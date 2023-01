10 Rețete simple: Supă cremă de legume

Supa crema de legume cu crutoane

Ingredinete

-1/2 morcov

-1/2 patrunjel

-1/4 de telina

-1/2 dovlecel

-1/2 de ardei gras

-50 gr unt

-paine

Mod de preparare

Se spala legumele, se curata se taie rondele si se pun la fiert in apa fierbinete. Dupa ce au fiert se pun la blender si se adauga untul, se face o pasta.

Painea se taie cubulete si se pun la coptor intr-o tava unde s-a pus hartie pergament (de copt) pana se intaresc, se fac crutoane.

Supa crema de legume se poate da si de la 6 luni dar fara unt sau foarte putin unt.

Supa crema de legume

Ingrediente

1 buc dovlecel

2 buc ceapa

2 buc morcov

1 buc telina

1 buc ardei

2 rosii

sare dupa gust

1 legatura de patrunjel

Mod de preparare

Spalam legumele, le curatam de coaja, apoi le punem la fiert intr-o oala mare, adaugam si sare. Cand sunt fierte legumele, le punem in blender si le pasam. Punem inapoi pe foc, lasam sa clocoteasca apoi adaugam verdeata tocata marunt.

Supa crema de legume cu carnita

Ingrediente

1 cartof, un morcov, 1 dovleac, 1 pastarnac

1 ardei rosu si unul verde, o ceapa

250g piept de curcan, 1 lingurita de ulei de masline

cateva frunze de patrunjel

Mod de preparare

Pieptul de curcan se spala bine si se pune la fiert.

Se curata legumele, se maruntesc si se pun la fiert, dupa ce au fiert se mixeaza impreuna cu pieptul fiert, se adauga frunze de patrunjel si ulei de masline.

Supa crema de legume cu perisoare de pui

Ingrediente

(pentru 2 portii)

2 cartofi mari, 2 morcovi, un pastarnac, o radacina de patrunjel, o bucatica de telina, sare 2 cuburi Maggii legume, o ceasca de supa concentrata de pui, ulei de masline, patrunjel verde, 200 g carne tocata de pui, un galbenus de ou

Mod de preparare

Se curata zarzavaturile de coaja, se spala si se taie cubulete apoi se pun la fiert cu cana de supa de pui, adaugand apa daca mai este nevoie,cat sa acopere zarzavatul,un praf de sare.Perisoarele se pregatesc amestecand carnea cu galbenusul,un praf de sare,un pic de patrunjel tocat fin.Se adauga in supa cand zarzavatul este aproape fiert impreuna cu,cuburile Maggi de legume.Dupa 10-15 minute se opreste focul si se scurge cu grija supa,se scot perisoarele pe o farfuriuta.Se da la blender zarzavatul iar piureul se subtiaza cu supa ramasa pana ajunge la consistenta potrivita.

Se da la blender verdeata tocata cu un pic de ulei de masline si un pic de sare.

Se serveste supa cudecorata cu perisoare si pasta de patrunjel.Este delicioasa!

Pofta buna!

Supa crema de legume cu somon afumat

Ingrediente

– 50 gr de unt;

– 1 lingura cu ulei (de floarea-soarelui);

– 3 buc de praz (partea alba) feliate fin;

– 1 kg de cartofi albi curatati si taiati cuburi;

– 1500 ml supa de pui fierbinte (se poate folosi si de legume);

– 100 ml smantana pentru gatit;

– 200 gr de somon afumat (150 gr pentru supa si 50 gr pentru ornat).

Mod de preparare

Intr-o cratita suficient de mare punem untul la incalzit (pentru a evita arderea puneti si o lingura de ulei). Adaugam prazul si il gatim 8-10 minute pana se inmoaie. Adaugam cartofii si amestecam pana ii acoperim si pe ei cu un strat de unt.

Lasam la foc mic inca 5-7 minute dupa care punem supa si smantana. Lasam sa fiarba acoperit max. 20 de minute (pana cand cartofii sunt patrunsi). Punem si cele 150 de gr. de somon taiate bucatele (ca sa castigam timp). De acum nu ne ramane decat sa mixam supa.

Servim imediat cu somon taiat cubulete. Daca este necesar adaugati un praf de sare (eu nu am folosit).

Lista de ingrediente poate fi usor schimbata: untul poate fi inlocuit in totalitate cu ulei, dar supa nu va fi la fel de cremoasa; supa de pui poate fi inlocuita cu cea de legume; somonul poate fi inlocuit cu hering sau macrou afumat … putem folosi si creveti.

Este o supa simpla, hranitoare si cu un gust special!



Supa crema de legume cu taitei si pui

Ingrediente

– 2 morcovi

– 2 bucati ardei gras

– 3 rosii

– 1 bucata telina

– 1 dovlecel

– 1 legatura patrunjel

– 50 g paste (taietei)

– sare dupa gust

– 1 piept pui

Mod de preparare

Pieptul de pui se spala se taie bucati si se pune la fiert in apa cu sare. Legumele se curata, se spala bine, se taie bucati mari si se pun la fiert in oala. Dupa ce au fiert se scot legumele si se paseaza in blender. Pasta astfel obtinuta se pune inapoi in oala la fiert, se potriveste de sare si se adauga apoi si taieteii. Dupa ce au fiert pastele, se opreste focul si se presara deasupra patrunjel tocat marunt.

Pofta buna!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!