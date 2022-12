Șeful Moldovagaz minte! PANICĂ la „Gazprom”? REPUBLICA MOLDOVA ARE GAZE DE ȘIST

„Republica Moldova nu poate fi niciodată independentă energetic, din simplu motiv că nu avem resurse energetice, ceea ce înseamnă că mereu vom depinde de cineva”, consideră Vadim Ceban, șeful companiei Moldovagaz care premeditat sau nu dezinformează societatea.

Mai jos un articol mai vechi din arhiva TIMPUL care arată că R. Moldova ar putea avea în sud rezerve uriașe de gaz de șist.

Cel puțin asta reiese dintr-un studiu realizat în luna august curent, de către compania britanică Canyon Oil and Gas Ltd, acțiunile căreia au fost cumpărate recent de compania Aminex PLC, care se ocupă cu extragerile de gaze din Tanzania, Egipt și Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, pe pagina oficială de internet a noii companii nu figurează deloc Republica Moldova, sau despre vreo intenție de extragere a gazelor de pe teritoriul țării noastre.

Ce sunt gazele de șist?

Gazul de șist este un gaz al cărui zăcământ este captiv între plăcile de şisturi ori în straturile de cărbune și se află la o adâncime mai mare decât zăcămintele de gaz convențional. Tradițional, aceste gaze se află la o adâncime mai mare de 1000 de metri. Geologii afirmă că arderea acestui combustibil este mai ecologică decât a cărbunelui sau a petrolului, oferind și avantaje în privința limitei de emisii de CO2. Gazele naturale pot înlocui cu uşurință petrolul. Totuși, impactul său asupra mediului nu este deloc unul neglijabil. Un singur foraj poate necesita utilizarea a 10 milioane de litri de apă. Iar substanțele chimice în procesul de fisurare a rocilor riscă să ajungă în multe cazuri chiar în pânzele freatice și să le polueze.

Unde au fost găsite gaze de șist în Moldova?

Potrivit studiului realizat de către compania britanică ar exista gaze de șist la o adâncime de 2500 de metri, lângă localitatea Văleni, acolo unde există deja o rafinărie de petrol, întreprindere ce are semnat un contract de colaborare cu această companie. Solicitat de TIMPUL, directorul Valiexchimp, Valentin Bodișteanu a negat cu vehemență faptul că la noi în țară ar exista gaze de șist și a afirmat că raportul este o aberație și că Valiexchimp nu mai colaborează cu Canyon Oil and Gas Ltd încă din luna aprilie din motiv că britanicii nu dispuneau de suficiente resurse financiare pentru a exploata resursele minerale de suprafață pentru care compania Valiexchimp deține licență de activitate.

Cine a luat apă în gură?

Nici autoritățile abilitate în siguranța energetică din Republica Moldova nu cunosc despre raportul realizat de către britanici, iar când vine vorba de gazele de șist, aceștia afirmă că nu au fost realizate studii pentru a demonstra existența lor în Republica Moldova.

„Compania Canyon are un parteneriat de activitate cu Valiexchimp care extrage hidrocarburi la Văleni. Însă despre faptul că dânșii intenționează să exploateze gaze de șist, nu știm nimic. La guvern nu a fost depus niciun document pentru a cere autorizație. Mai mult, nu avem date oficiale care să confirme existența gazelor de șist la noi în țară”, a declarat pentru TIMPUL, șeful Direcției securitate energetică din cadrul Ministerului Economiei, Vadim Ceban.

Și geologii de la Academia de Științe a Moldovei (AȘM) declară că nu sunt informații oficiale despre existența gazelor de șist pe teritoriul țării.

„Ultimele studii au fost realizate în anul 1931, unde se spune că în mai multe regiuni au fost găsite șisturi, din care e posibil să putem extrage gaze, dar e posibil ca aceste roci să fie seci. Însă probele au fost nimicite la începutul anilor 90. Șisturi au fost descoperite la adâncimea de 1700 de metri în Iargara, raionul Leova. La Răzeni, raionul Ialoveni, în două locuri, s-au făcut săpături. Acolo șisturile au fost descoperite la o adâncime de 1100 de metri. Și la Naslavcea au fost efectuate săpături pe malul râului Nistru. La adâncimea de 1200 de metri au fost descoperite aceste roci, dar unele șisturi au fost descoperite la suprafața solului. Dar la nivel oficial nu avem, deocamdată, confirmat nimic. Aceste studii sunt foarte scumpe. Pentru exploatarea unui metru de pământ sunt necesare 10 mii de lei. Să facem un calcul simplu, pentru studierea a 2500 de metri de pământ sunt necesare sume de ordinul milioanelor”, a spus geologul AȘM, Vasile Neaga.

Ce afirmă specialiștii?

Specialiștii în domeniu afirmă că în Republica Moldova există resurse de gaze, dar la adâncimi ce depășesc 3500 de metri.



„R. Moldova dispune de foarte multe zăcăminte, inclusiv de gaze de șist. Astea se pot găsi la o adâncime de cel puțin 3500 de metri, însă chiar și așa gazul extras trebuie forat. Ar fi o greșeală a statului ca să nu anunțe populația despre o eventuală extragere a acestor zăcăminte, însă construcția unor astfel de sonde se ridică până la 30 de milioane de dolari, dacă, de exemplu, vor dori să extragă șisturile de la o adâncime de 5000 de metri. Păcat că autoritățile nu au realizat nici un studiu până la moment, deoarece potențialul de gaze și de țiței este unul destul de mare. În momentul când se fac explorări și se evidențiază aceste zăcăminte, fără discuție, R. Moldova poate, cu timpul, deveni independentă din punct de vedere energetic și în consecință nu va mai avea nevoie de gazele rusești”, a declarat pentru TIMPUL, geofizicianul Lucian Tomescu.

Exploatarea gazelor de șist a provocat mari dispute în ultimul timp. În România, lumea a organizat proteste de amploare pentru a stopa acest proces, care ar fi unul foarte dăunători pentru mediu, iar spargerile hidraulice ar produce seisme de până la 2,5 grade pe scara Richter. Acum două săptămâni, consiliul constituțional francez a interzis legea care prevede exploatarea șisturilor și a fracturărilor hidraulice.

