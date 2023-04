„Putin este un psihopat cu trăsături sadice; el este provocat de slăbiciune”. Un profesor în psihiatrie explică cum poate fi evitat un război nuclear

La patru luni de la începutul războiului, agresiunea rusă împotriva Ucrainei se apropie de un punct de cotitură, deoarece guvernul ucrainean anunță contraofensiva forțelor sale armate, iar rachetele HIMARS lovesc activele critice ale armatei ocupante. Experții sunt preocupați de un risc crescut de escaladare nucleară: dacă Ucraina ar întoarce într-adevăr situația pe câmpul de luptă și Kremlinul s-ar confrunta cu o amenințare reală de a pierde atât Hersonul, cât și Crimeea, ar fi Putin pregătit să-și angajeze arsenalul nuclear? În acest context, problema sănătății mintale a dictatorului rus este de o importanță nu mică. Omul de știință american în neuroștiință și profesor de la Universitatea din California, James Fallon, care este specializat în tulburări psihopatice, nu are nicio îndoială că Putin este un psihopat tipic – și este pe cale să își piardă autocontrolul. Profesorul este încrezător că Putin este extrem de periculos în acest stadiu și este capabil să folosească arme nucleare. Sfatul lui pentru Occident, prin urmare, este să evite să arate slăbiciune, dar să se abțină de la mișcări mari în același timp.

Diagnostica lui Putin

Ne-am uitat la el de câțiva ani, încercând să-i studiem și să-i recreăm creierul din comportamentele sale. Am vorbit cu foștii șefi de stat din Ucraina și cu liderii Rusiei, Ceceniei, Belarusului și Germaniei. Am citit cât am putut despre educația lui Putin. Nu poți să te uiți la cineva la televizor și să spui „acesta este un psihopat”, dar el are o experiență importantă de fundal, compatibilă cu dezvoltarea tulburărilor de personalitate „Cluster B” (cele mai periculoase), cum ar fi psihopatia și tulburarea de personalitate narcisică. .

Ce este psihopatia? Folosesc definiția cleckliană a psihopatiei. Hervey Cleckley spune în „The Mask of Sanity” (1941) că un psihopat arată normal și face totul pentru a arăta normal. Dar dacă te uiți la centru, la trăsăturile de bază, toate au un nivel scăzut de empatie emoțională. Sunt foarte manipulatori, sunt foarte prădători, sunt foarte agresivi. Toți tind să fie neînfricați cel puțin pentru o vreme, sunt nemilosi, nu au remuşcări sau vină. Sunt insensibili și au un sentiment de sine grandios.

Psihopații pot fi primari și secundari. Au comportamente toxice similare, dar cauzele și psihiatria biologică a acestora sunt destul de diferite. Un psihopat primar este creat între naștere și vârsta de doi sau trei ani printr-un proces genetic numit „marcaj epigenetic” în care reglarea genelor cheie este aproape permanent schimbată din cauza traumei și a efectului hormonilor de stres precum cortizolul asupra regulatorilor genetici ai stresului, genele şi deci hormonii din lobii frontali şi temporali. Între timp, psihopații secundari, adică „sociopații”, pot fi alterați mai puțin permanent de o traumă, cum ar fi abuzul fizic emoțional sever, abuzul sexual sau agresiunea din cauza unei structuri genetice mai puțin susceptibile. A fi sociopat și psihopat sunt lucruri diferite. Un sociopat înțelege că ceea ce fac este imoral, sau greșit sau rău, dar o face oricum, în timp ce un psihopat crede că ceea ce face este cu adevărat în regulă. Ei cred asta. Este o parte din povestea propriei tale personalități inerente, ca un adevărat psihopat: chiar crezi în lucrurile tale. Nu este o viclenie în sensul obișnuit pentru oamenii normali care se comportă prost. Putin pare să aibă aceste trăsături.

