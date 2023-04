ÎN ROMANIA NU MAI EXISTA JUSTIȚIE. Vedeta OTV Dan Diaconescu a fost săltată de Parchetul Judecătoriei Constanta sub camerele presei

Înainte să i se aducă la cunoștință acuzațiile oficiale, în presa s-au livrat informațiile că s-ar fi ascuns în debara, că e acuzat de sex cu minore și au apărut poze cu minorele despre care se acuza că ar fi avut relații sexuale cu el în urma cu trei ani. “Coincidenta”: Dan Diaconescu cocheta cu partidul AUR și voia să deschidă un post de televiziune.

Vinovat sau nu de asa-zisa cumparare a unui sex cu minore, o va stabili justitia in cazul lui Dan Diaconescu in viitorul mai mult sau mai putin apropiat. Insa ceea ce s-a oferit publicului joi, 6 aprilie 2023, nu este altceva decat un linsaj judiciar-mediatic dupa reteta Binomului, care l-a mai distrus odata pe Dan Diaconescu in urma cu cativa ani, inchizandu-i definitiv postul de televiziune OTV. Inainte sa fie dus in fata procurorului de la Parchetul Judecatoriei Constanta pentru a i se prezenta oficial acuzatiile, la miezul zilei de joi, presa vuia de informatia ca Dan Diaconescu este urmarit penal pentru sex cu doua minore, fapte care ar fi avut loc in 2020-2021, deci in urma cu trei ani. Mai mult, presa a fost chemata sa filmeze modul in care Dan Diaconescu a fost luat pe sus de politisti, iar in presa s-a livrat informatia secret de ancheta ca in momentul descinderii la locuinta lui, Dan Diaconescu ar fi incercat sa scape ascunzandu-se intr-o debara.

Aceasta informatie nu o puteau sti decat politistii si procurorii, de unde este limpede ca a venit si linsajul mediatic. Mai mult, concomitent cu retinerea in presa au aparut fotografii din trecut ale lui Dan Diaconescu, pe strada cu cele doua minore, cu care se spune ca ar fi intretinut relatii sexuale in urma cu mai multi ani (vezi foto la finalul articolului).

Lumea Justitiei a incercat sa obtina date despre aceasta ancheta spectacol, si a aflat ca la orele la care scriem aceste randuri, nici Dan Diaconescu si nici avocatul acestuia, maestrul Alexandru Morarescu, nu au luat la cunostinta acuzatiile aduse vedetei OTV.

In ce tara traiam daca inainte ca un om sa fie prezentant in fata procurorului pentru a i se aduce acuzatiile, acesta este desfiintat literalmente ca imagine cu poze si informatii care nu puteau proveni decat de la anchetatori?!?!?!

Amintim ca in ultima perioada Dan Diaconescu a avut mai multe intalniri cu liderul AUR George Simion care a prezentat-o pe vedeta OTV ca pe un sustinator de nadejde al acestei formatiuni, iar printre cunoscuti Dan Diaconescu lansase informatia ca intentioneaza sa lanseze un post de televiziune intr-un format revolutionar in care sa compara de la inceputul anului 2024 la care ii expira interdictia ce i-a fost data, de a mai desfasura activitati jurnalistice.

Cine se teme intr-atat de Dan Diaconescu, incat a putut pune in scena un asemenea linsaj judiciar mediatic? Diferit de multi colegi din presa, Lumea Justitiei nu va intra in jocul de a prelua acuzatiile Parchetului si va vom tine la curent in perioada urmatoare asupra modului de derulare al acestei anchete care deja a incalcat grav dreptul la integritate psihica al persoanei, precum si prezumtia de nevinovatie.

Morarescu: “Pana la ora 17:00, lui Dan Diaconescu nu i s-au comunicat acuzatiile”

Contactat telefonic de Lumea Justitiei, avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Morarescu, ne-a relatat cum s-au derulat evenimentele in cazul perchezitiei de la domiciliul din Bucuresti al vedetei OTV, dar si cum este posibil ca, la mai bine de 12 ore de la momentul la care politistii au descins in casa lui Dan Diaconescu acesta nu stie cu certitudine acuzatiile care i se aduc.

