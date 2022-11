VIDEO. Podul Antonovskiy de peste Nipru, controlat de ruși, s-a prăbușit

Podul Antonivskiy, singurul drum de trecere din apropiere de la orașul Herson din sudul Ucrainei la malul de est al râului Nipru, controlat de ruși, s-a prăbușit, a declarat vineri, 11 noiembrie, locuitorii locali citați de postul public ucrainean, transmite Reuters.

Suspilne a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului dispărute. Următoarea trecere a drumului peste Nipro este la mai mult de 70 km (43 mile) de orașul Herson.

”Era foarte mare gălăgie noaptea, dar era imposibil de văzut ce se întâmplă acolo. Am auzit și explozii dimineața. Abia când ceața s-a a dispărut am văzut că o parte a podului s-a prăbușit”, a spus Oksana din Herson.

The Antonovsky Bridge has been destroyed as well. pic.twitter.com/dxLc7TnspO

Corespondentul de război al ziarului Komsomolskaia Pravda, Alexander Kots, a publicat și un videoclip de pe podul Antonovsky aruncat în aer.

„Probabil, a fost aruncat în aer în timpul retragerii grupului rus de pe malul drept pe malul stâng. Se pare că inamicul nu s-a apropiat încă de acest pod de cealaltă parte”, afirmă Kots.

Russian war reporter Alexander Kots is apparently on the left (eastern) bank by the remains of the Antonivskyi bridge

He claims there aren’t any Russian troops left on the other side

And bemused locals are now wondering how to get across so they can go home… pic.twitter.com/sTLKfaCr5K

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 11, 2022