În cazul tuturor tipurilor de tulburări de personalitate „prădătoare” de Cluster B, psihopații, precum bătăușii, caută mereu slăbiciune în prada lor umană. Sunt talentați să citească mințile persoanei sau grupului pe care urmează să-l pradă. Și astfel, pentru psihopați, ei sunt un fel de prădător intraspecie, adică un prădător uman al altor oameni. Principalul lor stimul este slăbiciunea, ca pentru orice bătăuș. America era destul de slabă în acel moment. La Casa Albă actuală, ei ies drept pacifişti, nu? Și toată lumea părea foarte anti-război, cu excepția câtorva oameni aparent. Dar să fii complet pacifist, incapabil să riposteze – ei bine, asta ar căuta un psihopat. Asta fac cel mai bine psihopații. Sunt foarte buni să citească emoțiile și intențiile altor oameni, chiar dacă ei înșiși nu simt nimic. Cu alte cuvinte, le lipsește empatia emoțională. Dar de obicei au o empatie cognitivă excelentă, așa că știu ce simți, temerile tale, declanșatoarele și dorințele tale emoționale și le manipulează pentru a obține ceea ce își doresc de la prada lor: un răspuns fizic, bani, sex – sau doar pentru bucuria de a „deține pe cineva”.

Deci, ei înțeleg ce simți. Asta e existența lor, citindu-i pe alții în acest fel. Și dacă ești o persoană normală cu această trăsătură, ai încerca adesea să ajuți o persoană aflată în stres. Dacă ești psihopat, ceea ce ar trebui să faci este să folosești acea slăbiciune pentru a merge după ei într-un moment oportun de izolare și slăbiciune. Tehnica cheie a lui Putin este să nu aștepte până când altcineva devine puternic, ci să-i lovească cel mai slab. Cei mai buni și auto-antrenați psihopați au răbdarea să aștepte luni, ani sau un deceniu pentru a lovi atunci când prada lui este slabă.

Putin are toate acele calități care l-ar califica nu numai ca un psihopat Clecklian, ci și ca un narcisist malign pe deasupra. El este și sadic, arată aceste tendințe. Nu știm cât, dar asta îl pune în Triada Întunecată. Nu devine mai rău decât atât. Dar dacă ești deștept, te poți face să pari normal.

Trauma lui Putin

Așadar, evenimentele sale cheie de la începutul vieții, fiind abandonată de mama sa, care a fost forțată să-l dea pe tânărul Putin pentru a fi crescut la Saint-Petersburg într-un mediu de stradă foarte abuziv. Dar cheile vieții sale de adult au fost mai întâi destrămarea Uniunii Sovietice, care a condus la înființarea statului suveran independent modern al Ucrainei în 1991. Aceasta a fost ca trauma adultă a tânărului Hitler când credea că Germania a fost trădată de primii lideri ai Republicii Weimar în 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial. În ambele cazuri, Hitler și Putin au jurat să răzbune această mare insultă adusă poporului său specific de rasă germană ariană și, respectiv, rusă, slavă. Și atât Hitler, cât și Putin, și-au început îndelungata așteptare pentru momentul slab potrivit pentru inamicii lor percepuți slăbiți. Un alt declanșator cheie este interpretarea modernă a lui Putin și raționalitatea de a „relua” Ucraina este a doua traumă adultă în 2011, când Putin a jucat alături de Occident în răsturnarea lui Kaddafi în Libia, care a fost o schimbare violentă de regim – ceva de care Putin însuși se teme profund. Ceea ce nu era evident a devenit evident în ultimii ani, mai ales în câteva săptămâni înainte de 24 februarie. Putin, ca și Hitler, a ieșit din dulap. Și cu siguranță se comportă mai mult ca psihopat, spre deosebire de sociopat sau de cineva care este pur și simplu ciudat negativ. a ieșit din dulap. Și cu siguranță se comportă mai mult ca psihopat, spre deosebire de sociopat sau de cineva care este pur și simplu ciudat negativ a ieșit din dulap. Și cu siguranță se comportă mai mult ca psihopat, spre deosebire de sociopat sau de cineva care este pur și simplu ciudat negativ.

Filosoful Joseph De Maistre a subliniat că liderii dictatoriali, fie că sunt de stânga sau de dreapta sau bazați pe jihad sau cruciade religioase, se referă întotdeauna la trecut pentru a-și justifica acțiunile. Cheia pentru de Maistre este să se refere mereu la istoria veche, opaca și vagă a poporului tău mitic. Așadar, Putin pare să urmeze genul ăsta de narațiune despre gândirea în termeni istorici profund întunecați: ar putea fi vikingii, balticii, până la Donbas, Rusia din Kiev care au condus sistemele fluviale de la Baltică până la Crimeea. și le-a folosit pentru comerț. Asemenea referiri la un trecut mitic au devenit cheie în „reconquista” de către Putin a Donbasului și Crimeei.

