Rețetă pască. Cum să se face cea mai bună pască moldovenească. Micile secrete care-i fac gustul ca pe vremea bunicii

Minunata şi oarecum complexa prăjitură (căci pasca înglobează caracteristicile mai multor tipuri de dulce moştenite de la străbuni) este, categoric, nelipsită de pe masa sărbătorilor creştine, alături de cozonac, de ouăle roşii şi de friptura de miel.

Ingrediente:

Drojdie uscata

10 g (pentru aluat)

Lapte

250 ml lapte caldut (pentru aluat)

Galbenus de ou

3 (pentru aluat)

Unt

100 g (pentru aluat)

Coaja de portocala

de la 1 portocala sau coaja de la 1 lamaie (pentru aluat) + (pentru umplutura de branza)

Zahar vanilat

2 plicuri (pentru aluat) + 1 plic (pentru umplutura de branza)

Sare

1 praf (pentru aluat)

Branza de vaci

500 g (pentru umplutura de branza)

Zahar

6 linguri (pentru umplutura de branza)

Smantana

3 linguri (pentru umplutura de branza)

Oua

2 (pentru umplutura de branza)

Faina

2 linguri (pentru umplutura de branza) + 600 g sau cat cuprinde (pentru aluat)

Stafide

100 g stafide inmuiate in apa si esenta de rom (pentru umplutura de branza).

Mod de preparare:

Intr-un castron amestecam faina, drojdia si sarea. Galbenusurile le frecam cu un varf de sare. Punem la foc laptele, zaharul si zaharul vanilat. Cand este caldut, adaugam untul si tinem pe foc mic pana se topeste. Tragem de pe foc si lasam la racit. Dupa ce s-a racit, punem coaja de portocala, galbenusurile si amestecam pana se incorporeaza bine.

Aceasta compozitie o punem in castronul cu faina si framantam pana obtinem un aluat elastic si nelipicios. Se lasa la crescut, acoperit aproximativ 45 minute.





Mod de preparare umplutura: Pentru ca umplutura sa iasa bine legata, folositi branza de vaci grasa. Cu ajutorul mixerului, mixam pe rand branza de vaci, zaharul, ouale,smantana, zaharul vanilinat, coaja de portocale si faina. La final adaugam stafidele bine scurse, pe care le-am inmuiat timp de 10 – 15 minute in esenta de rom si apa.

Impartim aluatul in doua parti: 3/4 (aluatul in care asezam umplutura) si 1/4 (pentru decor). Presaram pe masa putina faina, intindem aluatul cu sucitorul, apoi il asezam intr-o tava cu peretii detasabili pe care in prealabil am uns-o cu ulei. Ridicam aluatul cat sa acoperim peretii tavii. Peste el asezam compozitia de branza, apoi decoram cu restul de aluat dupa imaginatia fiecaruia.

Ungem cu un ou batut si dam la cuptorul preincalzit la foc potrivit timp de 70 minute, pana devine auriu. Pofta buna!

