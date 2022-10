VIDEO. Ce spunea Soloviov, propagandistul favorit al lui Putin cu ani în urmă despre un război cu Ucraina: „Cea mai cumplită crimă imaginabilă!”. Ce spune în prezent

Internauții au descoperit o înregistrare video cu Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui ladimir Putin, vorbind în 2008 despre perspectiva unui război cu Ucraina, poziția sa de atunci fiind una radical diferită față de cea din prezent.

Înregistrarea a fost redistribuită și de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, acesta notând că ea a fost filmată în urmă cu 14 ani la un eveniment organizat la Teatrul de Arte din Moscova, transmite Hotnews.

„Lăsați-mă să spun lucrurilor pe nume: nu va exista niciodată un război între Rusia și Ucraina fiindcă orice persoană care încearcă cu toată seriozitatea să întreprindă un asemenea act este un criminal. Mai mult, nici măcar nu îmi pot imagina cât de mare criminal”, afirma el la momentul respectiv.

„În Ucraina trăiesc oameni cu un spirit absolut de fraternitate, sânge și istorie comună, un război cu ei ar fi cea mai cumplită crimă imaginabilă. Nu trebuie să strigăm ”Sevastopolul este al nostru!”, nu trebuie să strigăm ”Crimeea este a noastră!””, îndemna Soloviov.

Trebuie doar să facem viața din țara noastră atât de atractivă încât ucrainenii, bielorușii, moldovenii, armenii, georgienii, ei toți să dorească să trăiască în pace cu noi și să vină la noi”, mai afirma acesta.

A war against Ukraine would be „the most terrible crime you can think of” pic.twitter.com/RdQ9Jeqi8o

Vladimir Solovyov speaking at the Moscow Arts Theatre in 2008:

Nu este clar dacă evenimentul la care a vorbit Soloviov a avut loc înainte de declanșarea războiului rus în Georgia în august 2008.

Marți, Francis Scarr a distribuit o înregistrare cu un monolog ținut de Soloviov în una dintre emisiunile sale după ce Vladimir Putin a ordonat luni forțelor sale armate să atace cu rachete Kievul și alte orașe importante din Ucraina.

„Ei bine, e clar că după lovituri dispoziția lor (a ucrainenilor) s-a schimbat semnificativ. Cei care ieri chicoteau și strigau că ei câștigă spun acum ‘De ce ne-ați făcut asta?’. Știți, nu am niciun simțământ de schadenfreude (n.r. plăcere sau satisfacție față de problemele altora). Îmi pare rău pentru oamenii de rând”, susține prezentatorul TV.

„Dar când ei au petrecut opt ani fără să le pese despre ceea ce se întâmpla în Donbas, ei ne spun acum ‘De ce bombardați orașe cu civili?’, ei spun ‘De ce loviți Kievul, Liovul și Ivano-Frankivskul?’. Îmi vine să răspund ‘Sunteți serioși?’”, spune Soloviov, repetând apoi una dintre marotele propagandistice favorite ale Kremlinului, că Ucraina ar fi bombardat timp de ani de zile civilii din zonele ocupate de separatiștii pro-ruși din Donbas.

„Acum bombardați orașele care au refuzat să trăiască sub junta voastră și nu aveți nicio problemă cu asta. Și uitați câți oameni au murit în timpul bombardamentelor din Donbas doar în ultimele zile. Dar câți au murit astăzi?”, întreabă cu emfază Soloviov.

Russian state TV’s Vladimir Solovyov isn’t even pretending any longer that Russia is hitting military targets in Ukraine

He’s just telling his viewers that the country deserves to get hit with missiles pic.twitter.com/UrrykbH7eV

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 11, 2022