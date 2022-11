Iluzia retragerii Rusiei din Herson, lupte în regiunea Donețk. Ce se întâmplă în prima linie

Forțele armate ale Ucrainei își continuă ofensiva în estul țării. Potrivit hărților actualizate, nu s-au înregistrat schimbări globale pe front în ultimele 24 de ore, ofensiva rusă de la Ugledar s-a împotmolit, iar în apropiere de Pavlovka, în regiunea Donețk, au loc lupte.

Pe rețelele de socializare au fost publicate fotografii care arată steagul rusesc îndepărtat de pe clădirea administrativă din Herson. Natalia Humeniuk, șefa centrului de presă al Forțelor de Apărare din sudul Ucrainei, a declarat că armata rusă ar putea „crea impresia că zonele populate au fost abandonate și că este sigur să se intre în ele”. În acest fel, Rusia speră să atragă armata ucraineană în oraș cu ajutorul unei provocări.

Boris Rozhin, expert militar la Centrul rus de propagandă pentru jurnalism politico-militar, susține că nu există schimbări semnificative în direcția Herson, forțele armate ucrainene continuând să desfășoare atacuri și lupte de recunoaștere.

„Trupele noastre continuă să stea pe aceleași poziții, pe fondul zvonurilor de retragere din Herson. Inamicul intensifică bombardamentele în zona podului Antonov și în așezările de pe râul Nipru”.

Un analist anonim cu pseudonimul Def Mon de pe Twitter a studiat imaginile din satelit la vest de Herson și a ajuns la concluzia că Rusia construiește fortificații în zonă, deoarece există poziții defensive în aproape fiecare centură forestieră.

Potrivit propagandiștilor ruși, există bătălii pentru Vodyane, Pervomayske și Opytne în direcția Avdiivka.

Pe direcția Svatovsk, Federația Rusă încearcă să atace AFU în direcția Makiivka, Nevskoye și Bilohivka.

Ofensiva Rusiei s-a dovedit a fi un eșec la Pavlovka, armata nu a reușit să preia controlul asupra drumului spre Ugledar, iar luptele continuă pentru fortificațiile de lângă Novomihailovka. Aleksandr Hodakovski, comandantul batalionului Vostok, fost reprezentant al administrației de ocupație din regiunea Donețk, a raportat, de asemenea, că operațiunea armatei ruse în regiunea Donețk nu dă niciun rezultat. Potrivit acestuia, în noaptea de 3 noiembrie, soldații Forțelor Armate Ruse „au fost ținuți ostatici” de condițiile meteorologice – drumurile neasfaltate au devenit impracticabile din cauza ploilor.

„În Pavlovka am avansat cât de mult am putut și am fost ținuți ostatici de vremea noroioasă și de altitudine… De fapt, nu Pavlovka în sine este impracticabilă, ci căile de acces la ea. Aceștia sunt kilometri de teren accidentat, observat de inamic, prin care aprovizionarea cu toate necesitățile vitale se târăște, în loc să sară, așa cum se presupune că ar trebui să facă în legătură cu un teren deschis”.