“Ce va pot spune este ca este un caz scandalos. Modul in care s-au derulat lucrurile ma fac sa ma intreb daca in Romania mai exista justitie.

-La 06:30 politistii au patruns in locuinta lui Dan Diaconescu.

-La 08:30, dupa venirea avocatilor au inceput perchezitia.

-La ora 17:00, cand vorbim, lui Dan Diaconescu nu i s-au comunicat acuzatiile. Ce va pot spune insa este ca din ceea ce am aflat este ca urmeaza ca in cateva minute sa se faca o perchezitie la un apartament pe care Dan Diaconescu a precizat ca il detine in Constanta, dupa care o sa fie dus la Parchet, unde sa ii fie prezentate in cele din urma acuzatiile. Despre aceasta din urma perchezitie va pot spune ca a fost solicitat mandatul de perchezitiei abia joi, 6 aprilie 2023, si s-a obtinut pe loc.

Cred ca Inspectia Judiciara trebuie sa se sesizeze cu privire la scurgerile de informatii din partea parchetului, iar de asemenea Inspectoratul de Politie Judetean Constanta trebuie sa cerceteze politistii care au luat parte la operatiune pentru a vedea daca acestia sunt sursa informatiilor aparute pana in acest moment in presa, inainte chiar ca Dan Diaconescu sa ia la cunostinta acuzatiile care i se aduc”.

La ora 17:10, acuzatiile nu erau aduse la cunostinta

Din datele pe care le detinem, pana la orele 17:10 lui Dan Diaconescu nu ii fusesera aduse la cunostinta acuzatiile. Abia la ora 17:15, Dan Diaconescu este dus la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru a i se prezenta acuzatiile.

Oficial, nu sunt cunoscute acuzatiile aduse lui Dan Diaconescu

Oficial, pezentam doar elementele care pana la aceasta ora sunt confirmate de autoritatile publice si de avocatul lui Dan Diaconescu, avocatul Alexandru Morarescu.

Concret, ceea ce este oficial si cunoscut este faptul ca joi, 6 aprilie 2023, la orele 6:30, in fata curtii din Bucuresti a vedetei OTV, Dan Diaconescu, au descins reprezentantii Parchetului Judecatoriei Constanta pentru a efectua o serie de perchezitii la domiciliul acestuia. Potrivit informatiilor publice, oferite de procurorul Alexandru Dan Olteanu, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta in jurul orelor 13:00.

Iata declaratia procurorului Alexandru Dan Olteanu:

“Pot sa va confirm ca este vorba despre un dosar penal inregistrat in 2023 la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, ca cercetarile se efectueaza de catre organele de cercetare penala din cadrul Biroului de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Constanta. Nu putem sa comunicam in acest moment procesual natura infractiunilor cercetate, o perchezitie este in curs de desfasurare acum la un barbat in varsta de 55 ani. Pot sa confirm ca persoana in cauza vizata de aceasta perchezitie urmeaza sa fie adusa pe raza muncipiului Constanta pentru audieri”.

La randul sau, avocatul Alexandru Morarescu, la momentul la care au fost finalizate perchezitiile de la domiciliul lui Dan Diaconescu, le-a declarat acestora urmatoarele:

“Dan Diaconescu in acest moment are calitate de suspect. Urmeaza sa se deplaseze la Constanta pentru a-i fi aduse la cunostinta acuzatiile. Noi vom afla mai multe. Totusi, rugamintea noastra este sa nu confundati obiectul unui dosar unde se pot face cercetari cu privire la multiple infractiuni cu acuzatiile aduse unei persoane specificice”.

Intrebat de reprezentantii presei ce acuzatii il vizeaza pe Dan Diaconescu, avocatul Alexandru Morarescu a raspuns:

“In niciun caz chestiuni legate de pornografie infantila, asa cum am observat in presa. In niciun caz. (n.red. – dar relatii sexuale cu minore? Urmeaza sa vedem acest lucru” Evident ca am vorbit cu Dan Diaconescu, l-am intrebat si a spus ca ‘nici vorba de asa ceva’. Urmeaza sa ne lamurim, sa ni se prezinte si probe. Noi avem toata deschiderea ca in cel mai scurt timp sa lamurim toata aceasta poveste pe care eu o consider ca o replica a cutremurului din America, Stormy Daniels (n.red. – scandalul in care o femeie de 44 ani, Stephanie Clifford, cunoscuta sub numele de Daniels, cunoscuta pentru rolurile sale din filmele pentru adulti, ar fi sustinut ca in 2006 ar fi avut o relatie amoroasa cu fostul presedinte al SUA Donald Trump, iar 10 ani mai tarziu, in 2016 ar fi fost pusa sa semneze un acord de confidentialitate in schimbul sumei de 130.000 dolari pentru a nu dezvalui acele evenimente) in varianta romaneasca. Atat s-a putut la noi.

