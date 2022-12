VIDEO. Imagini înfricoșătoare cu HIMARS asupra Melitopolului: Rușii încearcă să își scoată răniții dintre flăcări

Mai multe înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare de soldații Kremlinului din Melitopol au surprins rezultatele unui atac cu rachete HIMARS asupra unui hotel despre care ucrainenii afirmă că a fost folosit ca bază de trupele de invazie.

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, atacul cu lansatoare multiple de rachete HIMARS primite de ucraineni din partea SUA a vizat un hotel și un restaurant în care s-au instalat ocupanții ruși, imaginile distribuite de ruși arătând operațiunile de salvare demarate la scurt timp după lovituri, transmite Hotnews.

Mai mulți soldați ruși care sunt grav răniți pot fi văzuți în una dintre înregistrările video.

Atenție! Imagini cu impact emoțional.

This is how it was at the destroyed hotel in #Melitopol, where #Russian soldiers stood. These are the first minutes after the strike, Russians are gathering the wounded.#UkraineWar pic.twitter.com/uHFHZTuRvB — Citizen of Ukraine (@f_o_r_Ukraine) December 11, 2022

Another video of the hit Russian base in Melitopol. You can say this too often: Russians cannot stop HIMARS. #Ukraine #Melitopol #Zaporizhia pic.twitter.com/jUsu2MzNQu — (((Tendar))) (@Tendar) December 10, 2022

Ocupanții ruși au anunțat că au intrat în orașul Melitopol din regiunea Zaporojie încă de pe 26 februarie, în a treia zi a invaziei declanșate de Putin.

Peste 10 explozii au fost raportate în Melitopol în urma atacului ce a avut loc în cursul acestui weekend, rezidenții relatând că hotelul și restaurantul incendiate ce pot fi văzute în imagini este situat în partea de est a orașului, potrivit RFE.

Ivan Fedorov, primarul ucrainean aflat în exil al orașului, a declarat că acest fost complex hotelier a fost folosit pentru cazarea a 200-300 de soldați ruși și că zeci dintre aceștia au fost uciși sau răniți în urma loviturii.

„Rușii au fost duși imediat la spitale din Crimeea fiindcă în cele din Melitopol nu există suficiente locuri. Unele dintre ambulanțe sunt convertite în morgi”, a afirmat acesta. Relatarea sa nu a putut fi însă confirmată independent.

Lupte grele în estul Ucrainei

Forțele armate ucrainene nu au oferit detalii cu privire la atac, rezumându-se la a afirma că au lovit o cazarmă cu rachete și artilerie.

Evgheni Balițki, guvernatorul instalat de ruși în teritoriile ocupate ale regiunii Zaporojie, a declarat în schimb că sistemele de apărare aeriană au distrus două rachete, în timp ce alte 4 și-au atins ținta.

Luptele grele au continuat în estul Ucrainei și în cursul weekendului după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat vineri că situația din acest teatru de operațiuni este una dificilă și că rușii avansează în unele zone.

„Situația de pe linia frontului rămâne foarte dificilă în zonele cheie din Donbas: Bahmut, Soledar, Mariinka, Kreminna”, a precizat el. Cele patru orașe se află pe linia frontului în Donețk și Lugansk, care s-a mișcat foarte puțin în ultimele trei luni.

„Nu mai există niciun loc de trai pe teren în aceste zone care să nu fie deteriorat de obuze și foc”, a adăugat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a mai spus că orașul Bahmut, pe care rușii încearcă să îl cucerească de luni de zile, a fost „transformat într-o ruină” din cauza atacurilor repetate ale forțelor de invazie.

