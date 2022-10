Rusia a strâns luni de zile cele 83 de rachete. Nu există stocuri de rachete de croazieră pentru noi lovituri masive – expert militar rus

După ce a bombardat teritoriul ucrainean la 10 octombrie, Rusia nu mai are stocuri de rachete de croazieră pentru astfel de atacuri masive. Acest lucru a fost declarat de expertul militar rus Pavel Luzin.

„Acele 83 de rachete pe care Rusia le-a folosit astăzi – le strânge de luni de zile. Asta dacă vorbim de rachete de croazieră. Și vechile rachete sovietice Kh-22, rachete antiaeriene de la S-300, rachete Tochka-U, rachete Uragan – mai există încă destule, dar nu prea multe. Sunt suficiente pentru a terorizas Ucraina, dar nu și pentru atinge obiective militare care ar ajuta Moscova să câștige răzbioul.

Rusia nu produce anual mai mult de 50 de tipuri de rachete balistice de croazieră cu rază lungă de acțiune și rachete balistice tactice operaționale: rachete Kalibr cu baza maritimă și terestră, rachete X-101 cu baza aeriană, rachete anti-navă Onyx și rachete Iskander.

Este imposibil să se intensifice producția sau să se cumpere rachete

În total, aproximativ 200 de rachete pe an. În plus, nu mai mult de 20 de rachete X-32 aeropurtate sunt produse în Rusia în fiecare an. Este imposibil să se intensifice producția sau să se cumpere rachete din alte țări pentru un atac masiv precum cel din 10 octombrie, fie din punct de vedere organizațional, tehnic sau tehnologic. Doar rachete mai puțin avansate sau drone iraniene ar putea fi lansate, dar în general nu ar afecta nimic.

