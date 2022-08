Neutralitate e o glumă proastă! Moldovenii sunt recrutați în armata rusă dislocată în regiunea transnistreană fără acordul oficialităților de la Chișinău (rise.md)

Racolarea are loc prin intermediul anunțurilor stradale și a mesajelor expediate pe Telegram.

Reporterul RISE a telefonat la un număr indicat în anunț, prezentându-se drept șomer originar din Bălți. Discuția a atins și probabilitatea de a fi expediat pe frontul din Ucraina, precum și „beneficiile” serviciului militar în armata rusă.

Totodată, am reuşit să aflăm ce funcţii le sunt propuse doritorilor de a fi militari prin contract în cadrul grupului de forţe ruse din stânga Nistrului, cu ce promisiuni sunt ademeniţi locuitorii regiunii, dar și cum se deosebesc condiţiile reale ale serviciului militar de cele din anunţuri.

— Ce funcție aş putea avea în armată? Eu sunt persoană civilă, nu sunt militar…

— Ce aveţi în vedere? Chiar credeţi că e doar cazul Dvs.? Vă pare că toţi se nasc cu puşca în mână? Dacă vrei să înveți, atunci înveți. N-are nicio treabă că sunteți civil! […] Acolo [în armată] există funcții de țintași, mitraliori. Există diferite funcții…

Acesta este un fragment dintr-o discuție de jumătate de oră pe care reporterul RISE a avut-o, la mijlocul lunii iulie 2022, cu unul dintre cei care se ocupă de recrutarea persoanelor pentru serviciul militar în bază de contract în cadrul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din Transnistria, formațiune dislocată pe teritoriul nerecunoscutei republici moldovenești nistrene după războiul din 1992.

Numărul lui de telefon era indicat într-un anunț care ne-a fost transmis de către unul dintre cititorii noștri. În luna iulie, anunțul era distribuit locuitorilor regiunii transnistrene prin intermediul serviciului de mesagerie Telegram.

Un alt anunț similar, dar cu un alt număr de telefon, reprezintă un poster. Acesta a fost transmis redacției de către un alt cititor RISE. Potrivit acestuia, anunțul a fost observat pe la mijlocul lunii iunie 2022 la una din stațiile de așteptare a transportului public din orașul Tiraspol.

Posterul înfățişează un bărbat în uniformă militară pe fundalul steagului rus cu mesajul: Serviciu militar în bază de contract, alătură-te și tu! Detalii la numărul de telefon: 0779***32.

CAMARAZII ARMATEI AGRESOARE

Presupușii recrutori se numesc Klimov Serghei Dmitrievici – „deținătorul” numărului de telefon indicat pe poster, și Storojuk Alexei Vladimirovici – numărul lui este indicat în textul anunțului distribuit prin intermediul Telegram.

Grație extraselor obținute din unele baze de date rusești, reporterii RISE au aflat că și Klimov, și Storojuk, au același loc de muncă: U/M 13962, filiala IFS CSU DMV.

IFS CSU DMV – Instituția Federală de Stat „Comandamentul Strategic Unit al Districtului Militar Vest”, fondată de Ministerul Apărării al Federației Ruse. Conform datelor făcute publice de serviciile de securitate ucrainene, militarii ruşi din cadrul Districtului Militar Vest sunt implicați în invazia militară din Ucraina. Deci, efectiv, recrutorii din regiunea transnistreană sunt camarazii agresorilor militari din cadrul armatei regulate a Rusiei care a atacat Ucraina în februarie 2022.

