, mai ales când situația din țară este complicată. Băncile moldovenești sunt ca niște motani grași, care demult s-au obișnuit să nu se împartă cu poporul. Eu sunt om de afaceri, însă niciodată nu am fost zgârcit și am înțeles că trebuie să te împarți cu poporul și să-l ajuți. Prin urmare, cerem ca, în regim de urgență, să fie aprobată o lege specială, potrivit căreia 50% din profiturile băncilor să ajungă în bugetul de stat, sub formă de impozite”.

Șor propune ca statul să facă, ceea ce el știe mai bine?

Proprietatea privată reprezinta acea proprietate deținută de o persoană fizică sau juridică, diferită de o proprietate publică, adică de a cărei stăpânire beneficiază o administrație publică. Aceasta există sub formele de proprietate personală și mijloace de producție sau bunuri capitale.

Deputații lui Șor ar trebui să știe că statul, spre deosebire de diverși oameni de afaceri, nu poate jefui proprietatea privată a băncilor.