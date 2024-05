‘A fost o gândire total greșită / Tot Nicușor câștigă’

Fostul premier Victor Ponta a comentat acid alegerea coaliției PSD-PNL de a avea candidați separați la Primăria Capitalei. Victor Ponta spune că cele două mari partide ar fi trebuit, în primul rând, să explice de ce au retras candidatura medicului Cîrstoiu, după care să se înțeleagă asupra unui candidat unic, pentru a se asigura că îl vor învinge pe Nicușor Dan.

De asemenea, Ponta spune că și la alegerile din Sectorul 1 al Capitalei, strategia ar fi trebuit să fie aceeași, pentru a o înlătura pe Clotilde Armand.

„La Bucuresti e singura lupta, in rest PSD si PNL castiga. Singura batalie adevarata e la Bucuresti, poate si la Sectorul 1. Eu vorbesc ca bucurestean si ca unu care am facut politica exact la fel, PSD, PNL si PUSL. Si ne-am intalnit si am pus unul singur, pe Oprescu, a luat 70%. Cum am ajuns acum sa se imparta voturile impotriva lui Nicusor intre Firea, Burduja si Piedone? Cred ca a fost o gandire total gresita. L-ai pus pe Cirstoiu, l-ai schimbat, nici nu ne-au explicat de ce. Dar macar trebuia tot un candidat unic si avem pe 10 iunie un alt primar. Asa, eu cred ca tot Nicusor castiga.

Ideea ca Nicusor mai ramane 4 ani, stiu ceva fi, ce a fost si pana acum. Daca cei 3, Firea, Piedone si Burduja erau unu singur, castiga detasat. Au stat 18 ore in sedinta aia, puteau sa ma sune pe mine sau pe Crin Antonescu si le spuneam cum am facut noi. Am ales Sorin Oprescu si a castigat detasat.

Ceea ce s-a facut acum mi se pare bataie de joc la adresa bucurestenilor cum sunt eu. Chiar nu ati putut sa imi dati un candidat?

E absolut aberant sa ai liste comune la europarlamentare si candidati separati la locale, unde e si un singur tur. Ia un candidat sa il bata pe Nicusor si unu sa il bata pe Clotilde. Singurul loc este Timisul, unde au pus un penelist la Timisoara, ca sa il bata pe Fritz si un pesedist la Consiliul Judetean si probabil va castiga.

Pierde toata lumea si castiga Nicusor si pierdem noi, bucurestenii.

Apoi, mai sunt alegeri anul asta si rezultatul de la Bucuresti sunt foarte importante. Daca la Bucuresti aveam alt primar, cu alta gandire, era o speranta, un lucru bun.”, a declarat Victor Ponta, în exclusivitate, la România TV.