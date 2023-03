Viața în Rusia degradează, standardele se înrăutățesc, prețurile cresc vertiginos – economist despre impactul sancțiunilor (VIDEO)

Pentru a menține relațiile cu restul partenerilor săi, Rusia trebuie să facă reduceri uriașe în comerțul cu energie. Din cauza impactului sancțiunilor occidentale, prețurile în Rusia vor exploda în 1-3 luni. Ivan Us, doctor în economie și consultant șef al Centrului de Studii de Politică Externă al Institutului Național pentru Studii Strategice.

„La nivel global, putem spune că Rusia este lipsită de viitorul său elementar, deoarece cele mai noi tehnologii sunt acum furnizate Rusiei din ce în ce mai puțin, iar partenerii Rusiei sunt, de asemenea, tot mai puțini. Pentru a menține relațiile normale ale Rusiei cu China, India, Turcia, Rusia trebuie să acorde reduceri la bunurile pe care le vinde către aceste țări. Și este foarte important să nu vândă bunuri tehnologice acolo; 75 la sută din exporturile Rusiei în China sunt hidrocarburi. Și pentru a se împrieteni cu Rusia, trebuie să se acorde reduceri pentru acest lucru”, a spus el.

Economistul a spus că aceste reduceri duc la faptul că Rusia are deja o gaură uriașă în buget.

„Am întâlnit o cifră de până la 4.000 de miliarde de RUR pentru primele două luni ale acestui an, în timp ce ei au planificat un deficit de 2.900 de miliarde de RUR pentru întregul an. Adică, vedem că am ales deja această cifră. În plus, ceea ce s-a întâmplat în economia rusă în ultima, probabil, lună, undeva de la jumătatea lunii februarie, cel puțin presa de tipărire de acolo a fost pornită și, conform diferitelor estimări, au fost tipărite până la 2,5 trilioane de ruble. În același timp, este interesant faptul că au fost tipărite pentru a răscumpăra moneda, care a fost confiscată în conturi. Adică, nimeni nu le va vinde acea monedă, dar ei au tipărit într-un fel banii intenționat pentru a o răscumpăra. De fapt, înseamnă că a apărut de nicăieri o masă monetară negarantată. Iar întrebarea este când va apărea această ofertă de bani, când vor reacționa piețele la ea și când va apărea inflația, cred că este vorba de luna martie, cel mult aprilie. Iar oamenii o vor simți atunci, dacă prețurile vor crește brusc, deci vor înțelege că sunt mulți bani și, respectiv, că banii se depreciază, iar prețurile vor crește, realizând că este ca o bucată de hârtie. Ei trebuie să facă bani cât mai pot câștiga și apoi să încerce să-i convertească în alte monede. Așadar, așa se vor simți oamenii. Și aceasta nu este o perspectivă pe termen lung, ci perspectiva pentru o lună, două sau trei”, a declarat Us.

Potrivit acestuia, Rusia pierde în mod constant venituri din cauza plafonului de 60 de dolari pe baril de petrol, precum și din cauza tendințelor pieței globale.

„Cu siguranță, are un impact, pentru că, până la urmă, există un preț mondial al petrolului. Apropo, aceste prețuri cu siguranță nu au scăzut în ultimele șase luni, au scăzut pentru cereale atunci când a fost lansată Inițiativa pentru cereale din Marea Neagră. Și, în principiu, chiar și pentru petrol ne amintim că în jurul lunii martie, aprilie, când au izbucnit luptele, prețul aceluiași brand Brent era în jur de 100 de dolari pe baril, acum este puțin mai mult de 80 de dolari pe baril. Cu alte cuvinte, chiar și prețul mondial a scăzut, în timp ce petrolul rusesc se vinde cu discount și este deja mai substanțial. Și asta chiar și pentru plafonul care a fost stabilit la 60 de dolari pe baril, care, apropo, este posibil să fie revizuit luna aceasta la 55 sau 50 de dolari, vom vedea. Dar cred că vor scădea costurile. De fapt, Rusia îl vinde acum, dacă dăm crezare Bloomberg, la 38 de dolari pe baril. Așadar, deja câștigă mai puțin. În plus, faptul că prețurile mondiale la petrol au scăzut și ele, ceea ce înseamnă că pierd și mai mult din cauza tendințelor mondiale. Deci, desigur, există un impact”, a explicat consultantul.