UM 13962 – În diverse surse deschise (publicații mass-media și portaluri guvernamentale rusești) putem găsi descifrarea acronimului: UM13962 — Unitatea Militară 13962. Ea mai este definită și ca GOTR din regiunea transnistreană. Conform unor estimări, efectivul GOTR ar putea număra circa 1.500 de persoane. Anume prin intermediul armatei, Rusia își menține controlul asupra regiunii transnistrene, conform deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. (Detalii, AICI) „«RMN» a continuat să existe și să reziste eforturilor moldovenești și internaționale de a soluţiona conflictul și a aduce democrația și statul de drept în regiune graţie sprijinului militar, economic și politic al Rusiei”, clarifică Curtea de la Strasbourg într-una din deciziile sale. Detalii, AICI

MAEIE: RECRUTAREA ESTE ILEGALĂ

Acum patru ani, printr-o rezoluţie a Adunării Generale a ONU, Rusia a fost îndemnată să-şi retragă trupele din regiunea transnistreană „necondiţionat şi fără întârzieri”. Acelaşi document exprima îngrijorarea „cu privire la continuarea staționării Grupului Operativ al Trupelor Ruse şi a armamentului său pe teritoriul Republicii Moldova”.

Iar racolările pentru serviciul în cadrul GORT sunt condamnate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) al Republicii Moldova.

MAEIE, într-un comentariu oferit RISE Moldova: Așa-zisul Grup Operativ de Trupe Ruse (GOTR) staționează în regiunea transnistreană fără acordul autorităților Republicii Moldova, astfel, încălcând principiul de drept internațional. Caracterul ilegal al prezenței GOTR în regiunea transnistreană a țării noastre a fost o poziție consecventă a Chișinăului. Or, în acest context, înrolarea localnicilor în structurile militare care staționează ilegal în regiunea transnistreană aduce atingere suveranității, integrității teritoriale și contravine statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Totodată, prin aceste acțiuni se încalcă obligația de neutralitate a trupelor rusești, la care Federația Rusă și-a dat acordul explicit prin semnarea Acordului cu privire la principiile soluționării pașnice a conflictului din regiunea transnistreană a țării noastre, semnat de președinții celor două țări la 21 iulie 1992. Detalii, AICI

Poziția respectivă este susținută și de Biroul politici de reintegrare a Moldovei. În urma unei solicitări făcute de RISE, instituția a menționat în răspunsul său că „poziția autorităților de la Chișinău este clară, univocă și neschimbată că aceste forțe [GOTR] trebuie retrase necondiționat, împreună cu munițiile care sunt ilegal depozitate pe teritoriul țării și reprezintă factori de risc sporit în materie de securitate și ecologie”. Detalii, AICI

La rândul său, Oleg Beleakov, reprezentantul părții transnistrene în cadrul Comisiei Unificate de Control, explica încă în anul 2021 că, „atâta timp cât nu vor fi soluționate chestiunile sensibile de bază ce țin de statutul RMN și de aspectele legate de securitate, este imposibilă examinarea chestiunilor ce țin de activitatea forțelor de pacificare, a GOTR și chiar cele ce țin de misiunea de pacificare în sine.”

CUM AM IDENTIFICAT RECRUTORII

Datele despre presupușii recrutori (inclusiv numele lor și dovada că fac parte din armata rusă) le-am găsit în baza numerelor de telefoane indicate în anunţuri.

1.Cu ajutorul unei aplicaţii gratuite, am constatat că abonatul din anunțul de pe Telegram este trecut în agendele altor utilizatori cu numele de Alexei Sta/orojuk (Старожук Алеша). Pentru ca în anunţ erau indicate prenumele şi patronimicul, am obţinut, astfel, numele complet al presupusului recrutor.

2.Într-o bază de date cu alegătorii transnistreni am stabilit că în stânga Nistrului este înregistrată o singură persoană cu așa nume, prenume şi patronimic. În acest mod, am aflat data naşterii şi domiciliul din Tiraspol al presupusului recrutor. Având deja aceste date de identificare (numele, prenumele, patronimicul, data naşterii şi locul de domiciliu) am continuat căutările în bazele de date ruseşti.

3.În chat-boturi anonime am reuşit să facem rost de informaţii despre locul de muncă, precum şi unele zboruri ale lui Storojuk.