Optica parchetului este clara. In momentul in care ancheta este facuta de parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, evident ca se retine ca anumite acte materiale s-au savarsit pe raza teritoriala a acestui municipiu. (…)

Eu personal am fost anuntat la ora 06:45. La 06:30 sa te trezesti cu asemenea echipa de politisti la usa nu este tocmai placut. Noua ni s-a prezentat un mandat de perchezitie care a fost emis de catre Judecatoria Constanta ieri sau alaltaieri… La cum il cunoscut (n.red. – pe Dan Diaconescu) nu cred (n.red.- ca ar fi avut astfel de relatii cu minore)”.

La ora 13:00 pozele cu minorele erau deja publicate

Atentie, articolul cu pozele in care au fost prezentate cele doua gemene minore cu care Dan Diaconescu ar fi intretinut relatii sexuale a fost publicat la orele 13:52. Fara a acredita ideea ca este vina presei, apreciem ca in tot acest linsaj judiciar, presa a fost folosita pentru a-i distruge imaginea publica lui Dan Diaconescu.



JURI.RO

S-a aflat cate procese de presa a avut CSM in 2022 (Document)

Un procuror DNA si un sef de PCA, numiti in comisiile de interviu pentru marile parchete

Onea ramane suspendat

Refuz pentru un procuror care a invins DNA si SRI

CA Galati a devenit partener al Asociatiei de Plati Electronice din Romania

S-a aflat cate procese de presa a avut CSM in 2022 (Document)

Un procuror DNA si un sef de PCA, numiti in comisiile de interviu pentru marile parchete

Onea ramane suspendat

Refuz pentru un procuror care a invins DNA si SRI

CA Galati a devenit partener al Asociatiei de Plati Electronice din Romania

S-a aflat cate procese de presa a avut CSM in 2022 (Document)

IN ROMANIA NU MAI EXISTA JUSTITIE – Vedeta OTV Dan Diaconescu a fost saltata de Parchetul Judecatoriei Constanta sub camerele presei. Inainte sa i se aduca la cunostinta acuzatiile oficiale, in presa s-au livrat informatiile ca s-ar fi ascuns in debara, ca e acuzat de sex cu minore si au aparut poze cu minorele despre care se acuza ca ar fi avut relatii sexuale cu el in urma cu trei ani. “Coincidenta”: Dan Diaconescu cocheta cu partidul AUR si voia sa deschida un post de televiziune

SCRIS DE: L.J. | |

6 April 2023 17:20

Vizualizari: 3195

Vinovat sau nu de asa-zisa cumparare a unui sex cu minore, o va stabili justitia in cazul lui Dan Diaconescu in viitorul mai mult sau mai putin apropiat. Insa ceea ce s-a oferit publicului joi, 6 aprilie 2023, nu este altceva decat un linsaj judiciar-mediatic dupa reteta Binomului, care l-a mai distrus odata pe Dan Diaconescu in urma cu cativa ani, inchizandu-i definitiv postul de televiziune OTV. Inainte sa fie dus in fata procurorului de la Parchetul Judecatoriei Constanta pentru a i se prezenta oficial acuzatiile, la miezul zilei de joi, presa vuia de informatia ca Dan Diaconescu este urmarit penal pentru sex cu doua minore, fapte care ar fi avut loc in 2020-2021, deci in urma cu trei ani. Mai mult, presa a fost chemata sa filmeze modul in care Dan Diaconescu a fost luat pe sus de politisti, iar in presa s-a livrat informatia secret de ancheta ca in momentul descinderii la locuinta lui, Dan Diaconescu ar fi incercat sa scape ascunzandu-se intr-o debara.

