a fost efectuat primul transplant total de ochi și parțial de față din lume

Medicii care au efectuat primul transplant total de ochi și parțial de față din lume au raportat progresele pacientului lor după un an, iar rezultatele sunt promițătoare. Pacientul, Aaron James, în vârstă de 46 de ani, veteran militar din Arkansas, s-a recuperat bine, fără respingere imunitară și, deși încă nu poate vedea prin ochiul transplantat, retina răspunde la lumină, ceea ce reprezintă un pas uriaș înainte, scrie iflscience.com.

James a suferit un șoc electric de înaltă tensiune în timp ce lucra ca lineman în iunie 2021, ceea ce l-a făcut să își piardă ochiul și pleoapa stângă, nasul, buzele și o mare parte din țesutul facial.A fost efectuată o reconstrucție convențională, inclusiv grefe de piele și îndepărtarea globului ocular, care era prea grav afectat pentru a putea fi salvat și provoca dureri. Deși James și-a revenit, pe măsură ce trecea timpul, a continuat să întâmpine dificultăți semnificative din cauza cicatricilor și a deteriorării pasajelor nazale. Atunci a apelat la echipa de allotransplant compozit vascularizat (VCA) de la New York University Langone Health. VCA este o reconstrucție facială avansată care încearcă să restaureze anatomia și funcția țesuturilor faciale într-un mod care nu a putut fi realizat anterior, obiectivul final fiind transplantul facial total. Echipa chirurgicală a considerat că, în cazul lui James, ar fi o soluție bună pentru un transplant de ochi, precum și pentru un transplant parțial de față, dar i-au explicat clar că aceasta este o procedură experimentală. S-a înțeles că James probabil nu va recăpăta niciodată vederea la ochi și că exista riscul de a deteriora ochiul drept funcțional, precum și riscurile obișnuite ale unui transplant, cum ar fi necesitatea imunosupresiei pe viață.

În cele din urmă, după ce a analizat cu atenție toți factorii, James a decis să meargă mai departe cu procedura. Operația a fost efectuată în mai 2023, după ce a fost identificat un donator potrivit. La un raport privind progresele înregistrate cinci luni mai târziu, chirurgul de transplant Bruce E. Gelb a declarat: „Progresele pe care le-am observat la nivelul ochiului sunt excepționale, mai ales dacă luăm în considerare faptul că avem o cornee viabilă asociată cu o retină care prezintă un flux sanguin mare la cinci luni după procedură”. Una dintre principalele preocupări a fost dacă alimentarea cu sânge ar putea fi restabilită cu succes în ochiul transplantat, astfel încât faptul că această etapă a fost atinsă a fost un pas pozitiv. Cu toate acestea, la acel moment nu era încă clar dacă conexiunile nervoase la ochi vor putea fi salvate în vreun fel și dacă retina va putea funcționa.

Acum, după mai bine de un an, echipa a putut efectua teste mai aprofundate. Prima veste bună este că țesutul transplantat a continuat să supraviețuiască, iar James nu a suferit respingere imunitară. Din punct de vedere estetic, rezultatele transplantului sunt mult mai bune decât cele ale reconstrucției inițiale, iar James a raportat că calitatea vieții sale a crescut. Cum stau lucruile în privința funcției ochiului drept În ceea ce privește funcția ochiului, autorii raportează că James încă nu are vedere pe acea parte, ceea ce nu este neașteptat. Cu toate acestea, ei scriu că „evaluările oftalmologice au arătat mai multe constatări potențial pozitive” – presiunea din ochi este în limite normale, alimentarea cu sânge continuă să fie bună, iar o parte din structura retinei a fost păstrată. În mod interesant, deși James nu poate percepe nicio lumină prin ochi, s-a demonstrat că retina însăși are un anumit răspuns la lumină. „Mulți experți nici nu credeau că vom ajunge aici, dar am reușit să transplantăm și să menținem un ochi fără respingere imună”, a declarat autorul corespondent, Dr. Eduardo D. Rodriguez. Și, deși restaurarea vederii nu este încă realizabilă, aceasta rămâne un obiectiv pentru viitor. „Acum, următoarea provocare este să înțelegem cum să redăm vederea. Aștept cu nerăbdare să continui această cercetare în colaborare în mediul academic pentru a accelera aceste descoperiri cu instrumente unice și cele mai bune terapii”, a adăugat Rodriguez.

