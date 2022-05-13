В Приднестровье пытались поджечь нефтебазу и военкомат

В УВД г. Тирасполь 13 мая с разницей почти в 30 минут зарегистрированы два происшествия.

Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена.

Спустя примерно полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решётке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной.

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Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются.

На экспертизу будут направлены изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси.

Известно, что иномарка передвигалась на иностранных номерах. В республике объявлен план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля.



