Irina Vlah s-a apucat de analize politice: „De ce Sandu nu va câștiga al doilea mandat?”

Chiar dacă ani de zile, Chișinăul se umilește în fața rusofonilor din Găgăuzia, aceștia își demonstrează mereu atașamentul față de Moscova. Ieri, Irina Vlah a semnat articolul propagandistic cu titlul „De ce Sandu nu va câștiga al doilea mandat?”:

Pentru că nu se mai bucură de încredere din partea populației.

Pentru că guvernarea Sandu nu a adus bunăstare în societate.

Pentru că a compromis principiul pluralismului în spațiul informațional – doar PAS, doar Sandu peste tot!

Am fost numită, la un post de TV, indirect, persoană periculoasă pentru securitatea țării.

De două săptămâni aștept de la Conducerea Companiei Teleradio-Moldova să mi se ofere dreptul la replică, conform Codului Audiovizualului, dar, de unde? Conducerea televiziunii publice este votată în Parlament. Clar! Control politic. Nu avem ce aștepta!

Dna Sandu nu va avea al doilea mandate.

Pentru că în loc să unească societatea și să fie președintele tuturor, așa cum a promis la inaugurare, provoacă antagonism și divizare în societate – oameni buni și oameni răi.

Pentru că a încălcat flagrant principiul statului de drept – separarea puterilor. Executivul este controlat integral de Sandu; executivul, dar mai exact Sandu a pus sub ciubota politicului justiția. Iar aceasta înseamnă falimentul democrației și a statului de drept.

Și, elementar, pentru că este lipsită de afecțiune față de acest popor.

Știe să zâmbească doar în postere electorale și la întâlniri cu Emanuel Macron si alți lideri politici din străinătate, desigur.

Nu va avea încă un mandat, pentru că poporul deja o cunoaște pe Sandu, îi este teamă de Sandu și are teamă de deciziile ei, multe dintre care nu-i aparțin!

Sursa

