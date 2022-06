VIDEO/ Imagini cu impact puternic: Soldați ruși prinși într-un depozit de muniție ce a luat foc. „Nu scăpăm de aici” 

Mai mulți soldați ruși și militari ai republicii autoproclamate Lugansk au fost surprinși de un atac al ucrainenilor care au țintit un depozit de armament din Krasni Luch.

Deși inițial nu par a se teme de loviturile din apropierea lor, militarii o iau la un moment dat la fugă după ce atacul ucrainenilor a declanșat numeroase explozii secundare ale muniției depozitate acolo.

Filmarea, de aproape 11 minute, surprinde inițial drumul militarilor ruși cu o mașină până la depozit, apoi atacul în zonă și exploziile violente ce se declanșează. Rușii din imagini fug să se adăpostească, reușesc până la urmă să ajungă într-o clădire, dar focul și exploziile ajung foarte aproape de ei. Unul dintre ei e auzit cum strigă că nu vor scăpa de acolo.

La puțin timp după, pare că o parte din clădirea în flăcări cade peste ei.

Totuși, reușesc să găsească o intrare într-un beci, iar pe filmare apoi se vede cum reușesc să iasă afară și să scape în cele din urmă de exploziile și incendiul declanșat.

Footage on the ground from Krasny Luch near the Russian ammunition depot that was hit by a Ukrainian OTR-21 Tochka-U on the 16th. pic.twitter.com/V6Wmkus2IP

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2022