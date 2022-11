VIDEO. Soldații ucraineni, întâmpinați cu lacrimi în ochi și cu flori de civilii din Herson: Nu vei mai fi nevoită să stai în pivniță

Drapelul Ucrainei a fost ridicat vineri, 11 noiembrie, în tot mai multe localități din regiunea Herson, după retragerea rușilor. Soldații ucraineni au fost primiți cu mare emoție și bucurie de locuitorii zonelor eliberate. Printre cei care i-au așteptat au fost și copii, potrivit Ziare.com.

Într-un videoclip, o bunică îi spune nepoatei sale care îi aștepta cu flori de soldați că nu va mai fi nevoită ”să stea în piviniță”.

– Smile, honey! No more sitting in the basement!… – Don’t cry please! – It’s happy tears, boys!

Într-un alt video postat pe Twitter, trupele armate ucrainene merg în marș printre civilii care îi așteaptă pe marginile drumului cu flori și baloane.

”Nici nu-mi pot imagina prin ce au trecut acești oameni. Ce bucurie incredibilă!”, a scris adjunctul ministrului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko.

I can’t even imagine what these people went through. What incredible joy.

