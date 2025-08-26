35 de ani de „statalitate” nerecunoscută: Tiraspolul pregătește paradă militară și obligă elevii să depună flori

Administrația de la Tiraspol a anunțat desfășurarea unei parade militare pe 2 septembrie, în piața centrală a orașului, cu prilejul marcării a 35 de ani de la proclamarea așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene (RMN). Este prima paradă de acest tip după o pauză de patru ani, ultima manifestare având loc în 2021.

Conducerea regiunii a informat că fiecare oraș și raion din stânga Nistrului are o agendă proprie de evenimente, iar ceremoniile oficiale, cu participarea liderilor administrației separatiste, vor fi organizate la Tiraspol. Separatistul Vadim Krasnoselski, a cerut autorităților locale să informeze constant populația despre manifestările programate și a insistat pe implicarea tineretului. Elevii și studenții vor fi mobilizați pentru vizite la memoriale, pentru participarea la mitinguri și pentru depuneri de flori la monumentele și la mormintele celor considerați „apărători ai Transnistriei”.

Potrivit comunicatului administrației separatiste, localitățile urmează să fie decorate festiv, iar instituțiile, organizațiile și agenții economici au fost obligați să îngrijească teritoriile din jurul sediilor.

De asemenea, în această săptămână sunt planificate și tradiționalele lucrări de curățenie colectivă.