Deteriorarea capacității mentale

Putin se comportă un pic ca și cum ar avea o ceață severă a creierului. Nu se poate ghici ce a cauzat-o. Orice ar putea avea, de la sifilis terțiar la tumoare cerebrală sau vreo tulburare degenerativă a creierului, dar ținând cont că a trecut de la a fi histrionic și narcisist la paranoic, foarte negativ, foarte compulsiv și foarte turbulent, o parte a creierului său poate degenera și mai mult. De exemplu, o parte din interiorul cortexului său prefrontal inferior și a lobului temporal anterior ar putea trece printr-o degenerare. El nu ar fi arătat niciodată impulsiv înainte, dar astăzi agentul său cool KGB și marele jucător de poker a dispărut. S-a întâmplat ceva fundamental, iar sugestia despre o degenerescență neurologică s-ar potrivi cu asta.

O iluzie a raționalității

Dacă te gândești la logica unui terorist sau a unui stalinist, ei pot evoca oricând motive „logice”. Pentru ei, tot ceea ce fac este rațional, justificat și bun. Fiecare psihopat face asta. Aceasta se numește „exteriorizare a vinei”. Orice fac greșit, dau vina pe alții. Și chiar simt că dețin oameni. Dacă nu ești la înălțimea lor, dacă nu ești un combatant bun, dacă ești o persoană mai mică, mai slabă, te lipsește complet de respect. Acest lucru este valabil pentru bătăuși, psihopați și dictatori care sunt sociopati sau psihopati. Și acest comportament este rațional, în mintea lui Putin.

Vedeți, nu există o definiție pură a ceea ce este moralitatea pentru mulți oameni. Au fost ani, secole de umanism francez și, de asemenea, iluminismul spunând că totul se datorează mediului: așa-numita tabula rasa ., idee minte de ardezie goală la naștere. Știm acum, în ultimii cincisprezece ani de neuroștiință comportamentală și genetică, că nu este adevărat. Majoritatea trăsăturilor de bază ale personalității sunt determinate genetic, dar se poate face o schimbare semnificativă în expresia acestor gene, gene de susceptibilitate, datorită modificărilor epigenetice care apar la un copil foarte mic. De exemplu, la un copil care a fost abandonat de părinți și care a fost abuzat de la naștere până la vârsta de doi sau trei ani. O astfel de experiență poate declanșa epigenetic dezvoltarea trăsăturilor psihopatice. Psihopații cred că ceea ce fac este moral și bun în propria lor lume personală. Cu ei, nu poți folosi moralitatea ca argument, pentru că pentru ei binele este autodefinit și destul de diferit de moralitatea acceptată de cultura lor mai largă.

Și în ceea ce privește a fi rațional, obișnuia să fie cool, calm și calculat. Aceasta a fost imaginea lui publică timp de douăzeci de ani. Dar acum nu pare sub control și, prin urmare, este cu adevărat periculos. Înainte, puteai prezice ce face pentru că știai că va fi previzibil la fel ca înainte. Dar acum pare să-și piardă controlul. Și-a exagerat jocul, așa că poate deveni disperat – față de oricine care ripostează, de exemplu. Când a știut că poporul ucrainean riposta, părea să fie disperat. Toți psihopații și bătăușii nu știu ce să facă dacă ripostezi. De obicei alergă, dar Putin nu poate face asta. Deci este un animal cam prins în capcană atâta timp cât ucrainenii ripostează. A crezut că ar putea scăpa de asta. Și asta fac bătăușii și psihopații tot timpul.

Își arată toate emoțiile pe față: furia și furia. Nu este el, bătrânul narcisist cu dominație sclipitoare, care deține control complet. El pare să fie un animal în cușcă în acest moment și, prin urmare, este destul de periculos. Era periculos înainte, dar avea o persoană, o anumită înfățișare de răcoare și acea răcoare a dispărut.

Hitler cu o arma nucleară

Putin are aceleași idei ca și Hitler, dar are arme nucleare. El este extrem de periculos chiar în acest moment. În astfel de circumstanțe, un general sănătos și curajos din interior s-ar putea ocupa de afaceri, așa cum au încercat să facă în Germania nazistă. Nu putem ști sigur dacă există oameni în lanțul de comandă care îi pot trage degetul lui Putin de pe buton.

