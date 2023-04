Meteorologii anunţă pentru săptămâna curentă frig şi precipitații

Primăvara cu temperaturi generoase și mult soare mai are de așteptat, or, în prima decadă de aprilie se mai prevede frig și precipitații sub formă de ploi şi lapoviţă, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Săptămâna începe cu vreme închisă, iar noaptea se mai mențin valori termice în jur de zero grade. Astfel, marți, 4 aprilie, în ţară se prevăd temperaturi diurne încadrate între 0-6 grade, iar noaptea mercurul termometrelor va coborî până la minus 2 grade Celsius. Izolat sunt posibile ploi, iar în nordul țării – şi lapoviţă.

Aceleași tendințe termice se vor menține şi în următoarele zile. De sâmbătă vremea se va încălzi, temperaturile atingând 15 grade Celsius.

Conform SHS, pe parcursul lunii aprilie are loc creșterea semnificativă a temperaturii medii lunare a aerului (cu 6-7ºC) faţă de martie. Valorile medii în aprilie pe teritoriul Republicii Moldova constituie între +9ºC în nord şi +11ºC în sud. Cea mai rece lună aprilie pentru toată perioada de măsurători instrumentale a fost în anul 1955 – temperatura medie lunară a aerului a variat atunci în teritoriu între +5,0ºC (Briceni) şi +6,5ºC (Cărpineni). Cel mai cald aprilie a fost în 2018, când temperatura medie lunară a aerului a oscilat în teritoriu între +14,0ºC (Ștefan Vodă) și +15,7ºC (Fălești).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +10ºC în direcția creșterii se înregistrează pe teritoriul țării, de obicei, în intervalul 16-23 aprilie. Pe de altă parte, trecerea stabilă prin +8ºC, fapt care indică sfârșitul sezonului de încălzire, are loc în medie pe 5-13 aprilie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!