Numirea lui Dvornikov, „călăul” care a provocat haos în Siria, reprezintă o încercare a Rusiei de a centraliza comanda și controlul

Numirea generalului Aleksandr Dvornikov la comanda tuturor forțelor de invazie din Ucraina reprezintă o încercare a Moscovei de a centraliza comanda şi controlul, transmite Reuters, care citează Ministerul britanic al Apărării, potrivit Digi24.ro.

Miercuri, serviciul britanic de informaţii militare a apreciat că această numire arată, în același timp, cât de slabă a fost planificarea dinainte de începerea războiului.

Ultimele informaţii militare arată că numirea lui Dvornikov este un indiciu că Rusia este obligată să îşi reevalueze operaţiunile, din cauza rezistenţei ucrainene şi a planificării ineficiente înainte de începerea războiului. Mesajele transmise de Rusia au subliniat recent evoluția ofensivei din Donbas, pe măsură ce forțele rusești se reorientează spre est.

Decizia de numire a lui Dvornikov mai arată incapacitatea Rusiei de a coagula și coordona activitatea militară, potrivit sursei citate.

