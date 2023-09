5 greșeli care îți strică hainele și mașina de spălat. Nu face asta din nou

O mașină de spălat este un element scump și esențial în gospodărie. În mod firesc, am dori ca aceasta să dureze cât mai mult timp. De foarte multe ori, încărcând următoarea încărcătură de rufe în mașina de spălat, nu ne gândim dacă am făcut-o corect, dar dacă mașina se defectează, nu putem înțelege ce am greșit.

Se pare că, atunci când spală rufe, oamenii fac cel mai adesea aceleași greșeli – sunt cinci în total – și dacă le cunoașteți din timp și încercați să le evitați, puteți salva mașina de spălat și rufele, și astfel puteți economisi timp, nervi și bani.



Experții au explicat pentru Express.co.uk cum să prelungești durata de viață a mașinii de spălat și să faci în așa fel încât rufele să nu se strice atunci când le speli.

Nu spălați totul împreună la aceeași temperatură

Nu vrei să speli totul în același timp. Setarea temperaturii depinde în totalitate de materialul pe care îl speli. În general, prosoapele și lenjeria de pat trebuie spălate în apă călduță sau fierbinte. Atunci, țesăturile precum bumbacul și lâna ar trebui spălate la temperaturi mai scăzute pentru a-și păstra forma. În plus, o schimbare adecvată a temperaturii va împiedica hainele să se decoloreze și să se micșoreze în mod dăunător.

Nu folosiți prea mult detergent

Utilizarea excesivă a detergentului este una dintre cele mai frecvente greșeli de spălare. Cu toate acestea, nu vă va face hainele mai curate, ci doar va cauza probleme. Experții în spălătorie spun că folosirea prea mult detergent poate provoca urme pe hainele tale. Odată ce reziduurile de detergent se lipesc de hainele tale, acestea pot atrage murdăria.

Încearcă să reduci utilizarea detergentului pe încărcătură la trei sferturi din doza recomandată și vezi dacă ești mulțumită de felul în care arată hainele tale la sfârșitul ciclului de spălare.

Nu uitați să vă goliți buzunarele

Verificarea amănunțită a buzunarelor este un pas foarte important pe care nu ar trebui să îl omiteți niciodată. Resturile din buzunare pot bloca scurgerea mașinii de spălat. Cea mai mare grijă o reprezintă obiectele metalice, cum ar fi monedele sau cheile. Spălarea nu deteriorează metalul, ceea ce nu este cazul mașinii de spălat.

În timp ce mașina de spălat se învârte, un obiect metalic poate provoca spargerea sau crăparea sticlei unei mașini cu încărcare frontală sau poate deteriora tamburul în sine. O cheie sau o monedă ar putea, de asemenea, să rămână blocată în țeavă, ceea ce ar putea duce la un blocaj și la posibile inundații.

Experții au adăugat: “Așadar, data viitoare când începeți să spălați, aruncați obiectele metalice, cum ar fi cheile și monedele, pentru a evita deteriorarea mecanică a mașinii de spălat.”

Nu vă supraîncărcați mașina de spălat

Este tentant să mai adaugi câteva articole la încărcătură pentru a termina mai repede spălarea, dar supraîncărcarea aparatului reduce de fapt nivelul de eficiență a spălării. Acest lucru se datorează faptului că, cu cât sunt mai multe haine în interiorul mașinii, cu atât este mai puțin probabil ca detergentul de rufe să circule în jurul fiecărui articol.

De asemenea, supraîncărcarea solicită mai mult mașina și o face să se uzeze mai repede, ceea ce înseamnă o durată de viață mai scurtă pentru mașina dumneavoastră de spălat.