Aceasta informatie nu o puteau sti decat politistii si procurorii, de unde este limpede ca a venit si linsajul mediatic. Mai mult, concomitent cu retinerea in presa au aparut fotografii din trecut ale lui Dan Diaconescu, pe strada cu cele doua minore, cu care se spune ca ar fi intretinut relatii sexuale in urma cu mai multi ani (vezi foto la finalul articolului).

Lumea Justitiei a incercat sa obtina date despre aceasta ancheta spectacol, si a aflat ca la orele la care scriem aceste randuri, nici Dan Diaconescu si nici avocatul acestuia, maestrul Alexandru Morarescu, nu au luat la cunostinta acuzatiile aduse vedetei OTV.

In ce tara traiam daca inainte ca un om sa fie prezentant in fata procurorului pentru a i se aduce acuzatiile, acesta este desfiintat literalmente ca imagine cu poze si informatii care nu puteau proveni decat de la anchetatori?!?!?!

Amintim ca in ultima perioada Dan Diaconescu a avut mai multe intalniri cu liderul AUR George Simion care a prezentat-o pe vedeta OTV ca pe un sustinator de nadejde al acestei formatiuni, iar printre cunoscuti Dan Diaconescu lansase informatia ca intentioneaza sa lanseze un post de televiziune intr-un format revolutionar in care sa compara de la inceputul anului 2024 la care ii expira interdictia ce i-a fost data, de a mai desfasura activitati jurnalistice.

Cine se teme intr-atat de Dan Diaconescu, incat a putut pune in scena un asemenea linsaj judiciar mediatic? Diferit de multi colegi din presa, Lumea Justitiei nu va intra in jocul de a prelua acuzatiile Parchetului si va vom tine la curent in perioada urmatoare asupra modului de derulare al acestei anchete care deja a incalcat grav dreptul la integritate psihica al persoanei, precum si prezumtia de nevinovatie.

Morarescu: “Pana la ora 17:00, lui Dan Diaconescu nu i s-au comunicat acuzatiile”

Contactat telefonic de Lumea Justitiei, avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Morarescu, ne-a relatat cum s-au derulat evenimentele in cazul perchezitiei de la domiciliul din Bucuresti al vedetei OTV, dar si cum este posibil ca, la mai bine de 12 ore de la momentul la care politistii au descins in casa lui Dan Diaconescu acesta nu stie cu certitudine acuzatiile care i se aduc.

“Ce va pot spune este ca este un caz scandalos. Modul in care s-au derulat lucrurile ma fac sa ma intreb daca in Romania mai exista justitie.

-La 06:30 politistii au patruns in locuinta lui Dan Diaconescu.

-La 08:30, dupa venirea avocatilor au inceput perchezitia.

-La ora 17:00, cand vorbim, lui Dan Diaconescu nu i s-au comunicat acuzatiile. Ce va pot spune insa este ca din ceea ce am aflat este ca urmeaza ca in cateva minute sa se faca o perchezitie la un apartament pe care Dan Diaconescu a precizat ca il detine in Constanta, dupa care o sa fie dus la Parchet, unde sa ii fie prezentate in cele din urma acuzatiile. Despre aceasta din urma perchezitie va pot spune ca a fost solicitat mandatul de perchezitiei abia joi, 6 aprilie 2023, si s-a obtinut pe loc.

Cred ca Inspectia Judiciara trebuie sa se sesizeze cu privire la scurgerile de informatii din partea parchetului, iar de asemenea Inspectoratul de Politie Judetean Constanta trebuie sa cerceteze politistii care au luat parte la operatiune pentru a vedea daca acestia sunt sursa informatiilor aparute pana in acest moment in presa, inainte chiar ca Dan Diaconescu sa ia la cunostinta acuzatiile care i se aduc”.

La ora 17:10, acuzatiile nu erau aduse la cunostinta

Din datele pe care le detinem, pana la orele 17:10 lui Dan Diaconescu nu ii fusesera aduse la cunostinta acuzatiile. Abia la ora 17:15, Dan Diaconescu este dus la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru a i se prezenta acuzatiile.

