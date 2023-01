Pistrinciuc: Proces de schimbare este mai lent decât l-am așteptat, mult mai lent

Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, fiind întrebat dacă e mai bine să se facă remanieri sau demisia întregului Cabinet de miniștri, a declarat că „Guvernul actual trebuie să-și ducă mandatul atât timp cât deputații îl apreciază pozitiv și deputații trebuie să-și asume această apreciere”.

„Evident că remanierile, toate lucrurile acestea, din punct de vedere politic, ele mai oferă un pic de – cum să spun? – de energizare a aspectului politic, oferă capacitatea să mai capteze niște simpatii, să mai genereze niște așteptări noi. Ca exercițiu politic, remanierile tot timpul sunt binevenite, dar nu prea des, dacă schimbi foarte des miniștrii sau alte persoane, evident că nu asiguri o continuitate, persoana trebuie să se integreze în echipă, să înceapă să lucreze. Eu aș spune că acum e prematur să spui ce trebuie să se întâmple. De ce trebuie să se schimbe? Nu a fost niciun scandal mega, cu miliarde furate sau cu „laundromate”, invers, vedem un proces de schimbare, mai lent decât l-am așteptat, mult mai lent, cu foarte multă rezistență, mai vedem încă probabil și foarte multe naivități din partea unor reprezentanți ai guvernării, fiindcă lucrurile nu stau chiar așa de simplu”, a declarat el în cadrul emisiunii „Puncte de reflecție” de la televiziunea pro-guvernamentală Vocea Basarabiei TV.

Fostul deputat a subliniat că „responsabili de a decide să trimită în demisie guvernul sunt cei care numesc guvernul și este Parlamentul Republicii Moldova, deci, trebuie deputații să spună, să dea evaluare cum văd ei”.

„Sigur, noi putem să reproșăm multe acestui guvern, dar în același timp noi uităm de o calitate foarte importantă a analizei politice și analizei performanței administrative, și anume contextul. Contextul contează foarte mult… Păi, uitați-vă că anul 2022 a fost un an când toate prezicerile sumbre din ultimii 30 de ani s-au întâmplat într-un singur an – am avut un război sfâșietor și-l avem în continuare, care a schimbat în totalitate realitățile de securitate, politice, geopolitice și economice din Moldova; am fost șantajați și ni s-au redus livrările de gaze, parțial am fost deconectați, deci am fost parte, țintă a războiului energetic din partea Federației Ruse…”, a mai spus el.

Cu referire la implementarea reformelor, Vadim Pistrinciuc a menționat că are și el întrebări despre viteza cu care se face acest lucru și „agresivitatea sau autoritatea cu care se implementează aceste reforme, adică lipsa agresivității”.

„Eu cred că, iarăși, luând în calcul contextul foarte complicat, implementarea reformelor trebuie să fie mult mai autoritară, mult mai dură, mult mai agresivă și mult mai rapidă…”, a subliniat ex-viceministrul.