Psihopații nu sunt nebuni, nu sunt psihotici, dar nu au limite deloc. Vor face orice în mod progresiv pentru a obține ceea ce își doresc. Aș pune întrebarea acum: „Ok, începerea unui război nuclear este ceea ce toată lumea ar considera complet inacceptabil, dar care este următorul lucru cel mai bun?” El folosește următorul lucru, care sunt termobarici. Când sunt folosite pentru a arunca în aer buncăre militare pe teren, sunt considerate legale, dar utilizarea lor în orașe pentru a distruge oamenii este o crimă de război. Deci este dispus să folosească ceea ce oamenii din lume consideră o crimă de război. Acesta este următorul pas înapoi de la armele nucleare tactice.

Un lucru despre oamenii cu psihopatie reală este că nu se stresează ușor. Pot lua multe, dar odată ce sunt în sfârșit încolțiți, se destramă. Deci, nu știi până nu se simt în acel moment. Dar când vine vorba, fie aleargă, fie dă jos totul, mergând până la capăt.

Cred că înțelege implicațiile și de aceea s-a izolat într-o mare măsură. Părea un comportament irațional, dar el doar testează limitele, picurare cu picătură, ca un bătăuș care testează pe cineva. Ca și cum am spune, hai să încercăm, dar dacă nu funcționează, ne dăm înapoi și spunem: „Oh, nu, tot ce ne-am dorit a fost Donbasul”.

Presiune constantă fără mișcări uriașe

Atât psihopații, cât și sociopații pot fi împărțiți în tulburați și carismatici. Este clar un psihopat primar carismatic; el nu este unul dintre acei furios în mod evident. Sunt prădători care caută declanșatori precum slăbiciunea, dar dacă le dai o împingere constantă înapoi, se vor retrage. Cu toate acestea, este periculos să faci o împingere rapidă, pentru că dacă sunt complet încolțiți, se vor lupta cu tot ce au. Dacă te duci cu adevărat după el, va exploda.

În primul rând, după eșecul atacului de la Kiev, el a trecut din ce în ce mai mult într-un mod psihopat de tip tulburat și va fi în modul de prădător hipervigilent, mai multă dispoziție de năvălire decât de furt. În acest caz, orice mișcare rapidă de „pradă” va iniția o acțiune.

Deci, dacă puneți presiune constantă asupra lui Putin, este obligat să greșească. După părerea mea, acesta este cel mai bun mod de a lucra cu un psihopat. Menține presiunea fără mișcări uriașe. Este deosebit de important dacă vrei să câștigi fără a precipita un război nuclear. Ca să nu spună: „Dacă o să pierd, o să iau totul cu mine”. Așa cum a făcut Hitler în ultimele sale zile, potrivit unor martori: „Sunteți poporul meu, dar dacă pierdem, sper că veți muri cu toții pentru că sunteți demni de anihilare”.

Aici ar putea merge cu Putin. Deocamdată, ucrainenii rezistă și ne câștigă timp, hotărâre și încredere că războiul ar putea fi oprit. Orice mișcare radicală rapidă nu este probabil bună; Aș evita un pumn nebun la el. Când dai cu pumnul unui bătăuș, el a plecat, dar în acel moment te poate ucide. Putin așteaptă ca ucrainenii să facă o greșeală și să-i dea licență deplină și sprijin din partea majorității rușilor pentru a face orice. Dar nu este vorba despre lansarea de rachete într-o unitate de rachete aflată la 12 km în interiorul Rusiei. Dacă lansați rachete înapoi în Rusia la unități de rachete de câmp – acesta este un lucru. Dar dacă escaladează peste asta, atunci îi dă un motiv… Este fie bombardarea unei zone civile, fie creșterea dimensiunii țintei.

Nu există nicio posibilitate ca un psihopat să câștige acest război, pentru că cu cât acesta durează mai mult, cu atât mai multe arme și tehnologie occidentală vin și cu atât mai mult sprijinul local scade. Menținerea presiunii prelungește timpul și creează un decalaj pentru ca alți jucători să vină și să spună „nu poți face asta”. De exemplu, generalii din jurul lui ar putea spune: „Uite, asta trebuie să se oprească acum.” Asta înseamnă că presiunea va rămâne timp de câteva săptămâni și luni.

Din câte știu despre psihologia militară, aș spune că Occidentul ar trebui să-i demonstreze lui Putin că ești dispus să mergi din plin. Vrei să construiești o alianță puternică și precaută și care îi spune lui Putin: „Ne împingi până la un punct acum când te putem șterge. Și nu vrem, dar putem.”

