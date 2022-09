Războiul se va încheia până la sfârșitul acestui an? Există o șansă de 30-40% ca armata rusă să se prăbușească până la Crăciun

Există o șansă de 30-40% ca armata rusă să se prăbușească până la Crăciun și războiul din Ucraina să se încheie.

Aceasta este părerea împărtășită de mareșalul în retragere al Forțelor Aeriene Regale Britanice Edward Stringer: „Întotdeauna am crezut că [sfârșitul războiului] se va întâmpla anul viitor. Cred că [sfârșitul războiului în acest an] este acum posibil, și nu-mi place să fiu persoana care spune că se va termina până la Crăciun, dar acum este posibil să existe o prăbușire a forțelor armate ruse… vorbim de o [șansă] de 30-40%, iar acest lucru pune sub semnul întrebării viitorul lui Putin, al putinismului, iar Occidentul trebuie să se gândească foarte bine acum la cum va arăta lumea după Putin”, a rezumat Stringer.

