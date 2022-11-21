Ритейл: Система отслеживания табачных изделий «track and trace» не обсуждалась с операторами

Молдавским коммерсантам готовят новые правила игры: власти хотят внедрить систему отслеживания всех табачных изделий «Track and trace» (T&T). Соответствующий законопроект недавно был зарегистрирован в парламенте в качестве очередного инструмента борьбы с контрабандой. «Track and trace» предусматривает, что все упаковки табачных изделий, размещенных на рынке, должны иметь уникальный идентификационный код с информацией о продукте. Речь идёт не только о внедрении некоего кода, но и о специальных дорогостоящих устройствах для его считывания, которые должны будут устанавливать коммерсанты. С ритейлом эти планы никто не обсуждал, пишет издание Логос Пресс.

По данным Национального бюро статистики, в Молдове действуют свыше 10 тыс. розничных магазинов, из которых около половины — это продмаги. Там сигареты — это стабильный высоколиквидный товар. Только на Кишинев приходится свыше 1,3 тыс. продовольственных маркетов. Сетевой торговле принадлежат около 300 торговых точек по всей стране: речь идет о сетях «Linella», «Supermarket Nr1», «Metro», «Kaufland», «Green Hills», «Fourchette», «Local», «Family Market», «Jardi», «Fidesco», «Riga», «Econom» и проч.

На долю неорганизованной торговли приходится около сотни рынков, из которых 38 находятся в столице. Оптовое звено генерирует 2,5 тыс. складов, и треть из них — продовольственные.

Вся эта оптово-розничная инфраструктура должна как-то влиться в систему «Track and trace», установив технику для сканирования сигарет и табачных изделий в каждой точке продаж.

Как сообщил совладелец сетей магазинов «Bonus» и «Local» Дмитрий Разлога, с ритейлом эти планы никто не обсуждал и мнения операторов не спрашивал. Большинство коммерсантов до сих пор не знают о намерении властей подключить их к системе «отслеживания» табака, и вряд ли кто-то из них готов эту инициативу оплачивать.

По мнению генерального директора сети «Fourchette» Адриана Лазаренку, с контрабандой должны бороться соответствующие органы, а не ритейл:

«В Молдове — самые жесткие запреты, касающиеся табака.

Насколько это помогает в борьбе с курением и контрабандой, на практике не видно. Мне кажется, что гораздо эффективнее было бы бороться ценовым фактором, но никак не запретительным. Что касается введения системы «Track and trace», ритейл не даст на нее ни копейки. Надо понимать, что табачные изделия — не самый простой для розницы товар: его надо не просто закупить и иметь в ассортименте, а продавать в специальных условиях. Сначала антитабачный закон навязал нам нависные торговые боксы, потом возник «display ban» с установкой закрытых шкафов в прикассовых зонах магазинов. И в каждом случае речь шла о больших расходах, которые всегда покрывали импортеры и производители табака. Если нас заставят работать с «Track and trace», то эти издержки опять понесут «табачники». Однако надо четко осознавать, что на этот бизнес нельзя давить бесконечно, должен быть какой-то здоровый предел, иначе отрасль потеряет этих поставщиков».

В Евросоюзе система «отслеживания» табака разрабатывалась и проходила через консультации с бизнесом практически два года. В итоге европейский исполнительный орган проголосовал за внедрение системы «Track and trace» для традиционных сигарет до мая 2019 года, а для изделий из нагреваемого табака и сопутствующих товаров — до 2024 года.

У Молдовы другой сценарий. Это документ не был доступен для общественного обсуждения и не содержит ни технических положений по реализации системы, ни затрат на его внедрение. Более того, молдавский вариант «Track and trace» предусматривает, что он будет распространяться на все табачные изделия и внедряться за 12 месяцев, в то время как в ЕС установлен переходный период для разных категорий табака.

Табачная контрабанда очень дорого обходится Европе: 10 млрд евро в год недополученных налогов. В Молдове сигаретный «контрабас» составляет 4% (данные за 2021 год). Учитывая данный показатель и неготовность рынка выполнять поспешные решения, инициатива чиновников вызывает ряд вопросов.

«ЛП» задал их председателю парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дану Перчун. Он отметил, что в случае принятия законопроекта, система «Track and trace» скорее всего будет внедрена в течение 24 месяцев, а не одного года, как было предложено ранее. Что касается ее финансирования, на данный момент о каком-либо бюджете говорить преждевременно. Власти надеются получить поддержку европейских партнеров, в том числе и для получения финансовых ресурсов.

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