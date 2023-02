Ciprian Demeter: Sindromul Maia Sandu – multe umbre atât în Republica Moldova, cât și în România

de Ciprian Demeter

Pentru mine, ceea ce se întâmplă în prezent în Moldova seamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu cinci ani în Piața Marii Adunări Naționale, când moldovenii protestau împotriva nedreptății și a hoției, pentru ca ”stăpânul Plahotniuc” să fie îndepărtat de la conducerea Moldovei.

Astăzi, Republica Moldova se află în aceeași situație în care era și în 2018, în prezent, Maia Sandu, Președintele Moldovei, a ajuns stăpân peste Moldova.

Și cum nu iese fum fără foc, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un discurs susținut la Bruxelles că țara sa a receptat un plan al Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova și că ar fi transmis aceste informații președintei Maia Sandu. Mai mult, Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Moldovei a confirmat că în Republica Moldova există acțiuni prin care se urmărește subminarea statului.

Acest plan pare o fumigenă pusă la cale pentru a spori puterile serviciilor de informații moldovenești, dar și ale Procuraturii, cu ajutorul cărora se dorește păstrarea la conducerea Moldovei, cu orice preț, a Maiei Sandu, noul super președinte al Republicii Modovei care a reușit să aibă atât ”Guvernul meu”, cât și ”Parlamentul meu” și care, prin acest mod, poate să distrugă valorile democratice din Moldova, oricum firave și supuse presiunilor Moscovei.

Dar, au început să apară multe voci, chiar apropiate de Maia Sandu, care nu sunt de acord cu acțiunile ei deoarece încercă să acapareze toată puterea în mâna ei.

Maia Sandu și-a început cariera politică la Ministerul Economiei și s-a făcut utilă sub etapele Lucinschi și Voronin, mai apoi fiind promovată de Filat.

Un alt membru marcant al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și un om de încredere al Maiei Sandu este Andrei Spînu, care este bănuit de către Procuratură de anumite scheme infracționale și care este cunoscut în Moldova ca ”secretarul offshore”, având în vedere că acesta deține mai multe companii în paradisuri fiscale, acolo unde și-ar ascunde banii.

FILAT -SPÎNU

Andrei Spînu mai este cunoscut și ca ”omul cu bani” din partidul PAS și pușculița personală a Maiei Sandu. Procurorii moldoveni sunt sub controlul total al Maiei Sandu și nimeni nu are curaj să iasă de sub ascultare, altfel și-ar putea pierde locul de muncă.

Odată instalată guvernarea PAS la Chișinău, Andrei Spînu, a trebuit să-și recupereze investiția din campania electorală, acesta fiind unul dintre cei mai importanți finanțatori ai partidului și, în acest scop, el a câștigat foarte repede sume mari de bani, moldovenii fiind nevoiți să plătească sume colosale pentru facturile la gaze și curent electric. Andrei Spînu a semnat o serie de contracte, pentru care s-a dat mită, cu președintele Gazprom, Alexei Miller, însă la Chișinău justiția este oarbă atât timp cât Maia Sandu este ridicată în slăvi în multe capitale europene, inclusiv la București, pentru atitutinea sa ostilă, doar declarativ, față de Federația Rusă .

Declarațiile Maiei Sandu sunt retoric ostile Moscovei, dar să nu uităm desele sale întrevederi cu Dmitri Kozak, consilierul președintelui Vladimir Putin, care a avut tot timpul covorul roșu întins la președinția Moldovei. Maia Sandu menține în continuare Republica Moldova în Comunitatea Statelor Independente, deși spune că vrea să adere la UE. Ucraina și Georgia au părăsit de mult timp C.S.I., în schimb Moldova doamnei Sandu rămâne în C.S.I. și plătește cotizația anuală de membru, iar în acest context trebuie precizat că C.S.I., Comunitatea Statelor Independente, este condusă cu mână de fier de Kremlin.

Maia Sandu nu a reușit nici până astăzi să pună în aplicare o decizie a Curții Constituționale de la Chișinău care la 5 decembrie 2013 a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 13 din Constituţie în raport cu preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii, că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, şi nu „limba moldovenească în baza grafiei latine”, așa cum este formulat în articolul 13 din Constituţia Republicii Moldova.

Trebuie precizat că prin implementarea termenului de ”limbă moldovenească”, comunitatea românească din Moldova a fost împărțită în români și „moldoveni”, iar cu ajutorul acestui instrument, comunitatea românească a fost plasată în rândul minorităților.

Au trecut 10 ani și această decizie importantă a Curții Constituționale de la Chișinău nu a fost transpusă în legislație, respectiv Constituția nu a fost modificată corespunzător, iar în acest context, se naște o întrebare: Cât de româncă este Maia Sandu, pe care unii o văd chiar o posibilă candidată pentru Cotroceni?

Maia Sandu – Dmitri Kozak

Tot Maia Sandu este cea care refuză cu nonșalanță să restituie Episcopiei Basarabiei de Sud proprietățile confiscate de sovietici după al doilea război mondial, deși mai mulți lideri politici de la București și patriarhul Daniel au făcut demersuri în acest sens.

Revenind la declarațiile Maiei Sandu despre o tentativă de lovitură de stat Ambasada Rusiei are la Chișinău peste 1500 de angajați, adică aproximativ cât are serviciul de informații al Moldovei (S.I.S.), aceasta fiind o adevărată fortăreață a spionajului rus la frontierele NATO. Rusia poate profita de slăbiciunile politicienilor corupți și acționează ca atare la momentul oportun. Schimbările de guverne le-au făcut liderii moldoveni, Rusia doar îi cumpără de fiecare dată la pachet.

Odată cu preluarea puterii totale în stat de către partidul Maiei Sandu justiția din Moldova a intrat în câmpul tactic pe modelul Coldea/Kovesi. Aceasta poate amplifica tensiunile sociale și sparge unitatea de acțiune față de pericolele reale de la granițele țării.

Maia Sandu s-a aliat cu Igor Dodon, cu Renato Usatîi sau cu Andrei Năstase, a făcut orice pentru a avansa în carieră și mai exact pentru a-și atinge obiectivele. Maia Sandu este cunoscută la Chișinău ca un personaj răzbunător ce are grijă să își distrugă partenerii politici și mai ales foștii aliați. Năstase, Dodon și Usatîi au fost trași pe linie moartă, deși în urmă cu câțiva ani erau atotputernici și nimeni nu le-ar fi contestat autoritatea. Justiția este arma de fier a regimului Maia Sandu, iar oponenții politici sunt rași de pe scena politică, deși actualii sunt la fel de corupți ca foștii. Se schimbă un regim cu altul, însă doar moldovenii noștri sunt orbiți de noul stăpân, fie el Plahotniuc, Dodon sau mai nou Sandu.

Mihai Eminescu spunea că „Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.”, iar moldovenii au avut parte doar de conducători care prin greșelile lor au amanetat Moldova pentru foarte mulți ani.