Oficial, nu sunt cunoscute acuzatiile aduse lui Dan Diaconescu

Oficial, pezentam doar elementele care pana la aceasta ora sunt confirmate de autoritatile publice si de avocatul lui Dan Diaconescu, avocatul Alexandru Morarescu.

Concret, ceea ce este oficial si cunoscut este faptul ca joi, 6 aprilie 2023, la orele 6:30, in fata curtii din Bucuresti a vedetei OTV, Dan Diaconescu, au descins reprezentantii Parchetului Judecatoriei Constanta pentru a efectua o serie de perchezitii la domiciliul acestuia. Potrivit informatiilor publice, oferite de procurorul Alexandru Dan Olteanu, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta in jurul orelor 13:00.

Iata declaratia procurorului Alexandru Dan Olteanu:

“Pot sa va confirm ca este vorba despre un dosar penal inregistrat in 2023 la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, ca cercetarile se efectueaza de catre organele de cercetare penala din cadrul Biroului de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Constanta. Nu putem sa comunicam in acest moment procesual natura infractiunilor cercetate, o perchezitie este in curs de desfasurare acum la un barbat in varsta de 55 ani. Pot sa confirm ca persoana in cauza vizata de aceasta perchezitie urmeaza sa fie adusa pe raza muncipiului Constanta pentru audieri”.

La randul sau, avocatul Alexandru Morarescu, la momentul la care au fost finalizate perchezitiile de la domiciliul lui Dan Diaconescu, le-a declarat acestora urmatoarele:

“Dan Diaconescu in acest moment are calitate de suspect. Urmeaza sa se deplaseze la Constanta pentru a-i fi aduse la cunostinta acuzatiile. Noi vom afla mai multe. Totusi, rugamintea noastra este sa nu confundati obiectul unui dosar unde se pot face cercetari cu privire la multiple infractiuni cu acuzatiile aduse unei persoane specificice”.

Intrebat de reprezentantii presei ce acuzatii il vizeaza pe Dan Diaconescu, avocatul Alexandru Morarescu a raspuns:

“In niciun caz chestiuni legate de pornografie infantila, asa cum am observat in presa. In niciun caz. (n.red. – dar relatii sexuale cu minore? Urmeaza sa vedem acest lucru” Evident ca am vorbit cu Dan Diaconescu, l-am intrebat si a spus ca ‘nici vorba de asa ceva’. Urmeaza sa ne lamurim, sa ni se prezinte si probe. Noi avem toata deschiderea ca in cel mai scurt timp sa lamurim toata aceasta poveste pe care eu o consider ca o replica a cutremurului din America, Stormy Daniels (n.red. – scandalul in care o femeie de 44 ani, Stephanie Clifford, cunoscuta sub numele de Daniels, cunoscuta pentru rolurile sale din filmele pentru adulti, ar fi sustinut ca in 2006 ar fi avut o relatie amoroasa cu fostul presedinte al SUA Donald Trump, iar 10 ani mai tarziu, in 2016 ar fi fost pusa sa semneze un acord de confidentialitate in schimbul sumei de 130.000 dolari pentru a nu dezvalui acele evenimente) in varianta romaneasca. Atat s-a putut la noi.

Optica parchetului este clara. In momentul in care ancheta este facuta de parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, evident ca se retine ca anumite acte materiale s-au savarsit pe raza teritoriala a acestui municipiu. (…)

Eu personal am fost anuntat la ora 06:45. La 06:30 sa te trezesti cu asemenea echipa de politisti la usa nu este tocmai placut. Noua ni s-a prezentat un mandat de perchezitie care a fost emis de catre Judecatoria Constanta ieri sau alaltaieri… La cum il cunoscut (n.red. – pe Dan Diaconescu) nu cred (n.red.- ca ar fi avut astfel de relatii cu minore)”.

La ora 13:00 pozele cu minorele erau deja publicate

Atentie, articolul cu pozele in care au fost prezentate cele doua gemene minore cu care Dan Diaconescu ar fi intretinut relatii sexuale a fost publicat la orele 13:52. Fara a acredita ideea ca este vina presei, apreciem ca in tot acest linsaj judiciar, presa a fost folosita pentru a-i distruge imaginea publica lui Dan Diaconescu.

Iata imaginile aparute in presa :

Sursa: Luju.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!