4.Mai mult, colegii din Rusia ne-au ajutat să obținem un extras din sistemul rusesc de acte de identitate, Rosspasport, iar grație acestuia am putut nu doar să ne asigurăm că el chiar are viză de reședință în Tiraspol, dar și să obținem informații cu privire la situația familială și chiar poza lui Storojuk însuși.

De un algoritm similar de verificare am făcut uz și în cazul celui de-al doilea presupus recrutor din Transnistria, Serghei Klimov, numărului căruia de telefon era indicat în posterul lipit la una din stațiile de așteptare a transportului public din orașul Tiraspol.

CONTRACT CU DURATA DE TREI ANI

Deci, cine sunt persoanele din anunțurile privind recrutarea voluntarilor din Moldova pentru armata rusă?

ALEXEI STOROJUK, 45 de ani, militar rus de carieră din cadrul GOTR. Potrivit extraselor obținute de RISE, Storojuk s-a născut și își are viza de reședință în Tiraspol, își satisface serviciul în cadrul unității militare a GOTR, iar pașaportul pentru călătorii în străinătate și l-a schimbat în Breansk, Federația Rusă, în ianuarie 2022.

Alexei Storojuk

Singura poză cu acesta în sursele deschise am găsit-o pe contul soției sale de pe o rețea socială. Imaginea a fost publicată încă în anul 2008, din acest motiv am decis să publicăm poza pe care am obținut-o din registrul de stat Rosspasport.

La mijlocul lunii iulie, reporterul RISE l-a sunat pe Alexei Storojuk la numărul indicat în anunţul despre recrutarea voluntarilor.

Prezentându-se originar din Bălţi, în vârstă de 30 de ani, cu studii medii incomplete, deținător de cetăţenie rusă și fără stagiu militar, acesta a încercat să afle detalii despre ofertă.

Reporter: […] — Care este durata contractului?

Alexei Storojuk: — Primul este pentru trei ani.

R.: — Pentru trei ani… Și poate fi prelungit?

A. S.: — Da. După primul contract, persoana adună niște acte și încep a-i veni bani pe un cont separat în Rusia. Pentru persoană este deschis un cont separat și acolo încep a-i veni banii pentru ipotecă.

R.: — Da, am văzut că scria asta în anunț.

A. S.: — Păi, ca să înțelegeți. Avem persoane din Siberia, Taganrog, Voronej, care se află la noi în serviciu deja de 13-18 ani. Acumulează sau chiar au și acumulat deja atâta [pe contul special], încât pe urmă să nu-și ducă traiul dintr-o pensie de nimic sau să muncească până la 65 de ani, pentru a obține o pensie de civil.

La întrebarea despre probabilitatea de a fi detașat pentru lupte în Ucraina, Storojuk a răspuns evaziv, calificând-o „provocatoare”.

Inițial el a sugerat „angajarea ca hamal sau magazioner”, dacă ținem la securitatea personală, ca apoi să ne apostrofeze subtil: „Cu așa atitudine, veți fugi toată viața de sine însuși. Aici – ca să fiu în siguranță, aici – ca să fiu mai la călduț. Dar va veni o zi când vă veți pomeni că nu aveți nimic, nici din spate, nici din față. Uite așa”.

În încheierea discuției, Storojuk ne-a explicat că, pentru a fi admis în rândurile armatei ruse din stânga Nistrului, solicitantul are nevoie de livret militar rus, precum și de cazier juridic eliberat de autoritățile ruse.

Potrivit acestuia, după ce devine militar, solicitantul se va putea pensiona după 10 ani de serviciu, doar că în acest caz va putea beneficia doar de o pensie minimă, care constituie 10 mii de ruble (circa 170 de dolari).

La câteva săptămâni de la discuția cu Storojuk, am revenit la el, doar că deja în calitate de jurnaliști, și l-am întrebat de anunțul în care apare numărul lui de telefon. Auzindu-și numele de familie, bărbatul a ezitat câteva secunde. „Dar ce, în anunț este indicat și numele de familie? … Numele de familie pe care l-ați rostit nu-mi aparține”, a declarat acesta și a întrerupt apelul.

