VIDEO. Eșec pentru Musk: Starship, cea mai mare rachetă spațială din lume, a explodat la scurt timp după decolare

Prima lansare a celei mai mari rachete spaţiale din lume, Starship, dezvoltată de compania SpaceX pentru a realiza călătorii spre Lună şi spre planeta Marte, a avut loc joi de la baza spațială Starbase din Texas.

Nava spațială a reușit să se ridice până pe orbită, dar nu a reușit să se separe după lansare – sfârșind printr-o explozie deasupra oceanului. Ingineri de la SpaceX au aplaudat în momentul în care racheta a explodat.

Starship a suferit o ”dezasamblare rapidă și neprogramată”, a precizat SpaceX. Pe Twitter, compania a declarat că echipele vor continua să analizeze datele și să lucreze pentru ”următorul nostru test de zbor”.

”Cu un astfel de test, succesul vine din ceea ce învățăm, iar testul de astăzi ne va ajuta să îmbunătățim fiabilitatea Starship în timp ce SpaceX încearcă să facă viața multiplanetară”, au spus ei.

În ciuda faptului că Starship nu a reușit să se desprindă de racheta de propulsie odată ce a zburat astăzi, Elon Musk rămâne optimist în privința zborului de testare.

Într-o postare pe Twitter, CEO-ul Tesla a declarat că a fost o ”lansare de test interesantă” și că a ”învățat multe” pentru următoarea lansare, care va avea loc acum peste ”câteva luni”.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023