În plus, notează expertul, dorința investitorilor de a investi în Rusia este din ce în ce mai mică, chiar și a celor mai cinici investitori. Aceștia nu investesc nu pentru că există sancțiuni, ci pentru că văd că această piață își pierde din atractivitate.

„Și, în plus, ce se va întâmpla cu economia rusă în următorii ani? Aproape nimeni nu poate spune clar. Doar înțelegerea faptului că este o degradare completă, iar degradarea va duce, și duce deja, la plecarea oamenilor de acolo, plecarea nu doar cu bani, ci cu bani. Suma de bani care a plecat în al treilea trimestru din 2022, comparativ cu 2021, a fost de 26 de ori mai mare. Ce s-a întâmplat în ultimul trimestru al anului trecut și în primele două luni ale acestui an nu există încă cifre. Dar aș îndrăzni să ghicesc că este puțin probabil ca ceva să se fi schimbat. Adică, banii fug din Rusia. În consecință, sunt mai puțini oameni care au acei bani, iar cererea de solvenți în Rusia se micșorează puternic”, a declarat Us.

Economistul prezice că, din cauza scăderii veniturilor, deja în acest an unele entități constitutive ale Federației Ruse nu vor primi bani pentru plățile sociale.

„Nu vor exista vânzări de imobile, în consecință, nici construcții imobiliare, iar mulți muncitori nu vor putea câștiga bani. Cu alte cuvinte, acest lucru implică o serie de consecințe economice care, mi se pare, vor duce la faptul că deja în acest an subiecții federali individuali pur și simplu nu vor primi bani pentru plata pensiilor și salariilor. Iar perioada în care nu vor exista astfel de plăți – subliniez, nu la Moscova și Sankt-Petersburg, ci la anumiți subiecți – este o chestiune din viitorul apropiat”, a spus el.

De asemenea, expertul a comentat care este cel mai mare prejudiciu pe care sancțiunile îl aduc Federației Ruse.

„În primul rând, așa cum am spus, prin privarea țării de viitorul său, adică prin restricționarea livrării de bunuri tehnologice, s-ar putea să nu fie imediat sesizabil. Dar încă de anul trecut a existat o recomandare adresată piloților ruși de a reduce la minimum utilizarea sistemului de frânare la aterizarea aeronavelor, deoarece ar fi foarte greu de cumpărat, de comandat. Și, în consecință, o cerere de a aplica mai puțină presiune pe frână. Acest lucru duce la faptul că deja în acest an au avut loc mai multe accidente exact cu avioane rusești la aterizare, pur și simplu pentru că pilotul nu poate ateriza avionul fără a folosi frânele. Există, de asemenea, o lipsă de necesități de bază. Să luăm exemplul stomatologiei, a existat un raport mediatic în cursul săptămânii că acolo nu există niciun analgezic. Așadar, viața, standardele de viață cu care rușii sunt obișnuiți se înrăutățesc”, a declarat Us.

El remarcă faptul că aici va lovi mai întâi orașele. Iar în interiorul Rusiei, deoarece 38% au trăit fără gaz, încă o fac, iar pentru ei este normal.

„Și pentru populația urbană aceasta este o problemă. Când te duci la dentist, ei spun că nu există analgezice. Apoi, sunt mașini care deja se produc fără airbaguri, adică componentele elementare ale confortului, sunt mai puține. Și acest lucru se acumulează și duce la faptul că nivelul de trai pe care îl avem în Rusia, scade încet-încet. Și mai sunt și sancțiunile recente care interzic vânzarea telefoanelor americane de peste 300 de dolari în Rusia, ceea ce înseamnă că nu vor exista iPhone-uri oficiale, și nu vor exista iPhone-uri oficiale, știți, nu vor exista servicii. Puteți, desigur, să cumpărați unul piratat, dar dacă nu există niciun serviciu iPhone, respectiv niciun software, atunci acel iPhone va fi ca o piesă de hardware, nimic mai mult. De aceea se creează un număr imens de astfel de lucruri aparent mici, ceea ce duce la faptul că viața în Rusia este degradantă, degradantă și degradantă”, a rezumat Ivan Us.

Sursa Freedom

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!