SERGHEI KLIMOV, 35 de ani, este un militar rus. Numărul lui de telefon era indicat pe posterul de recrutare în rândurile armate ruse din stânga Nistrului. Are domiciliul la Tiraspol, deține buletin de identitate al autoproclamatei rmn și al Federației Rusie.

Serghei Klimov, pe fundalul Castelului Voronțovski din Alupka, adică din Crimeea, peninsulă care, la acel moment, deja era anexată de Rusia

În calitate de poză de profil în rețeaua socială VKontakte, a postat în februarie 2016 un selfie făcut pe fundalul Castelului Voronțovski din Alupka, adică din Crimeea, peninsulă care, la acel moment, deja era anexată de Rusia.

Am sunat în repetate rânduri la numărul de telefon indicat în poster, dar așa și nu ne-a răspuns nimeni. Ulterior am găsit numărul de telefon din Federația Rusă al lui Klimov și l-am sunat de pe un număr de Moldova. Auzind întrebarea despre anunțul de recrutare în armata rusă din regiunea transnistreană, bărbatul ne-a apostrofat: „Ați greșit numărul!”. Am revenit la el, dar Klimov nu a mai răspuns.

SOLDĂ, HAINE ȘI HRANĂ

Unul dintre cititorii fideli ai RISE Moldova ne-a transmis o broșură care conține detalii oficiale despre perspectivele serviciului militar în rândurile armatei ruse din regiunea transnistreană.

Potrivit sursei noastre, de broșură ea a făcut rost de la o cunoştinţă de-a sa care s-a angajat pe bază de contract în armata rusă.

Broșura listează un șir de funcţii la care poate pretinde solicitantul, după încheierea contractului: ţintaş, cantonier, specialist în camuflare, mitralior, lunetist, şofer, cercetaş, comandant de tun, șef de stație.

Autorii foii volante promit un salariu care porneşte de la 35 de mii de ruble ruseşti (circa 600 de dolari), locuinţă oferită la expirarea a cinci ani de serviciu militar, hrană de trei ori pe zi şi pachete suplimentare cu produse alimentare, un sortiment vast de haine, servicii medicale gratuite, transport până la locul de desfășurare a serviciului, posibilitatea de pensionare după 20 de ani şi avansare în carieră.

Broșura datează încă din anul 2019, deci recrutarea se desfășoară de cel puțin câțiva ani. Promisiunile sunt însoțite de imagini cu echipamente, hrană și pachete cu produse alimentare.

Totuși nu toate persoanele angajate în bază de contract se bucură de condițiile anunțate. Reporterul RISE Moldova a reușit să găsească în stânga Nistrului pe prietenul de familie al unuia dintre militari.

Din motive de securitate, el a acceptat să discute cu noi doar sub protecția anonimatului. Potrivit acestuia, încă din februarie 2022, unii militari angajați prin contract în cadrul GOTR „sunt detașați”, adică „se află nu în cazarme, ci în niște fortificații echipate special, iar acasă vin de câteva ori pe lună, pentru o zi sau două”.

„Rudele le duc cu regularitate „la locul de detașare” merinde (conserve și alte alimente), produse de igienă, medicamente. În martie 2022, personal i-am dus unui militar rus „detașat” (în apropierea pistei de decolare de la Tiraspol) mâncare și niște lucruri adăugătoare, împreună cu o doamnă care îi era rudă apropiată”, ne-a spus interlocutorul.

„Recrutând noi militari prin contract în armată, comandamentul GOTR le promite asigurare deplină. În realitate, însă, familia prietenului nostru este nevoită să-i cumpere, din propriile mijloace, lucrurile necesare”, ne-a mai relatat un cititor din stânga Nistrului.

RISE.MD

Vladimir THORIK

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!