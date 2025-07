Interviu cu Václav Klaus, fostul președinte al Republicii Cehe: „UE alunecă într-o dictatură a ideologiei – E ca pe vremea comuniștilor”

Václav Klaus, fostul premier și președinte al Republicii Cehe, unul dintre cei mai vocali critici ai Uniunii Europene, oferă o perspectivă necruțătoare asupra crizelor actuale ale Europei. De la arroganța birocratică a Bruxelles-ului până la războiul din Ucraina și ascensiunea ideologiei woke, Klaus trage paralele tulburătoare cu experiența sa din epoca comunistă.

Ursula von der Leyen și noua aroganță europeană

Klaus nu își ascunde indignarea față de discursul recent al președintei Comisiei Europene:

„Pentru mine, un nou moment în istoria Uniunii Europene a fost discursul rostit de doamna Ursula von der Leyen luni după-amiază. Era cu adevărat ceva incredibil. Modul în care a ignorat orice critică potențială a muncii sale și a Comisiei Europene este din nou ceva ce nu pot compara decât cu ceea ce se făcea în epoca comunistă.”

Fostul președinte ceh este șocat de strategia von der Leyen de a-i eticheta pe critici drept „agenți ai lui Putin”:

„Conform ei, orice persoană care îndrăznește să critice orice în Uniunea Europeană este un agent al lui Putin. Este o glumă. Din nou, trebuie să menționez experiența comunistă. Orice critică substanțială însemna că eram agenți ai imperialismului american.”

Europa vs. Uniunea Europeană: O distincție crucială

Klaus face o distincție fundamentală între Europa ca continent și Uniunea Europeană ca construct politic:

„Nu accept să asimilez Europa cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o entitate politică care a început prost și care nu este autentică. Este o creație artificială care nu reprezintă cu adevărat popoarele continentului european.”

Experiența sa personală din 2004 ilustrează această frustrare:

„Eram președintele țării când Republica Cehă a intrat în Uniunea Europeană și nu voi uita niciodată zilele și săptămânile care au urmat. Călătoream prin uniune și peste tot eram întâmpinat cu o afirmație total eronată: ‘Bine ați venit în Europa’. Nu o suportam. Spuneam că chiar și în zilele cele mai întunecate ale comunismului, făceam parte din Europa.”

Războiul din Ucraina: O tragedie previzibilă

Klaus susține că conflictul actual nu a început în februarie 2022, ci are rădăcini mult mai adânci:

„Aveți dreptate să sublinați că războiul din Ucraina nu a început pe 24 februarie 2022. Noi toți am înțeles că problema exista de ani de zile, cel puțin din ultimul deceniu. Am vorbit despre asta, am ținut discursuri, am scris articole, am criticat ceea ce se întâmpla, dar nimeni nu a încercat să asculte.”

Pentru Klaus, natura reală a conflictului este clară:

„Știm cu toții că războiul din Ucraina nu este un război între Ucraina și Rusia. Toată lumea este conștientă că este un război între Occident și Rusia și că Ucraina nu este decât un actor în acest joc. Ucraina este victima acestui război.”

Lipsa unei revoluții europene

Spre deosebire de victoria lui Trump în SUA, Klaus nu vede semne de schimbare fundamentală în Europa:

„Vorbirea despre o revoluție iminentă în Europa este absolut imposibilă. Nu văd nimic de genul acesta. Cel mai bun prieten al meu printre oamenii politici a fost de mult timp Viktor Orbán din Ungaria. Dar spre marea mea regret, revoluția în Europa nu poate începe într-o țară mică. Revoluția în Europa trebuie să aibă loc în unul dintre marii actori europeni și nu văd nicio șansă de revoluție în Franța. Dimpotrivă, și mai ales nu văd nicio șansă ca o revoluție să se profileze în Germania.”

Libertatea ca valoare fundamentală

În încheierea interviului, Klaus revine la principiul care îl ghidează:

„Trebuie să ne întoarcem la patru sau cinci valori fundamentale adevărate, nu cele ale doamnei von der Leyen. Și valoarea numărul 1 care ar trebui să fie baza reflecției noastre – și aceasta este ceea ce am învățat cu adevărat în epoca comunistă în mod fundamental – este chestiunea libertății. Libertatea este pentru mine principiul de bază care unește Occidentul. Suntem fie pentru libertate, fie împotriva ei.”

Klaus încheie cu o avertizare inspirată din Ronald Reagan:

„Libertatea este ceva pentru care fiecare generație, la fiecare 25 de ani, trebuie să se lupte din nou. Deci, voi vorbi despre libertate, nu doar despre raționalitate.”