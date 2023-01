VIDEO. Nebunie totală la televiziunile rusești: Un copil de 6 ani care și-a pierdut tatăl în război primește cadou un smartwatch de la autorități

Televiziunile rusești au difuzat un reportaj despre cazul tragic al unui copil de doar 6 ani care și-a pierdut tatăl, arătând însă o „consolare” pregătită pentru acesta de autorități: un smartwatch.

Saveli a primit și prăjituri de la polițiști după ce și-a pierdut tatăl în război.

„Visurile se împlinesc de Anul Nou. Saveli Trokai, un copil în vârstă de 6 ani din Kostroma, știe sigur asta. Băiatul, al cărui tată a murit în operațiunea militară specială, a scris o scrisoare pentru ”Pomul Dorințelor” al poliției. Directorul unuia dintre departamentele din cadrul Ministerului de Interne a citit scrisoarea sa și a trimis un cadou la Kostroma pentru Saveli”, începe reportajul difuzat de Rossiya-1, unul dintre cele mai populare canale TV din Rusia.

More deeply depressing stuff from the Russian provinces

6 year old Savely’s dad was killed in Ukraine, but now the police have given him a smart watch and a tour of their station (how kind!)

Worst of all, when asked what he’d like to become when he’s older, he says „a soldier” pic.twitter.com/x0C3bwtOIc

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 12, 2023