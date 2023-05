VIDEO. Imaginile transmise de televiziunea rusă cu prima apariție a președintelui rus după presupusul atac cu drone

Televiziunea rusă de stat a transmis joi imagini cu președintele Vladimir Putin la o întâlnire la Kremlin, fiind prima apariție a acestuia de la presupusul atac cu drone despre care Moscova susține că a fost o tentativă de asasinat din partea Ucrainei, scrie AFP.

Televiziunea de stat îl arată pe Putin la discuții cu ministrul Dezvoltării Economice Maxim Reşetnikov, spunând că întâlnirea a avut loc în interiorul Kremlinului.

La momentul atacului, Putin s-ar fi aflat la reşedinţa sa de la Novo-Ogariovo, în apropiere de Moscova, unde îşi petrece cea mai mare parte a timpului.

Tot joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Vladimir Putin a reacționat „calm” la incidentul cu drone de la Kremlin și că inclusiv în situaţiile extreme acesta îşi „menţine întotdeauna luciditatea, concentrarea şi claritatea în evaluările şi ordinele pe care le transmite”.

El a mai susținut că Moscova își rezervă dreptul de a riposta, dar nu a spus ce formă ar putea lua aceasta. Peskov a declarat că Rusia are mai multe opțiuni și că răspunsul, atunci când va veni, va fi atent analizat și echilibrat. El a spus că o anchetă urgentă este în curs de desfășurare, dar nu a putut spune când vor fi cunoscute rezultatele.

Peskov a adăugat că pentru vineri este programată o reuniune a Consiliului de Securitate, nefiind un răspuns la presupusul atac cu drone.

„Conform planului, președintele are o reuniune operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate mâine, vineri. A fost planificată, va avea loc. Bineînțeles, putem presupune cu un grad ridicat de încredere că acest subiect va fi abordat”, a spus Peskov.

El nu a făcut niciun comentariu atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă Rusia îl consideră acum pe Volodimir Zelenski o țintă militară legitimă.

Reamintim că o înregistrare video care a apărut pe rețelele de socializare rusești arată o coloană de fum deasupra Kremlinului, autoritățile ruse acuzând miercuri că forțele armate ucrainene ar fi încercat să îl asasineze pe președintele Vladimir Putin într-un atac cu drone.

Înregistrarea video filmată în timpul nopții a fost distribuită inițial miercuri dimineața pe un grup de Telegram al locuitorilor unui cartier aflat de cealaltă parte a râului Moskva față de Kremlin, fiind ulterior preluată de presa de stat rusă.

Ulterior, pe rețelele de socializare a apărut și o filmare cu momentul loviturii:

