Sărăcia pune stăpânire pe Europa Centrală și de Est – 70% din angajați se plâng că nu le cresc salariile

Angajaţii din Europa Centrală şi de Est consideră că au nevoie de o majorare a salariului de 20-30% pentru a face faţă inflaţiei. Ce spun românii? Angajaţii din Europa Centrală şi de Est spun că ar avea nevoie de o mărire salarială de 20-30% pentru a face faţă inflaţiei, însă 60-77% dintre ei spun că nu fost anunţaţi de creşteri salariale de către angajatori, conform unei analize regionale realizată de Undelucram, una dintre cele mai importante reţele de comunităţi pentru angajaţi în zona Europei Centrale şi de Est.

România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria şi Grecia sunt țările vizate

Sondajul s-a derulat în intervalul decembrie 2022 – martie 2023, având ca respondenţi 12.801 angajaţi din România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, care lucrează în domeniile IT, retail, financiar-bancar, BPO&servicii, telecomunicaţii, producţie bunuri de consum, servicii de sănătate, producţie industrială, HoReCa, producţie-transport hidrocarburi/energie, servicii ştiinţifice/tehnice, construcţii, media & cultură. Potrivit acestuia, în patru dintre cele cinci ţări studiate, cei mai mulţi angajaţi (procente între 17-37%) au spus că au nevoie de o creştere a salariului de 20-30%. Excepţie face Grecia, unde majoritatea angajaţilor a spus că ar avea nevoie de o creştere de 10-15%. De remarcat este că în Republica Moldova, 32% dintre angajaţi ar avea nevoie de o majorare de 30-50%, iar 21% dintre ei de peste 50%. Angajaţii din România şi Ungaria sunt optimişti cu privire la creşterea salariilor în 2023: 53% şi, respectiv, 62% dintre aceştia cred că vor primi o majorare salarială. În schimb, majoritatea celor din Grecia (61%), Moldova (60%) şi Bulgaria (55%) nu cred că vor obţine o creştere în acest an. De altfel, cei mai mulţi dintre angajaţii din regiune nu au fost anunţaţi că vor avea salarii mai mari în 2023. În Bulgaria, 77% dintre angajaţi afirmă că nu au fost informaţi despre o posibilă majorare salarială, urmaţi de România (75%), Moldova (71%), Grecia (66%) şi Ungaria (60%). În cazul în care nu vor primi o majorare salarială, între 32- 43% dintre angajaţii din regiune îşi vor căuta un alt job, în timp ce 18-30% dintre angajaţi nu au niciun plan. „Observăm că majoritatea angajaţilor speră să aibă parte de creşteri salariale de 20-30%, dar angajatorii nu i-au anunţat încă de astfel de măriri. Acesta este un semnal important pentru companii, mai ales că o parte semnificativă dintre oameni (între 32-43%) au afirmat că şi-ar căuta un alt loc de muncă dacă nu li s-ar mări salariul”, afirmă Costin Tudor, fondator şi CEO Undelucram.ro. Potrivit analizei, România este ţara cu cei mai puţini angajaţi care ar căuta un al doilea job (12%), dar şi cu cei mai mulţi care ar încerca să negocieze o majorare salarială cu managerul lor (19%). În Republica Moldova este cel mai mare procent de angajaţi care şi-ar lua un al doilea job sau o colaborare (22%), iar Ungaria este ţara cu cel mai mare procent de salariaţi care nu au niciun plan în cazul în care nu vor primi o majorare salarială (30%). Deşi veniturile le pot creşte semnificativ prin diverse beneficii (pachete care conţin carduri de masă, asigurări medicale/pensii/viaţă, etc), aceste iniţiative sunt cel mai puţin luate în considerare de către angajaţi – între 7-9% dintre angajaţi ar aprecia aceste iniţiative. În Ungaria este cel mai mare procent de angajaţi care primesc o creştere salarială anuală (58%), în timp ce în Grecia sunt cei mai mulţi angajaţi care au parte de salarii mai mari doar în urma unei discuţii cu managerul lor (59%). În Republica Moldova contează cel mai mult performanţa, astfel încât 34% dintre salariaţi primesc o creştere salarială în funcţie de rezultate. Bulgaria este ţara cu cei mai mulţi angajaţi care primesc o majorare salarială doar dacă ocupă anumite funcţii (14%), iar România este ţara cu cei mai mulţi angajaţi care primesc o creştere salarială de două ori pe an (2%). Angajaţii din România şi Republica Moldova cred că pot face faţă cel mai bine inflaţiei fără a-şi limita cheltuielile, chiar dacă salariul nu le va fi mărit. Astfel, 8,2% dintre angajaţii din România şi 7,6% dintre cei din Republica Moldova au declarat că se vor descurca bine în această situaţie. În schimb, în Bulgaria, cei mai mulţi angajaţi (36%) spun că se vor descurca foarte greu, deoarece ratele şi cheltuielile lunare reprezintă deja o parte importantă din salariul lor. În Ungaria, majoritatea angajaţilor (30%) consideră că se vor descurca bine dacă vor face mici ajustări, cum ar fi să plece mai puţin în vacanţe, să meargă mai puţin la evenimente şi să cumpere produse mai ieftine. Pe de altă parte, în Grecia, 22% dintre angajaţi spun că se vor descurca greu chiar şi fără rate bancare, deoarece salariul lor este deja mic şi nu există perspective de creştere.

