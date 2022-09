„Iohannis e agent al Rusiei sau nu iubește România”. Chirtoacă renunță la „Steaua României”, după ce Iohannis l-a medaliat pe românofobul Lupu

„În semn de protest fata de decorarea de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a lui Marian Lupu renunt la aceeasi decoratie, ordinul “Steaua Romaniei”, pe care am primito in anul 2014.

Voi publica o scrisoare prin care voi explica motivele acestui gest si o voi depune, zilele viitoare, impreuna cu decoratia, la Ambasada Romaniei din Chisinau.

Doar un agent al Rusiei sau al unei alte puteri ostile, un ignorant care nu iubeste Romania si nu intelege cu ce respira si la ce vibreaza poporul sau, poate face un asemenea deserviciu tarii sale.

Klaus Iohannis, ati calcat in picioare lupta pentru romanism si jertfa a generatii de patrioti ai neamului romanesc.

I-ati insultat pe toti cei care simt romaneste in Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana. Ati scuipat in tinerii de la 7 aprilie 2009, in suferinta si sangele nevinovat varsat de ei, din cauza, inclusiv, a lui M. Lupu.

Degeaba ati mai intonat inmul Romaniei in campania din 2014, s-a dovedit a fi un gest ipocrit.

Pe 8 septembrie 2022 v-ati infratit cu Stalin si cu “russkii mir” (lumea rusa) al lui Putin.„



Dorin Chirtoacă, 11 septembrie 2021

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!